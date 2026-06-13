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Match Qatar - Suisse en direct commenté
1re journée de Coupe du Monde - samedi 13 juin 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Qatar et Suisse (Coupe du Monde, 1re journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Coupe du Monde entre Qatar et Suisse. Ce match aura lieu le samedi 13 juin 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Qatar et Suisse.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Qatar et Suisse en France ?
Le match est à suivre en direct le 13 juin 2026 à 21:00 sur beIN SPORTS 1 ou M6.
- Où voir le match Qatar Suisse en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Qatar et Suisse ?
Qatar : le coach Lopetegui a choisi une formation en 4-3-3 : Mahmoud Abunada, Homam El Amin, Boualem Khoukhi, Pedro Miguel, Ayoub Al Ouwi, Issa Laye, Assim Madibo, Jassem Gaber, Akram Afif, Yusuf Abdurisag, Edmílson Junior.
Suisse : de son côté, l'équipe dirigée par M. Yakın évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : G. Kobel, N. Elvedi, M. Akanji, D. Zakaria, R. Rodríguez, G. Xhaka, R. Freuler, M. Aebischer, R. Vargas, D. Ndoye, B. Embolo.
- Qui arbitre le match Qatar Suisse ?
Héctor Saíd Martínez Sorto est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Qatar Suisse ?
Santa Clara, California accueille le match au San Francisco Bay Area Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Qatar Suisse ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 13 juin 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué le but pour Suisse ?
Un seul but a été inscrit pour Suisse par B. Embolo 17' (sp.).