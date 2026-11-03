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0 - 6
terminé
Ligue des Champions UEFA 2026/2027 4e journée
Villarreal
0 - 6
MT : 0-4
terminé
PSG
Temps forts
79'
0 - 6
D. Boly
50'
0 - 5
(PD Vitinha) Fabián Ruiz
mi-temps
0 - 4
17'
0 - 4
Fabián Ruiz
13'
0 - 3
S. Mayulu
11'
0 - 2
(PD M. Akliouche) D. Doué
9'
0 - 1
(PD W. Pacho) João Neves

Notes des joueurs

#1 Logo Paris Saint-Germain Fabián Ruiz 9.0 #2 Logo Paris Saint-Germain João Neves 8.8 #3 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 8.4 Voir le classement complet
#1 Logo Paris Saint-Germain João Neves 9.1 #2 Logo Paris Saint-Germain Fabián Ruiz 9.0 #3 Logo Paris Saint-Germain D. Doué 8.3 Voir le classement complet
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Statistiques

Résultat du pari 1 4.00 N 4.30 2 1.62 winamax 1er pari remboursé
Classement live 1 PSG 12 29 Villarreal 3
Possession 71% PSG Villarreal
Tirs 14 12 10 2 12 22
Grosses occasions créées 100% PSG 2 Villarreal 0
Compositions Villarreal 4-4-2 PSG 4-3-3

Prono

Qui va gagner ?
VIL
NUL
PSG
1 4 N 4.3 2 1.62
734 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Paris Saint-Germain Maghnes Akliouche 1 #2 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 1
Tirs (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Désiré Doué 4/5 80% #2 Logo Paris Saint-Germain Fabián Ruiz 3/4 75% #3 Logo Paris Saint-Germain João Neves 2/4 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Paris Saint-Germain Achraf Hakimi 3 #2 Logo Paris Saint-Germain Désiré Doué 2
Fautes subies
#1 Logo Paris Saint-Germain João Neves 4 #2 Logo Paris Saint-Germain Senny Mayulu 3 #3 Logo Paris Saint-Germain Maghnes Akliouche 3
Ballons touchés
#1 Logo Paris Saint-Germain Fabián Ruiz 125
Tirs (%)
#1 Logo Villarreal Georges Mikautadze 0/3 0% #2 Logo Paris Saint-Germain Achraf Hakimi 0/2 0% #3 Logo Villarreal Carlos Romero 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Paris Saint-Germain Achraf Hakimi 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Villarreal Tajon Buchanan 5/6 83% #2 Logo Paris Saint-Germain João Neves 8/10 80% #3 Logo Paris Saint-Germain Désiré Doué 6/8 75%
Interceptions
#1 Logo Villarreal Sergi Cardona 5 #2 Logo Villarreal Tajon Buchanan 3 #3 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Villarreal Santiago Mouriño 2/3 67% #2 Logo Villarreal Ayoze Pérez 2/4 50%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Villarreal Ayoze Pérez 0/6 0% #2 Logo Paris Saint-Germain Maghnes Akliouche 0/5 0% #3 Logo Villarreal Pape Gueye 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Willian Pacho 0/3 0% #2 Logo Villarreal Carlos Macià 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Willian Pacho 63/66 95% #2 Logo Paris Saint-Germain João Neves 69/73 95% #3 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 81/87 93%
Corners et centres réussis
#1 Logo Paris Saint-Germain Désiré Doué 3

Classement buteurs

#1 Logo Paris Saint-Germain Fabián Ruiz 4 #11 Logo Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé 3 #11 Logo Paris Saint-Germain Ferran Torres 3 #11 Logo Paris Saint-Germain Désiré Doué 3 #23 Logo Villarreal Tani Oluwaseyi 2 #23 Logo Villarreal Georges Mikautadze 2 Voir le classement complet

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
16% 43% 40%
Série en cours
D
V
V
D
N
V
V
V
V
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 100% 1 Victoire

Blessures & suspensions

Nathan Saliba Nathan Saliba Blessure musculaire Ilias Akhomach Ilias Akhomach Ischio-jambiers
Marquinhos Marquinhos Blessure à la cuisse Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche Maladie Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche Blessure à la hanche Nuno Mendes Nuno Mendes Blessure à la cuisse Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé Blessure à la cuisse Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure au genou Khvicha Kvaratskhelia Khvicha Kvaratskhelia Lésion du ligament croisé antérieur du genou

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Clint Bird 21:36 Avec votre bon coeur messieurs dames. J'ai ouvert une cagnotte Leetchi pour rembourser les 5e de Lulu. 13 Répondre
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Match Villarreal - PSG en direct commenté

4e journée de Ligue des Champions UEFA - mardi 3 novembre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Villarreal et PSG (Ligue des Champions UEFA, 4e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 4e journée de Ligue des Champions UEFA entre Villarreal et PSG. Ce match aura lieu le mardi 3 novembre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Villarreal et PSG.

On en parle

Arbitres

Felix Zwayer arbitre principal
0
2.3
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
Nikolai Kimmeyer arbitre assistant
Robert Kempter arbitre assistant
Daniel Schlager quatrième arbitre
Robert Schröder arbitre VAR
Christian Dingert arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Estadio de la Cerámica Villarreal
Estadio de la Cerámica
  • Année de construction : 1923
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 24500
  • Affluence moyenne : 14589
  • Affluence maximum : 25000
  • % de remplissage : 59

Match en direct

Date 03 novembre 2026 21:00
Compétition Ligue des Champions
Saison 2026/2027
Phase Phase de Ligue - journée 4
Diffusion CANAL+ FOOT
Code VIL-PSG
Zone Europe
Équipe à domicile Villarreal
Équipe à l'extérieur Paris Saint-Germain
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quel est le résultat du match entre Villarreal et PSG ?

PSG a remporté la rencontre sur le score de 0-6.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Villarreal et PSG en France ?

Le match est à suivre en direct le 03 novembre 2026 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.

Où voir le match Villarreal PSG en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Villarreal et PSG ?

Villarreal : le coach Iñigo Pérez a choisi une formation en 4-1-2-3 : P. Gulácsi, Carlos Romero, Renato Veiga, S. Mouriño, A. Freeman, P. Gueye, Carlos Maciá, Santi Comesaña, T. Buchanan, Ayoze Pérez, N. Pepe.

Paris Saint-Germain : de son côté, l'équipe dirigée par Luis Enrique évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : M. Safonov, L. Hernández, W. Pacho, I. Zabarnyi, A. Hakimi, Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves, D. Doué, S. Mayulu, M. Akliouche.

Qui arbitre le match Villarreal PSG ?

Felix Zwayer est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Villarreal PSG ?

Villarreal accueille le match au Estadio de la Cerámica.

Quelle est la date et l'heure du match Villarreal PSG ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 03 novembre 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué des buts pour PSG ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour PSG : João Neves 9', D. Doué 11', S. Mayulu 13', Fabián Ruiz 17' 50', D. Boly 79'.

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