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1 - 0
terminé
Ligue des Champions UEFA 2025/2026 Demi-finales
Arsenal
1 - 0
Agrégé 2-1
terminé
Atlético
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
1 - 0
44'
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B. Saka

Notes des joueurs

#1 Logo Arsenal FC B. Saka 7.7 #2 Logo Arsenal FC W. Saliba 7.5 #3 Logo Arsenal FC David Raya 7.4 Voir le classement complet
#1 Logo Arsenal FC David Raya 7.5 #2 Logo Arsenal FC Gabriel Magalhães 7.1 #3 Logo Arsenal FC L. Trossard 7.1 Voir le classement complet
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Statistiques

Côtes du match 1 1.62 N 3.90 2 4.90 winamax 100€ remboursés
Possession 53% Arsenal Atlético
Tirs 13 11 7 2 2 9
Grosses occasions créées 100% Arsenal 1 Atlético 0
Compositions Arsenal 4-2-3-1 Atlético 4-4-2

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ARS
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1 1.62 N 3.9 2 4.9
929 participants Terminé
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Stats joueurs

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Grosses occasions créées
#1 Logo Arsenal FC Piero Hincapié 1
Tirs (%)
#1 Logo Atlético Madrid Antoine Griezmann 1/2 50% #2 Logo Arsenal FC Bukayo Saka 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Arsenal FC Noni Madueke 2 #2 Logo Atlético Madrid Ademola Lookman 2
Fautes subies
#1 Logo Atlético Madrid Koke 3 #2 Logo Arsenal FC Gabriel Magalhães 3 #3 Logo Arsenal FC Viktor Gyökeres 3
Tirs (%)
#1 Logo Arsenal FC Viktor Gyökeres 0/3 0% #2 Logo Atlético Madrid Giuliano Simeone 0/2 0% #3 Logo Arsenal FC Declan Rice 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Arsenal FC Viktor Gyökeres 6
Duels gagnés (%)
#1 Logo Arsenal FC William Saliba 5/6 83% #2 Logo Atlético Madrid Antoine Griezmann 6/8 75% #3 Logo Arsenal FC Declan Rice 5/7 71%
Interceptions
#1 Logo Atlético Madrid Matteo Ruggeri 3 #2 Logo Atlético Madrid Dávid Hancko 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Arsenal FC Myles Lewis-Skelly 3/3 100% #2 Logo Arsenal FC Riccardo Calafiori 2/2 100% #3 Logo Arsenal FC William Saliba 3/4 75%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Arsenal FC Viktor Gyökeres 0/11 0% #2 Logo Atlético Madrid Alexander Sørloth 0/10 0% #3 Logo Arsenal FC Ben White 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Arsenal FC Viktor Gyökeres 0/3 0% #2 Logo Arsenal FC Ben White 0/2 0% #3 Logo Atlético Madrid Giuliano Simeone 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Arsenal FC Leandro Trossard 29/31 94% #2 Logo Atlético Madrid Dávid Hancko 52/57 91% #3 Logo Arsenal FC Declan Rice 56/62 90%

Classement buteurs

#3 Logo Atlético Madrid Julián Álvarez 10 #9 Logo Atlético Madrid Alexander Sørloth 6 #9 Logo Arsenal FC Gabriel Martinelli 6 #17 Logo Arsenal FC Viktor Gyökeres 5 #28 Logo Atlético Madrid Marcos Llorente 4 Voir le classement complet

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
47% 37% 16%
Série en cours
V
N
V
D
N
V
N
V
D
D
Rencontres précédentes
20% 1 Victoire 40% 2 Nuls 40% 2 Victoires

Blessures & suspensions

Kai Havertz Kai Havertz Blessure musculaire Mikel Merino Mikel Merino Blessure à la cheville Mikel Merino Mikel Merino Blessure au pied Martin Ødegaard Martin Ødegaard Blessure au genou Gabriel Magalhães Gabriel Magalhães Inconnu Gabriel Magalhães Gabriel Magalhães Inconnu
Nicolás González Nicolás González Blessure musculaire Ilias Kostis Ilias Kostis Lésion du ligament croisé antérieur du genou Nahuel Molina Nahuel Molina Ischio-jambiers Jan Oblak Jan Oblak Inconnu José María Giménez José María Giménez Blessure à la cheville José María Giménez José María Giménez Blessure musculaire Pablo Barrios Pablo Barrios Blessure musculaire Pablo Barrios Pablo Barrios Blessure à la cuisse Pablo Barrios Pablo Barrios Blessure à la cuisse

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Fcb47 22:41 Ya Pas rouge la ?? 6 Répondre
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Match Arsenal - Atlético en direct commenté

Demi-finales de Ligue des Champions UEFA - mardi 5 mai 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Arsenal et Atlético (Ligue des Champions UEFA, Demi-finales)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Demi-finales de Ligue des Champions UEFA entre Arsenal et Atlético. Ce match aura lieu le mardi 5 mai 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Arsenal et Atlético.

On en parle

Arbitres

Daniel Siebert arbitre principal
0.3
4.5
Moyenne de cartons par match sur 10 matchs arbitrés
Jan Seidel arbitre assistant
Rafael Foltyn arbitre assistant
Tobias Stieler quatrième arbitre
Robert Schröder arbitre VAR
Bastian Dankert arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Emirates Stadium London
Emirates Stadium
  • Année de construction : 2006
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 60383
  • Affluence moyenne : 50162
  • Affluence maximum : 60383
  • % de remplissage : 86

Match en direct

Date 05 mai 2026 21:00
Compétition Ligue des Champions UEFA
Saison 2025/2026
Phase Demi-finales
Diffusion CANAL+ FOOT
Code ARS-ATM
Zone Europe
Équipe à domicile Arsenal
Équipe à l'extérieur Atlético Madrid
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quel est le résultat du match entre Arsenal et Atlético ?

Arsenal a remporté la rencontre sur le score de 1-0.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Arsenal et Atlético en France ?

Le match est à suivre en direct le 05 mai 2026 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.

Où voir le match Arsenal Atlético en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Arsenal et Atlético ?

Arsenal : le coach Mikel Arteta a choisi une formation en 4-2-3-1 : David Raya, R. Calafiori, Gabriel Magalhães, W. Saliba, B. White, M. Lewis-Skelly, D. Rice, L. Trossard, E. Eze, B. Saka, V. Gyökeres.

Atlético Madrid : de son côté, l'équipe dirigée par D. Simeone évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : J. Oblak, M. Ruggeri, D. Hancko, Robin Le Normand, Marc Pubill, A. Lookman, Koke, Marcos Llorente, G. Simeone, J. Alvarez, A. Griezmann.

Qui arbitre le match Arsenal Atlético ?

Daniel Siebert est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Arsenal Atlético ?

London accueille le match au Emirates Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Arsenal Atlético ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 05 mai 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué le but pour Arsenal ?

Un seul but a été inscrit pour Arsenal par B. Saka 44'.

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Fcb47 22:41 Ya Pas rouge la ?? 6 Répondre
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