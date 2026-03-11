Menu Rechercher
0 - 0
4'
Ligue des Champions UEFA 2025/2026 8èmes de finale
PSG
0 - 0
4'
Chelsea
Temps forts
Pas d'événements majeurs
Côtes du match 1 1.88 N 3.75 2 3.55
Possession 77% PSG Chelsea
Grosses occasions créées 100% Chelsea 1 PSG 0
Compositions PSG 4-3-3 Chelsea 4-2-3-1
Prono

Qui va gagner ?
PSG
NUL
CHE
1 1.88 N 3.75 2 3.55
1723 participants Terminé
Stats joueurs

Grosses occasions créées
#1 Logo Chelsea FC Reece James 1

Analyse avant-match

Probabilité de victoire
39% 41% 20%
Série en cours
D
V
N
V
V
V
V
D
N
V
Rencontres précédentes
50% 2 Victoires 0% 0 Nul 50% 2 Victoires

Blessures & suspensions

Fabián Ruiz Fabián Ruiz Blessure au genou Quentin Ndjantou Quentin Ndjantou Ischio-jambiers Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure au genou
Roméo Lavia Roméo Lavia Blessure musculaire Dário Essugo Dário Essugo Blessure musculaire Moisés Caicedo Moisés Caicedo Inconnu Jamie Bynoe-Gittens Jamie Bynoe-Gittens Inconnu Jamie Bynoe-Gittens Jamie Bynoe-Gittens Maladie Robert Sánchez Robert Sánchez Maladie Estêvão Estêvão Ischio-jambiers

Top commentaires

Ritt 20:57 Bon match mes ptits loulous parisiens, mauvais match aux supporters chelsea du Poitou 4 Répondre
Match PSG - Chelsea en direct commenté

8èmes de finale de Ligue des Champions UEFA - mercredi 11 mars 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre PSG et Chelsea (Ligue des Champions UEFA, 8èmes de finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8èmes de finale de Ligue des Champions UEFA entre PSG et Chelsea. Ce match aura lieu le mercredi 11 mars 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : PSG et Chelsea.

Arbitres

Alejandro José Hernández Hernández arbitre principal
0
1.9
Moyenne de cartons par match sur 7 matchs arbitrés
Diego Sánchez Rojo arbitre assistant
José Enrique Naranjo Pérez arbitre assistant
José Luis Munuera Montero quatrième arbitre
César Soto Grado arbitre VAR
Carlos del Cerro Grande arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Parc des Princes Paris
Parc des Princes
  • Année de construction : 1897
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 47929
  • Affluence moyenne : 37028
  • Affluence maximum : 47929
  • % de remplissage : 79

Match en direct

Date 11 mars 2026 21:00
Compétition Ligue des Champions UEFA
Saison 2025/2026
Phase 8èmes de finale
Diffusion CANAL+
Code PSG-CHE
Zone Europe
Équipe à domicile Paris Saint-Germain
Équipe à l'extérieur Chelsea
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre PSG et Chelsea en France ?

Le match est à suivre en direct le 11 mars 2026 à 21:00 sur CANAL+.

Où voir le match PSG Chelsea en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre PSG et Chelsea ?

Paris Saint-Germain : le coach Luis Enrique a choisi une formation en 4-3-3 : M. Safonov, Nuno Mendes, W. Pacho, Marquinhos, A. Hakimi, João Neves, Vitinha, W. Zaïre-Emery, B. Barcola, O. Dembélé, D. Doué.

Chelsea : de son côté, l'équipe dirigée par L. Rosenior évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : F. Jørgensen, Marc Cucurella, T. Chalobah, W. Fofana, M. Gusto, M. Caicedo, R. James, Pedro Neto, E. Fernández, C. Palmer, João Pedro.

Qui arbitre le match PSG Chelsea ?

Alejandro José Hernández Hernández est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match PSG Chelsea ?

Paris accueille le match au Parc des Princes.

Quelle est la date et l'heure du match PSG Chelsea ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 11 mars 2026, coup d'envoi 21:00.

