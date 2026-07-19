Prono
Stats joueursPlus de statistiques
Analyse avant-matchVoir tout
Blessures & suspensions
Top commentaires
Match Espagne - Argentine en direct commenté
Finale de Coupe du Monde - dimanche 19 juillet 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Espagne et Argentine (Coupe du Monde, Finale)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Finale de Coupe du Monde entre Espagne et Argentine. Ce match aura lieu le dimanche 19 juillet 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Espagne et Argentine.
On en parle
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Espagne et Argentine en France ?
Le match est à suivre en direct le 19 juillet 2026 à 21:00 sur beIN SPORTS 1 ou M6.
- Où voir le match Espagne Argentine en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Espagne et Argentine ?
Espagne : le coach Luis de la Fuente a choisi une formation en 4-2-3-1 : Unai Simón, Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Pedro Porro, Fabián Ruiz, Rodri, Álex Baena, Dani Olmo, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal.
Argentine : de son côté, l'équipe dirigée par L. Scaloni évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : E. Martínez, N. Tagliafico, Lisandro Martínez, C. Romero, G. Montiel, N. González, A. Mac Allister, E. Fernández, R. De Paul, J. Alvarez, L. Messi.
- Qui arbitre le match Espagne Argentine ?
Slavko Vinčić est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Espagne Argentine ?
East Rutherford, New Jersey accueille le match au New York New Jersey Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Espagne Argentine ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 19 juillet 2026, coup d'envoi 21:00.