2 - 1
MT
Eliminatoires CM - Afrique 2026 Canada/Mexico/USA 8e journée
Rép. Dém. Congo
2 - 1
MT
Sénégal
Diffusé sur L’Equipe Live Foot
Temps forts
mi-temps
2 - 1
38'
2 - 1
P. Gueye
33'
2 - 0
Y. Wissa (PD M. Elia)
26'
1 - 0
C. Bakambu (PD Y. Wissa)
Classement live 1 Rép. Dém. Congo 19 2 Sénégal 15
Compositions Rép. Dém. Congo 4-3-3 Sénégal 4-3-3
Analyse avant-match

Série en cours
V
D
V
V
D
V
V
D
V
N
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 50% 1 Nul 50% 1 Victoire

Ronssard Debhernyx 18:38 🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩
Match Rép. Dém. Congo - Sénégal en direct commenté

8e journée de Eliminatoires CM - Afrique - mardi 9 septembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Rép. Dém. Congo et Sénégal (Eliminatoires CM - Afrique, 8e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8e journée de Eliminatoires CM - Afrique entre Rép. Dém. Congo et Sénégal. Ce match aura lieu le mardi 9 septembre 2025 à 18:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Rép. Dém. Congo et Sénégal.

Arbitres

Cumar Cabdiqaadir Cartan arbitre principal
Omar Abdulkadir Artan arbitre principal
Ali Mohamed Mahad arbitre assistant
Xamze Xaaji Cabdi arbitre assistant
Hamza Abdi arbitre assistant
Ahmed Hassan Hussein quatrième arbitre

Lieu du match

Stade des Martyrs de la Pentecôte Kinshasa
Stade des Martyrs de la Pentecôte
  • Année de construction : 1994
  • Surface : gazon synthétique
  • Capacité : 100000
  • Affluence moyenne : 35889
  • Affluence maximum : 80000
  • % de remplissage : 39

Match en direct

Date 09 septembre 2025 18:00
Compétition Eliminatoires CM - Afrique
Saison 2026 Canada/Mexico/USA
Phase Phase de poules - Groupe B - journée 8
Diffusion L’Equipe Live Foot
Code COD-SEN
Zone Afrique
Équipe à domicile République Démocrate du Congo
Équipe à l'extérieur Sénégal
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques Indisponibles
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Rép. Dém. Congo et Sénégal en France ?

Le match est à suivre en direct le 09 septembre 2025 à 18:00 sur L’Equipe Live Foot.

Où voir le match Rép. Dém. Congo Sénégal en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de L'équipe.

Qui arbitre le match Rép. Dém. Congo Sénégal ?

Cumar Cabdiqaadir Cartan est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Rép. Dém. Congo Sénégal ?

Kinshasa accueille le match au Stade des Martyrs de la Pentecôte.

Quelle est la date et l'heure du match Rép. Dém. Congo Sénégal ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 09 septembre 2025, coup d'envoi 18:00.

Qui a marqué des buts pour Rép. Dém. Congo ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Rép. Dém. Congo : C. Bakambu 26', Y. Wissa 33'.

Qui a marqué le but pour Sénégal ?

Un seul but a été inscrit pour Sénégal par P. Gueye 38'.

Ronssard Debhernyx 18:38 🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩 1 Répondre
