Match Villarreal - PSG en direct commenté

4e journée de Ligue des Champions UEFA - mardi 3 novembre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Villarreal et PSG (Ligue des Champions UEFA, 4e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 4e journée de Ligue des Champions UEFA entre Villarreal et PSG. Ce match aura lieu le mardi 3 novembre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Villarreal et PSG.