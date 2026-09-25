Prono
Stats joueursPlus de statistiques
Analyse avant-matchVoir tout
Blessures & suspensions
Match Turquie - France en direct commenté
1re journée de UEFA Nations League - vendredi 25 septembre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Turquie et France (UEFA Nations League, 1re journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de UEFA Nations League entre Turquie et France. Ce match aura lieu le vendredi 25 septembre 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Turquie et France.
On en parle
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Turquie et France en France ?
Le match est à suivre en direct le 25 septembre 2026 à 20:45 sur TF1.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Turquie et France ?
Turquie : le coach V. Montella a choisi une formation en 3-4-2-1 : U. Çakır, A. Bardakcı, M. Demiral, Z. Çelik, F. Kadıoğlu, İ. Yüksek, S. Özcan, O. Aydın, C. Uzun, A. Güler, B. Yılmaz.
France : de son côté, l'équipe dirigée par Z. Zidane évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : M. Maignan, A. Truffert, M. Lacroix, D. Upamecano, J. Koundé, A. Rabiot, M. Koné, Cherki, K. Mbappé, O. Dembélé, M. Olise.
- Qui arbitre le match Turquie France ?
Felix Zwayer est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Turquie France ?
Kocaeli accueille le match au Turka Arac Muayene Kocaeli Stadyumu.
- Quelle est la date et l'heure du match Turquie France ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 25 septembre 2026, coup d'envoi 20:45.