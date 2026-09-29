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Match Burundi - Algérie en direct commenté
2e journée de Éliminatoires Coupe d'Afrique des Nations - mardi 29 septembre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Burundi et Algérie (Éliminatoires Coupe d'Afrique des Nations, 2e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de Éliminatoires Coupe d'Afrique des Nations entre Burundi et Algérie. Ce match aura lieu le mardi 29 septembre 2026 à 15:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Burundi et Algérie.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Burundi et Algérie en France ?
Le match est à suivre en direct le 29 septembre 2026 à 15:00 sur beIN SPORTS 2.
- Où voir le match Burundi Algérie en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Burundi et Algérie ?
Burundi : le coach P. Sangwa a choisi une formation en 4-4-2 : J. Nahimana, C. Nduwarugira, Y. Ndayishimiye, F. Nsabiyumva, A. Muderi, J. Girumugisha, E. Mokono, H. Msanga, M. Nduwumwe, A. Ndikumana, B. Kanakimana.
Algérie : de son côté, l'équipe dirigée par B. Hemdani évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : M. Mastil, J. Hadjam, R. Bensebaini, A. Abada, S. Radouani, I. Maza, H. Abdelli, F. Chaïbi, A. Boulbina, A. Chiakha, M. Belloumi.
- Qui arbitre le match Burundi Algérie ?
Thabang Ketshabile est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Burundi Algérie ?
Bujumbura accueille le match au Stade Intwari.
- Quelle est la date et l'heure du match Burundi Algérie ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 29 septembre 2026, coup d'envoi 15:00.
- Qui a marqué le but pour Burundi ?
Un seul but a été inscrit pour Burundi par J. Girumugisha 12'.
- Qui a marqué le but pour Algérie ?
Un seul but a été inscrit pour Algérie par M. Belloumi 30'.