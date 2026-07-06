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0 - 0
67'
Coupe du Monde 2026 Canada/Mexico/USA 8èmes de finale
Portugal
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MT : 0-0
67'
Espagne
Diffusé sur beIN SPORTS 1, M6
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
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Côtes en live 1 4.80 N 1.92 2 2.60 winamax bonus 100€
Possession 54% Espagne Portugal
Tirs 6 4 7 2 4 11
Grosses occasions créées 50% Portugal 1 Espagne 1
Compositions Portugal 4-2-3-1 Espagne 4-2-3-1
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Prono

Qui va gagner ?
POR
NUL
ESP
1 3.95 N 3.6 2 1.9
1571 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Flag Portugal Pedro Neto 1 #2 Flag Espagne Dani Olmo 1
Tirs (%)
#1 Flag Portugal Cristiano Ronaldo 2/3 67% #2 Flag Espagne Álex Baena 2/3 67% #3 Flag Espagne Lamine Yamal 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Flag Espagne Lamine Yamal 3
Fautes subies
#1 Flag Portugal João Félix 4 #2 Flag Espagne Pedro Porro 2 #3 Flag Portugal Cristiano Ronaldo 2
Duels gagnés (%)
#1 Flag Espagne Rodri 4/4 100% #2 Flag Portugal João Neves 5/7 71% #3 Flag Espagne Pedro Porro 5/8 63%
Interceptions
#1 Flag Portugal João Félix 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Portugal Renato Veiga 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Flag Espagne Lamine Yamal 6/16 38%
Dribbles subis
#1 Flag Espagne Álex Baena 3 #2 Flag Portugal Pedro Neto 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Espagne Aymeric Laporte 0/2 0% #2 Flag Espagne Mikel Oyarzabal 0/2 0%
Passes (%)
#1 Flag Espagne Rodri 58/62 94% #2 Flag Espagne Pedri 41/45 91% #3 Flag Portugal Renato Veiga 44/49 90%

Analyse avant-match

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Probabilité de victoire
20% 38% 42%
Série en cours
V
N
V
N
V
V
V
V
N
V
Rencontres précédentes
25% 2 Victoires 50% 4 Nuls 25% 2 Victoires

Blessures & suspensions

Tomás Araújo Tomás Araújo Inconnu Rui Silva Rui Silva Inconnu Carlos Forbs Carlos Forbs Maladie
Pablo Fornals Pablo Fornals Inconnu Fermín López Fermín López Fracture du pied Álvaro Morata Álvaro Morata Blessure au genou Rodri Rodri Blessure au genou Nico Williams Nico Williams Blessure à l'aine Yeremi Pino Yeremi Pino Blessure à l'épaule Pau Cubarsí Pau Cubarsí Blessure au genou Samuel Omorodion Samuel Omorodion Lésion du ligament croisé antérieur du genou Pablo Barrios Pablo Barrios Blessure musculaire Pablo Barrios Pablo Barrios Blessure à la cuisse Carlos Soler Carlos Soler Blessure au genou

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Match Portugal - Espagne en direct commenté

8èmes de finale de Coupe du Monde - lundi 6 juillet 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Portugal et Espagne (Coupe du Monde, 8èmes de finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8èmes de finale de Coupe du Monde entre Portugal et Espagne. Ce match aura lieu le lundi 6 juillet 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Portugal et Espagne.

On en parle

Arbitres

Anthony Taylor arbitre principal
0.3
2
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
Gary Beswick arbitre assistant
Adam Nunn arbitre assistant
Felix Zwayer quatrième arbitre
Antonio García arbitre VAR
Bastian Dankert arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Dallas Stadium Arlington, Texas
Dallas Stadium
  • Année de construction : 2009
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 70649
  • Affluence moyenne : 61031
  • Affluence maximum : 70137
  • Affluence minimum : 41229
  • % de remplissage : 84

Match en direct

Date 06 juillet 2026 21:00
Compétition Coupe du Monde
Saison 2026 Canada/Mexico/USA
Phase 8èmes de finale
Diffusion beIN SPORTS 1, M6
Code POR-ESP
Zone International
Équipe à domicile Portugal
Équipe à l'extérieur Espagne
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Portugal et Espagne en France ?

Le match est à suivre en direct le 06 juillet 2026 à 21:00 sur beIN SPORTS 1 ou M6.

Où voir le match Portugal Espagne en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions probables du match entre Portugal et Espagne ?

Portugal : le coach Roberto Martínez a choisi une formation en 4-2-3-1 : Diogo Costa, Nuno Mendes, Renato Veiga, Rúben Dias, João Cancelo, Vitinha, João Neves, João Félix, Bruno Fernandes, Pedro Neto, Cristiano Ronaldo.

Espagne : de son côté, l'équipe dirigée par Luis de la Fuente évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Unai Simón, Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Pedro Porro, Pedri, Rodri, Álex Baena, Dani Olmo, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal.

Qui arbitre le match Portugal Espagne ?

Anthony Taylor est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Portugal Espagne ?

Arlington, Texas accueille le match au Dallas Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Portugal Espagne ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 06 juillet 2026, coup d'envoi 21:00.

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