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0 - 0
47'
UEFA Nations League 2026/2027 1re journée
Turquie
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MT : 0-0
47'
France
Diffusé sur TF1
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
0 - 0
Pas d'événements majeurs
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Classement live 2 France 1 3 Turquie 1
Possession 69% France Turquie
Tirs 2 1 4 1 1 5
Grosses occasions créées 67% France 2 Turquie 1
Compositions Turquie 3-4-2-1 France 4-3-3
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Prono

Qui va gagner ?
1 TUR N NUL 2 FRA
1721 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Flag France Ousmane Dembélé 1 #2 Flag Turquie Arda Güler 1 #3 Flag France Michael Olise 1
Dribbles réussis
#1 Flag France Manu Koné 4 #2 Flag France Michael Olise 2 #3 Flag France Dayot Upamecano 2
Fautes subies
#1 Flag France Manu Koné 3 #2 Flag France Rayan Cherki 2
Tirs (%)
#1 Flag France Adrien Rabiot 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Flag Turquie Can Uzun 4
Duels gagnés (%)
#1 Flag France Manu Koné 8/13 62% #2 Flag France Michael Olise 5/9 56% #3 Flag Turquie Arda Güler 4/10 40%
Interceptions
#1 Flag France Dayot Upamecano 3 #2 Flag France Adrien Truffert 2 #3 Flag Turquie Ferdi Kadıoğlu 2
Duels gagnés (%)
#1 Flag Turquie Can Uzun 0/9 0% #2 Flag Turquie Barış Alper Yılmaz 0/4 0%
Dribbles subis
#1 Flag Turquie Arda Güler 4 #2 Flag Turquie Can Uzun 3
Passes (%)
#1 Flag France Rayan Cherki 51/55 93% #2 Flag France Dayot Upamecano 51/55 93% #3 Flag France Manu Koné 38/41 93%

Analyse avant-match

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Série en cours
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Rencontres précédentes
50% 1 Victoire 50% 1 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Mert Müldür Mert Müldür Blessure au genou Yunus Akgün Yunus Akgün Blessure au genou Yunus Akgün Yunus Akgün Inconnu Kaan Ayhan Kaan Ayhan Coup Kenan Yıldız Kenan Yıldız Fracture du pied Kenan Yıldız Kenan Yıldız Blessure au mollet Uğurcan Çakır Uğurcan Çakır Blessure musculaire Salih Özcan Salih Özcan Lésion du ligament collatéral fibulaire du genou Hakan Çalhanoğlu Hakan Çalhanoğlu Blessure à l'aine Yusuf Sarı Yusuf Sarı Blessure musculaire
N'Golo Kanté N'Golo Kanté Blessure au genou William Saliba William Saliba Blessure au dos Aurélien Tchouameni Aurélien Tchouameni Coup Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche Maladie Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche Blessure à la hanche Jean-Philippe Mateta Jean-Philippe Mateta Ischio-jambiers Robin Risser Robin Risser Blessure aux côtes Warren Zaïre-Emery Warren Zaïre-Emery Blessure à la cuisse

Match Turquie - France en direct commenté

1re journée de UEFA Nations League - vendredi 25 septembre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Turquie et France (UEFA Nations League, 1re journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de UEFA Nations League entre Turquie et France. Ce match aura lieu le vendredi 25 septembre 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Turquie et France.

On en parle

Arbitres

Felix Zwayer arbitre principal
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Nombre de cartons lors de son unique match arbitré
Robert Kempter arbitre assistant
Nikolai Kimmeyer arbitre assistant
Florian Badstübner quatrième arbitre
Johann Pfeifer arbitre VAR
Christian Dingert arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Turka Arac Muayene Kocaeli Stadyumu Kocaeli
Turka Arac Muayene Kocaeli Stadyumu
  • Année de construction : 2018
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 35000
  • Affluence moyenne : 6436
  • Affluence maximum : 30500
  • % de remplissage : 18

Match en direct

Date 25 septembre 2026 20:45
Compétition UEFA Nations League
Saison 2026/2027
Phase League A - Groupe 1 - journée 1
Diffusion TF1
Code TUR-FRA
Zone Europe
Équipe à domicile Turquie
Équipe à l'extérieur France
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Turquie et France en France ?

Le match est à suivre en direct le 25 septembre 2026 à 20:45 sur TF1.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Turquie et France ?

Turquie : le coach V. Montella a choisi une formation en 3-4-2-1 : U. Çakır, A. Bardakcı, M. Demiral, Z. Çelik, F. Kadıoğlu, İ. Yüksek, S. Özcan, O. Aydın, C. Uzun, A. Güler, B. Yılmaz.

France : de son côté, l'équipe dirigée par Z. Zidane évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : M. Maignan, A. Truffert, M. Lacroix, D. Upamecano, J. Koundé, A. Rabiot, M. Koné, Cherki, K. Mbappé, O. Dembélé, M. Olise.

Qui arbitre le match Turquie France ?

Felix Zwayer est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Turquie France ?

Kocaeli accueille le match au Turka Arac Muayene Kocaeli Stadyumu.

Quelle est la date et l'heure du match Turquie France ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 25 septembre 2026, coup d'envoi 20:45.

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