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Match Arsenal - Atlético en direct commenté
Demi-finales de Ligue des Champions UEFA - mardi 5 mai 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Arsenal et Atlético (Ligue des Champions UEFA, Demi-finales)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Demi-finales de Ligue des Champions UEFA entre Arsenal et Atlético. Ce match aura lieu le mardi 5 mai 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Arsenal et Atlético.
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Match en direct
FAQ
- Quel est le résultat du match entre Arsenal et Atlético ?
Arsenal a remporté la rencontre sur le score de 1-0.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Arsenal et Atlético en France ?
Le match est à suivre en direct le 05 mai 2026 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.
- Où voir le match Arsenal Atlético en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Arsenal et Atlético ?
Arsenal : le coach Mikel Arteta a choisi une formation en 4-2-3-1 : David Raya, R. Calafiori, Gabriel Magalhães, W. Saliba, B. White, M. Lewis-Skelly, D. Rice, L. Trossard, E. Eze, B. Saka, V. Gyökeres.
Atlético Madrid : de son côté, l'équipe dirigée par D. Simeone évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : J. Oblak, M. Ruggeri, D. Hancko, Robin Le Normand, Marc Pubill, A. Lookman, Koke, Marcos Llorente, G. Simeone, J. Alvarez, A. Griezmann.
- Qui arbitre le match Arsenal Atlético ?
Daniel Siebert est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Arsenal Atlético ?
London accueille le match au Emirates Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Arsenal Atlético ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 05 mai 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué le but pour Arsenal ?
Un seul but a été inscrit pour Arsenal par B. Saka 44'.