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Match Villarreal - PSG en direct commenté
4e journée de Ligue des Champions UEFA - mardi 3 novembre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Villarreal et PSG (Ligue des Champions UEFA, 4e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 4e journée de Ligue des Champions UEFA entre Villarreal et PSG. Ce match aura lieu le mardi 3 novembre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Villarreal et PSG.
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Match en direct
FAQ
- Quel est le résultat du match entre Villarreal et PSG ?
PSG a remporté la rencontre sur le score de 0-6.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Villarreal et PSG en France ?
Le match est à suivre en direct le 03 novembre 2026 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.
- Où voir le match Villarreal PSG en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Villarreal et PSG ?
Villarreal : le coach Iñigo Pérez a choisi une formation en 4-1-2-3 : P. Gulácsi, Carlos Romero, Renato Veiga, S. Mouriño, A. Freeman, P. Gueye, Carlos Maciá, Santi Comesaña, T. Buchanan, Ayoze Pérez, N. Pepe.
Paris Saint-Germain : de son côté, l'équipe dirigée par Luis Enrique évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : M. Safonov, L. Hernández, W. Pacho, I. Zabarnyi, A. Hakimi, Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves, D. Doué, S. Mayulu, M. Akliouche.
- Qui arbitre le match Villarreal PSG ?
Felix Zwayer est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Villarreal PSG ?
Villarreal accueille le match au Estadio de la Cerámica.
- Quelle est la date et l'heure du match Villarreal PSG ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 03 novembre 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué des buts pour PSG ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour PSG : João Neves 9', D. Doué 11', S. Mayulu 13', Fabián Ruiz 17' 50', D. Boly 79'.