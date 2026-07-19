Match Espagne - Argentine en direct commenté

Finale de Coupe du Monde - dimanche 19 juillet 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Espagne et Argentine (Coupe du Monde, Finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Finale de Coupe du Monde entre Espagne et Argentine. Ce match aura lieu le dimanche 19 juillet 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Espagne et Argentine.