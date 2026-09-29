Match Burundi - Algérie en direct commenté

2e journée de Éliminatoires Coupe d'Afrique des Nations - mardi 29 septembre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Burundi et Algérie (Éliminatoires Coupe d'Afrique des Nations, 2e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de Éliminatoires Coupe d'Afrique des Nations entre Burundi et Algérie. Ce match aura lieu le mardi 29 septembre 2026 à 15:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Burundi et Algérie.