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Match Arsenal - Lille en direct commenté
2e journée de Ligue des Champions UEFA - mardi 13 octobre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Arsenal et Lille (Ligue des Champions UEFA, 2e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de Ligue des Champions UEFA entre Arsenal et Lille. Ce match aura lieu le mardi 13 octobre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Arsenal et Lille.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Arsenal et Lille en France ?
Le match est à suivre en direct le 13 octobre 2026 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.
- Où voir le match Arsenal Lille en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Arsenal et Lille ?
Arsenal : le coach Mikel Arteta a choisi une formation en 4-3-3 : David Raya, M. Lewis-Skelly, Gabriel Magalhães, E. Konsa, J. Timber, Bruno Guimarães, D. Rice, Mikel Merino, E. Eze, V. Gyökeres, N. Madueke.
LOSC Lille : de son côté, l'équipe dirigée par D. Ancelotti évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : B. Özer, R. Perraud, Alexsandro Ribeiro, N. Ngoy, M. Goffi, B. André, N. Bentaleb, H. Haraldsson, N. Mukau, D. Bakwa, A. Ueda.
- Qui arbitre le match Arsenal Lille ?
Felix Zwayer est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Arsenal Lille ?
London accueille le match au Emirates Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Arsenal Lille ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 13 octobre 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué des buts pour Arsenal ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Arsenal : J. Timber 64', E. Eze 67', B. Saka 71'.