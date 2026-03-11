Prono
Match PSG - Chelsea en direct commenté
8èmes de finale de Ligue des Champions UEFA - mercredi 11 mars 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre PSG et Chelsea (Ligue des Champions UEFA, 8èmes de finale)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8èmes de finale de Ligue des Champions UEFA entre PSG et Chelsea. Ce match aura lieu le mercredi 11 mars 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : PSG et Chelsea.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre PSG et Chelsea en France ?
Le match est à suivre en direct le 11 mars 2026 à 21:00 sur CANAL+.
- Où voir le match PSG Chelsea en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre PSG et Chelsea ?
Paris Saint-Germain : le coach Luis Enrique a choisi une formation en 4-3-3 : M. Safonov, Nuno Mendes, W. Pacho, Marquinhos, A. Hakimi, João Neves, Vitinha, W. Zaïre-Emery, B. Barcola, O. Dembélé, D. Doué.
Chelsea : de son côté, l'équipe dirigée par L. Rosenior évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : F. Jørgensen, Marc Cucurella, T. Chalobah, W. Fofana, M. Gusto, M. Caicedo, R. James, Pedro Neto, E. Fernández, C. Palmer, João Pedro.
- Qui arbitre le match PSG Chelsea ?
Alejandro José Hernández Hernández est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match PSG Chelsea ?
Paris accueille le match au Parc des Princes.
- Quelle est la date et l'heure du match PSG Chelsea ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 11 mars 2026, coup d'envoi 21:00.