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Match Portugal - Espagne en direct commenté
8èmes de finale de Coupe du Monde - lundi 6 juillet 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Portugal et Espagne (Coupe du Monde, 8èmes de finale)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8èmes de finale de Coupe du Monde entre Portugal et Espagne. Ce match aura lieu le lundi 6 juillet 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Portugal et Espagne.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Portugal et Espagne en France ?
Le match est à suivre en direct le 06 juillet 2026 à 21:00 sur beIN SPORTS 1 ou M6.
- Où voir le match Portugal Espagne en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions probables du match entre Portugal et Espagne ?
Portugal : le coach Roberto Martínez a choisi une formation en 4-2-3-1 : Diogo Costa, Nuno Mendes, Renato Veiga, Rúben Dias, João Cancelo, Vitinha, João Neves, João Félix, Bruno Fernandes, Pedro Neto, Cristiano Ronaldo.
Espagne : de son côté, l'équipe dirigée par Luis de la Fuente évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Unai Simón, Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Pedro Porro, Pedri, Rodri, Álex Baena, Dani Olmo, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal.
- Qui arbitre le match Portugal Espagne ?
Anthony Taylor est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Portugal Espagne ?
Arlington, Texas accueille le match au Dallas Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Portugal Espagne ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 06 juillet 2026, coup d'envoi 21:00.