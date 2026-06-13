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0 - 1
84'
Coupe du Monde 2026 Canada/Mexico/USA 1re journée
Qatar
0 - 1
MT : 0-1
84'
Suisse
Diffusé sur beIN SPORTS 1, M6
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
0 - 1
17'
0 - 1
(SP) B. Embolo
Voir le live commenté
Classement live 1 Suisse 3 4 Qatar 0
Possession 70% Suisse Qatar
Tirs 5 3 16 2 7 23
Grosses occasions créées 100% Suisse 5 Qatar 0
Compositions Qatar 4-3-3 Suisse 3-4-2-1
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Prono

Qui va gagner ?
1 QAT N NUL 2 SUI
868 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Flag Suisse Breel Embolo 3 #2 Flag Suisse Johan Manzambi 1 #3 Flag Suisse Fabian Rieder 1
Tirs (%)
#1 Flag Qatar Edmílson Junior 2/2 100% #2 Flag Suisse Denis Zakaria 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Flag Suisse Dan Ndoye 2 #2 Flag Suisse Rubén Vargas 2
Fautes subies
#1 Flag Suisse Dan Ndoye 4 #2 Flag Suisse Rubén Vargas 4 #3 Flag Qatar Pedro Miguel 3
Tirs (%)
#1 Flag Suisse Granit Xhaka 0/2 0% #2 Flag Suisse Nico Elvedi 0/2 0% #3 Flag Suisse Breel Embolo 1/4 25%
Duels gagnés (%)
#1 Flag Qatar Pedro Miguel 4/5 80% #2 Flag Qatar Yusuf Abdurisag 6/8 75% #3 Flag Suisse Dan Ndoye 6/8 75%
Interceptions
#1 Flag Qatar Assim Madibo 3 #2 Flag Suisse Ricardo Rodríguez 2 #3 Flag Suisse Denis Zakaria 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Suisse Nico Elvedi 2/2 100% #2 Flag Suisse Ricardo Rodríguez 2/3 67% #3 Flag Suisse Denis Zakaria 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Flag Qatar Edmílson Junior 0/10 0% #2 Flag Qatar Jassem Gaber 0/5 0% #3 Flag Qatar Ayoub Mohamed Al Ouwi 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Qatar Edmílson Junior 0/4 0% #2 Flag Suisse Remo Freuler 0/2 0%
Passes (%)
#1 Flag Suisse Denis Zakaria 45/46 98% #2 Flag Suisse Nico Elvedi 73/76 96% #3 Flag Suisse Granit Xhaka 61/66 92%
Corners et centres réussis
#1 Flag Suisse Rubén Vargas 3
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Flag Suisse Granit Xhaka 27 #2 Flag Suisse Nico Elvedi 26 #3 Flag Suisse Ricardo Rodríguez 21

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
N
D
D
N
D
N
V
N
D
N
Rencontres précédentes
100% 1 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Isaac Schmidt Isaac Schmidt Blessure au mollet Yvon Mvogo Yvon Mvogo Blessure à la main Nico Elvedi Nico Elvedi Blessure à la cheville Denis Zakaria Denis Zakaria Inconnu Denis Zakaria Denis Zakaria Ischio-jambiers

Top commentaires

ric 21:47 Il me semblait que le stade était bien rempli, ce que vient de confirmer le commentateur; côté ambiance, on entend beaucoup les supporters suisses et actuellement il y a une ola, par contre oui le niveau du match ne fait pas rêver. 2 Répondre
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Match Qatar - Suisse en direct commenté

1re journée de Coupe du Monde - samedi 13 juin 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Qatar et Suisse (Coupe du Monde, 1re journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Coupe du Monde entre Qatar et Suisse. Ce match aura lieu le samedi 13 juin 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Qatar et Suisse.

On en parle

Arbitres

Héctor Saíd Martínez Sorto arbitre principal
0
0
Nombre de cartons lors de son unique match arbitré
Walter Enrique López Ramos arbitre assistant
Christian Jesús Ramírez Soto arbitre assistant
Oshane Anthony Nation quatrième arbitre
Erick Yair Miranda Galindo arbitre VAR
Caleb Wales arbitre VAR auxiliaire
Guillermo Pacheco Larios arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

San Francisco Bay Area Stadium Santa Clara, California
San Francisco Bay Area Stadium
  • Année de construction : 2014
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 71000
  • Affluence moyenne : 29652
  • Affluence maximum : 45112
  • Affluence minimum : 10104
  • % de remplissage : 71

Match en direct

Date 13 juin 2026 21:00
Compétition Coupe du Monde
Saison 2026 Canada/Mexico/USA
Phase Phase de poules - Groupe B - journée 1
Diffusion beIN SPORTS 1, M6
Code QAT-SUI
Zone International
Équipe à domicile Qatar
Équipe à l'extérieur Suisse
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Qatar et Suisse en France ?

Le match est à suivre en direct le 13 juin 2026 à 21:00 sur beIN SPORTS 1 ou M6.

Où voir le match Qatar Suisse en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Qatar et Suisse ?

Qatar : le coach Lopetegui a choisi une formation en 4-3-3 : Mahmoud Abunada, Homam El Amin, Boualem Khoukhi, Pedro Miguel, Ayoub Al Ouwi, Issa Laye, Assim Madibo, Jassem Gaber, Akram Afif, Yusuf Abdurisag, Edmílson Junior.

Suisse : de son côté, l'équipe dirigée par M. Yakın évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : G. Kobel, N. Elvedi, M. Akanji, D. Zakaria, R. Rodríguez, G. Xhaka, R. Freuler, M. Aebischer, R. Vargas, D. Ndoye, B. Embolo.

Qui arbitre le match Qatar Suisse ?

Héctor Saíd Martínez Sorto est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Qatar Suisse ?

Santa Clara, California accueille le match au San Francisco Bay Area Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Qatar Suisse ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 13 juin 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué le but pour Suisse ?

Un seul but a été inscrit pour Suisse par B. Embolo 17' (sp.).

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ric 21:47 Il me semblait que le stade était bien rempli, ce que vient de confirmer le commentateur; côté ambiance, on entend beaucoup les supporters suisses et actuellement il y a une ola, par contre oui le niveau du match ne fait pas rêver. 2 Répondre
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