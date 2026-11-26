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Match Lyon - Lillestrøm en direct commenté
5e journée de UEFA Europa League - jeudi 26 novembre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lyon et Lillestrøm (UEFA Europa League, 5e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 5e journée de UEFA Europa League entre Lyon et Lillestrøm. Ce match aura lieu le jeudi 26 novembre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lyon et Lillestrøm.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lyon et Lillestrøm en France ?
Le match est à suivre en direct le 26 novembre 2026 à 21:00 sur CANAL+.
- Où voir le match Lyon Lillestrøm en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Lyon et Lillestrøm ?
Olympique Lyonnais : le coach Carlos Vicens a choisi une formation en 4-2-3-1 : D. Greif, N. Tagliafico, R. Kluivert, F. Bacher, S. Kango, N. Nartey, C. Tolisso, J. Duranville, K. Merah, K. Boudache, R. Himbert.
Lillestrøm : de son côté, l'équipe dirigée par H. Ødegaard évolue dans un système de jeu en 4-1-4-1 : P. Dahlberg, F. Elkær, S. Kristiansen, S. Foss, L. Ranger, F. Ottosson, E. Kitolano, G. Nyheim, H. Melland, C. Jebara, Vá.
- Qui arbitre le match Lyon Lillestrøm ?
Sebastian Gishamer est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Lyon Lillestrøm ?
Décines-Charpieu accueille le match au Groupama Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Lyon Lillestrøm ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 26 novembre 2026, coup d'envoi 21:00.