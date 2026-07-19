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0 - 0
65'
Coupe du Monde 2026 Canada/Mexico/USA Finale
Espagne
0 - 0
MT : 0-0
65'
Argentine
Diffusé sur beIN SPORTS 1, M6
Temps forts
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mi-temps
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Côtes en live 1 2.55 N 1.82 2 5.70 winamax bonus 100€
Possession 63% Espagne Argentine
Tirs 6 2 0 4 0 0
Compositions Espagne 4-2-3-1 Argentine 4-4-2
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Prono

Qui va gagner ?
ESP
NUL
ARG
1 2.25 N 3.05 2 3.6
1594 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Tirs (%)
#1 Flag Espagne Lamine Yamal 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Flag Espagne Lamine Yamal 3 #2 Flag Espagne Dani Olmo 3
Fautes subies
#1 Flag Argentine Lionel Messi 3 #2 Flag Espagne Rodri 3 #3 Flag Argentine Gonzalo Montiel 2
Duels gagnés (%)
#1 Flag Argentine Lionel Messi 4/4 100% #2 Flag Espagne Rodri 6/8 75% #3 Flag Espagne Dani Olmo 5/7 71%
Interceptions
#1 Flag Espagne Pedro Porro 2 #2 Flag Argentine Gonzalo Montiel 2 #3 Flag Espagne Marc Cucurella 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Argentine Alexis Mac Allister 2/2 100% #2 Flag Argentine Nicolás González 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Flag Espagne Mikel Oyarzabal 0/6 0% #2 Flag Argentine Julián Álvarez 0/5 0% #3 Flag Argentine Enzo Fernández 0/5 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Espagne Pedro Porro 0/2 0% #2 Flag Espagne Pau Cubarsí 0/2 0% #3 Flag Argentine Julián Álvarez 0/2 0%
Passes (%)
#1 Flag Espagne Pau Cubarsí 71/72 99% #2 Flag Espagne Rodri 66/69 96% #3 Flag Argentine Cristian Romero 36/39 92%

Analyse avant-match

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Probabilité de victoire
40% 34% 25%
Série en cours
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Rencontres précédentes
100% 1 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Pablo Fornals Pablo Fornals Inconnu Álvaro Morata Álvaro Morata Blessure au genou Rodri Rodri Blessure au genou Yeremi Pino Yeremi Pino Blessure à l'épaule Pau Cubarsí Pau Cubarsí Blessure au genou Samuel Omorodion Samuel Omorodion Lésion du ligament croisé antérieur du genou Pablo Barrios Pablo Barrios Blessure musculaire Pablo Barrios Pablo Barrios Blessure à la cuisse Carlos Soler Carlos Soler Blessure au genou
Cristian Romero Cristian Romero Blessure au genou Cristian Romero Cristian Romero Blessure à l'orteil Gonzalo Montiel Gonzalo Montiel Ischio-jambiers Nahuel Molina Nahuel Molina Ischio-jambiers Lisandro Martínez Lisandro Martínez Coup Lautaro Martínez Lautaro Martínez Blessure à la cheville Giovani Lo Celso Giovani Lo Celso Blessure au genou Enzo Barrenechea Enzo Barrenechea Inconnu

Top commentaires

Kar Namaq 22:13 Une coupe du monde à vomir. Je ne fais définitivement pas parti de ce siècle de m … On ne regarde plus du foot entre passionnés, mais un show dégueulasse avec des pourris à tous les niveaux, un président p .. d .. phile qui appelle la coupe dans les mains de R9 sous les yeux ravis de Infâmtino … 10 Répondre
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Match Espagne - Argentine en direct commenté

Finale de Coupe du Monde - dimanche 19 juillet 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Espagne et Argentine (Coupe du Monde, Finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Finale de Coupe du Monde entre Espagne et Argentine. Ce match aura lieu le dimanche 19 juillet 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Espagne et Argentine.

On en parle

Arbitres

Slavko Vinčić arbitre principal
0.3
1.8
Moyenne de cartons par match sur 4 matchs arbitrés
Tomaž Klančnik arbitre assistant
Andraž Kovačič arbitre assistant
Adham Mohammad Tumah Makhadmeh quatrième arbitre
Nicolás Gallo Barragán arbitre VAR
Bastian Dankert arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

New York New Jersey Stadium East Rutherford, New Jersey
New York New Jersey Stadium
  • Année de construction : 2010
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 80663
  • Affluence moyenne : 52240
  • Affluence maximum : 68324
  • Affluence minimum : 29321
  • % de remplissage : 72

Match en direct

Date 19 juillet 2026 21:00
Compétition Coupe du Monde
Saison 2026 Canada/Mexico/USA
Phase Finale
Diffusion beIN SPORTS 1, M6
Code ESP-ARG
Zone International
Équipe à domicile Espagne
Équipe à l'extérieur Argentine
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Espagne et Argentine en France ?

Le match est à suivre en direct le 19 juillet 2026 à 21:00 sur beIN SPORTS 1 ou M6.

Où voir le match Espagne Argentine en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Espagne et Argentine ?

Espagne : le coach Luis de la Fuente a choisi une formation en 4-2-3-1 : Unai Simón, Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Pedro Porro, Fabián Ruiz, Rodri, Álex Baena, Dani Olmo, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal.

Argentine : de son côté, l'équipe dirigée par L. Scaloni évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : E. Martínez, N. Tagliafico, Lisandro Martínez, C. Romero, G. Montiel, N. González, A. Mac Allister, E. Fernández, R. De Paul, J. Alvarez, L. Messi.

Qui arbitre le match Espagne Argentine ?

Slavko Vinčić est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Espagne Argentine ?

East Rutherford, New Jersey accueille le match au New York New Jersey Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Espagne Argentine ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 19 juillet 2026, coup d'envoi 21:00.

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Kar Namaq 22:13 Une coupe du monde à vomir. Je ne fais définitivement pas parti de ce siècle de m … On ne regarde plus du foot entre passionnés, mais un show dégueulasse avec des pourris à tous les niveaux, un président p .. d .. phile qui appelle la coupe dans les mains de R9 sous les yeux ravis de Infâmtino … 10 Répondre
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