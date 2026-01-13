Prono
Match Bayeux - Marseille en direct commenté
16èmes de finale de Coupe de France - mardi 13 janvier 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Bayeux et Marseille (Coupe de France, 16èmes de finale)
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Bayeux et Marseille en France ?
Le match est à suivre en direct le 13 janvier 2026 à 21:00 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Bayeux Marseille en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Bayeux et Marseille ?
Bayeux : le coach E. Fouda a choisi une formation en 3-4-1-2 : O. Lecanu, T. Jouan, G. Delain, L. Lefevre, A. Cathrine, J. Marazzi, F. Lemasson, Q. Mayette, P. Aubel, B. Renaux, R. Guillotte.
Olympique de Marseille : de son côté, l'équipe dirigée par R. De Zerbi évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : J. de Lange, Emerson, F. Medina, B. Pavard, A. Murillo, B. Nadir, A. Gomes, H. Traoré, M. O'Riley, M. Greenwood, A. Gouiri.
- Qui arbitre le match Bayeux Marseille ?
Gaël Angoula est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Bayeux Marseille ?
Caen accueille le match au Stade Michel d'Ornano.
- Quelle est la date et l'heure du match Bayeux Marseille ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 13 janvier 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué des buts pour Marseille ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Marseille : A. Gomes 13', H. Traoré 19', M. Greenwood 26'.