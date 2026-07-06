Match Portugal - Espagne en direct commenté

8èmes de finale de Coupe du Monde - lundi 6 juillet 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Portugal et Espagne (Coupe du Monde, 8èmes de finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8èmes de finale de Coupe du Monde entre Portugal et Espagne. Ce match aura lieu le lundi 6 juillet 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Portugal et Espagne.