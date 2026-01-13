Menu Rechercher
0 - 3
28'
Coupe de France 2025/2026 16èmes de finale
Bayeux
0 - 3
28'
Marseille
Diffusé sur beIN SPORTS 1
Temps forts
26'
0 - 3
(PD M. O'Riley) M. Greenwood
19'
0 - 2
H. Traoré
13'
0 - 1
(PD A. Murillo) A. Gomes
Voir le live commenté
Possession 76% Marseille Bayeux
Tirs 2 1 2 1 5 7
Grosses occasions créées 100% Marseille 2 Bayeux 0
Compositions Bayeux 3-4-1-2 Marseille 4-2-3-1
La suite après cette publicité

Prono

Qui va gagner ?
1 BYX N NUL 2 OM
1545 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Marseille Amir Murillo 1 #2 Logo Marseille Matt O'Riley 1
Tirs (%)
#1 Logo Marseille Hamed Junior Traorè 1/2 50% #2 Logo Marseille Emerson 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Marseille Hamed Junior Traorè 2
Duels gagnés (%)
#1 Logo Bayeux Julien Marazzi 5/6 83% #2 Logo Bayeux Romain Guillotte 5/7 71%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Bayeux Romain Guillotte 3/5 60% #2 Logo Marseille Facundo Medina 2/4 50%

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
V
V
V
N
V
D
D
V
V
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Leonardo Balerdi Leonardo Balerdi Blessure à la cuisse Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Inconnu Timothy Weah Timothy Weah Inconnu Nayef Aguerd Nayef Aguerd Blessure à la hanche

Top commentaires

Filou Ajaccio 21:15 Oui il faut les respecter et en leur en mettre le plus possible 4 Répondre
Voir tous les commentaires (55)

Match Bayeux - Marseille en direct commenté

16èmes de finale de Coupe de France - mardi 13 janvier 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Bayeux et Marseille (Coupe de France, 16èmes de finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 16èmes de finale de Coupe de France entre Bayeux et Marseille. Ce match aura lieu le mardi 13 janvier 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Bayeux et Marseille.

On en parle

Arbitres

Gaël Angoula arbitre principal
0
2
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Julien Garrigues arbitre assistant
Erwan Finjean arbitre assistant
Remi Landry quatrième arbitre

Lieu du match

Stade Michel d'Ornano Caen
Stade Michel d'Ornano
  • Année de construction : 1993
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 20453
  • Affluence moyenne : 13034
  • Affluence maximum : 20933
  • % de remplissage : 63

Match en direct

Date 13 janvier 2026 21:00
Compétition Coupe de France
Saison 2025/2026
Phase 16èmes de finale
Diffusion beIN SPORTS 1
Code BYX-OM
Zone France
Équipe à domicile Bayeux
Équipe à l'extérieur Olympique de Marseille
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Bayeux et Marseille en France ?

Le match est à suivre en direct le 13 janvier 2026 à 21:00 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Bayeux Marseille en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Bayeux et Marseille ?

Bayeux : le coach E. Fouda a choisi une formation en 3-4-1-2 : O. Lecanu, T. Jouan, G. Delain, L. Lefevre, A. Cathrine, J. Marazzi, F. Lemasson, Q. Mayette, P. Aubel, B. Renaux, R. Guillotte.

Olympique de Marseille : de son côté, l'équipe dirigée par R. De Zerbi évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : J. de Lange, Emerson, F. Medina, B. Pavard, A. Murillo, B. Nadir, A. Gomes, H. Traoré, M. O'Riley, M. Greenwood, A. Gouiri.

Qui arbitre le match Bayeux Marseille ?

Gaël Angoula est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Bayeux Marseille ?

Caen accueille le match au Stade Michel d'Ornano.

Quelle est la date et l'heure du match Bayeux Marseille ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 13 janvier 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué des buts pour Marseille ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Marseille : A. Gomes 13', H. Traoré 19', M. Greenwood 26'.

Top commentaires

Filou Ajaccio 21:15 Oui il faut les respecter et en leur en mettre le plus possible 4 Répondre
Voir tous les commentaires (55)
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier