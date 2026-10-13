Menu Rechercher
3 - 0
82'
Ligue des Champions UEFA 2026/2027 2e journée
Arsenal
3 - 0
MT : 0-0
82'
Lille
Regarder en direct sur CANAL+ FOOT
Temps forts
71'
3 - 0
B. Saka (PD K. Havertz)
67'
2 - 0
E. Eze (PD B. Saka)
64'
1 - 0
J. Timber (PD N. Madueke)
mi-temps
0 - 0
Pas d'événements majeurs
Voir le live commenté
Classement live 4 Arsenal 6 32 Lille 0
Possession 58% Arsenal Lille
Tirs 15 7 4 8 0 4
Grosses occasions créées 100% Arsenal 1 Lille 0
Compositions Arsenal 4-3-3 Lille 4-2-3-1
La suite après cette publicité

Prono

Qui va gagner ?
1 ARS N NUL 2 LOSC
400 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Arsenal FC Kai Havertz 1
Tirs (%)
#1 Logo Arsenal FC Eberechi Eze 3/4 75% #2 Logo Arsenal FC Mikel Merino 1/2 50% #3 Logo Arsenal FC Bruno Guimarães 2/5 40%
Dribbles réussis
#1 Logo Arsenal FC Eberechi Eze 3 #2 Logo Arsenal FC Jurriën Timber 2 #3 Logo Lille Hákon Haraldsson 2
Fautes subies
#1 Logo Lille Hákon Haraldsson 3 #2 Logo Arsenal FC Myles Lewis-Skelly 3 #3 Logo Lille Dilane Bakwa 2
Tirs (%)
#1 Logo Lille Dilane Bakwa 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lille Romain Perraud 4/4 100% #2 Logo Arsenal FC Jurriën Timber 5/6 83% #3 Logo Lille Ayase Ueda 9/12 75%
Interceptions
#1 Logo Lille Alexsandro Ribeiro 3 #2 Logo Arsenal FC Bruno Guimarães 3 #3 Logo Lille Nabil Bentaleb 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Arsenal FC Kai Havertz 2/2 100% #2 Logo Lille Ayase Ueda 6/8 75% #3 Logo Arsenal FC Ezri Konsa 3/4 75%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Arsenal FC Mikel Merino 0/5 0% #2 Logo Arsenal FC Bruno Guimarães 0/5 0% #3 Logo Lille Maxima Goffi 0/5 0%
Dribbles subis
#1 Logo Arsenal FC Bruno Guimarães 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Arsenal FC Viktor Gyökeres 0/2 0% #2 Logo Arsenal FC Mikel Merino 0/2 0% #3 Logo Lille Hákon Haraldsson 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Arsenal FC Ezri Konsa 66/69 96% #2 Logo Arsenal FC Declan Rice 62/65 95% #3 Logo Lille Nathan Ngoy 47/50 94%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Arsenal FC Declan Rice 25 #2 Logo Arsenal FC Noni Madueke 25 #3 Logo Arsenal FC Bruno Guimarães 22

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
V
D
V
V
V
V
D
V
D
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

William Saliba William Saliba Blessure au dos Piero Hincapié Piero Hincapié Blessure musculaire Christos Tzolis Christos Tzolis Ischio-jambiers Declan Rice Declan Rice Blessure au mollet Gabriel Magalhães Gabriel Magalhães Inconnu Gabriel Magalhães Gabriel Magalhães Inconnu Bukayo Saka Bukayo Saka Entorse du tendon d'Achille
Ethan Mbappé Ethan Mbappé Blessure à la cheville Tiago Santos Tiago Santos Blessure à la tête Tiago Santos Tiago Santos Lésion du ligament croisé antérieur du genou Osame Sahraoui Osame Sahraoui Blessure à la jambe

Top commentaires

Clint Bird 22:30 Lille a fait avec ses moyens. 3 Répondre
Voir tous les commentaires (47)

Match Arsenal - Lille en direct commenté

2e journée de Ligue des Champions UEFA - mardi 13 octobre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Arsenal et Lille (Ligue des Champions UEFA, 2e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de Ligue des Champions UEFA entre Arsenal et Lille. Ce match aura lieu le mardi 13 octobre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Arsenal et Lille.

On en parle

Arbitres

Felix Zwayer arbitre principal
0
2
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Robert Kempter arbitre assistant
Nikolai Kimmeyer arbitre assistant
Richard Hempel quatrième arbitre
Tiago Bruno Lopes Martins arbitre VAR
Robert Schröder arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Emirates Stadium London
Emirates Stadium
  • Année de construction : 2006
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 60704
  • Affluence moyenne : 49801
  • Affluence maximum : 60383
  • % de remplissage : 86

Match en direct

Date 13 octobre 2026 21:00
Compétition Ligue des Champions
Saison 2026/2027
Phase Phase de Ligue - journée 2
Diffusion CANAL+ FOOT
Code ARS-LOSC
Zone Europe
Équipe à domicile Arsenal
Équipe à l'extérieur LOSC Lille
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Arsenal et Lille en France ?

Le match est à suivre en direct le 13 octobre 2026 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.

Où voir le match Arsenal Lille en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Arsenal et Lille ?

Arsenal : le coach Mikel Arteta a choisi une formation en 4-3-3 : David Raya, M. Lewis-Skelly, Gabriel Magalhães, E. Konsa, J. Timber, Bruno Guimarães, D. Rice, Mikel Merino, E. Eze, V. Gyökeres, N. Madueke.

LOSC Lille : de son côté, l'équipe dirigée par D. Ancelotti évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : B. Özer, R. Perraud, Alexsandro Ribeiro, N. Ngoy, M. Goffi, B. André, N. Bentaleb, H. Haraldsson, N. Mukau, D. Bakwa, A. Ueda.

Qui arbitre le match Arsenal Lille ?

Felix Zwayer est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Arsenal Lille ?

London accueille le match au Emirates Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Arsenal Lille ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 13 octobre 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué des buts pour Arsenal ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Arsenal : J. Timber 64', E. Eze 67', B. Saka 71'.

Top commentaires

Clint Bird 22:30 Lille a fait avec ses moyens. 3 Répondre
Voir tous les commentaires (47)
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier