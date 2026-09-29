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2 - 1
MT
Éliminatoires Coupe d'Afrique des Nations 2027 Kenya/Tanzania/Uganda 2e journée
Burundi
2 - 1
MT
Algérie
Diffusé sur beIN SPORTS 2
Temps forts
mi-temps
2 - 1
30'
2 - 1
M. Belloumi
12'
2 - 0
J. Girumugisha
6'
1 - 0
F. Chaïbi (CSC)
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Classement live 2 Burundi 3 3 Algérie 3
Possession 71% Algérie Burundi
Tirs 8 6 2 2 1 3
Compositions Burundi 4-4-2 Algérie 4-3-3
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Stats joueurs

Plus de statistiques
Tirs (%)
#1 Flag Algérie Mohamed Belloumi 1/2 50% #2 Flag Burundi Asman Ndikumana 1/2 50% #3 Flag Burundi Jean Claude Girumugisha 1/2 50%
Fautes subies
#1 Flag Burundi Akbar Muderi 2
Tirs (%)
#1 Flag Burundi Élie Eldhino Mokono 0/2 0%
Passes (%)
#1 Flag Algérie Achref Abada 54/58 93% #2 Flag Algérie Farès Chaïbi 33/36 92% #3 Flag Algérie Ramy Bensebaïni 49/54 91%

Analyse avant-match

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Série en cours
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Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 50% 1 Nul 50% 1 Victoire

Blessures & suspensions

Ramy Bensebaïni Ramy Bensebaïni Blessure au genou Amine Gouiri Amine Gouiri Blessure musculaire Farès Chaïbi Farès Chaïbi Maladie Samir Chergui Samir Chergui Blessure musculaire

Top commentaires

Fays 15:18 C' est quoi cette dinguerie , vous etes restés à Alger les gars !!! 😂 2 Répondre
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Match Burundi - Algérie en direct commenté

2e journée de Éliminatoires Coupe d'Afrique des Nations - mardi 29 septembre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Burundi et Algérie (Éliminatoires Coupe d'Afrique des Nations, 2e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de Éliminatoires Coupe d'Afrique des Nations entre Burundi et Algérie. Ce match aura lieu le mardi 29 septembre 2026 à 15:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Burundi et Algérie.

On en parle

Arbitres

Thabang Ketshabile arbitre principal
0
0
Nombre de cartons lors de son unique match arbitré
Lucky Kegakologetswe arbitre assistant
Gaselame Tilolo Molefe arbitre assistant
Keabetswe Dintwa quatrième arbitre

Lieu du match

Stade Intwari Bujumbura
Stade Intwari
  • Année de construction : 1962
  • Surface : gazon synthétique
  • Capacité : 22000

Match en direct

Date 29 septembre 2026 15:00
Compétition Éliminatoires CAN
Saison 2027 Kenya/Tanzania/Uganda
Phase Phase de poules - Groupe I - journée 2
Diffusion beIN SPORTS 2
Code BUR-ALG
Zone Afrique
Équipe à domicile Burundi
Équipe à l'extérieur Algérie
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Burundi et Algérie en France ?

Le match est à suivre en direct le 29 septembre 2026 à 15:00 sur beIN SPORTS 2.

Où voir le match Burundi Algérie en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Burundi et Algérie ?

Burundi : le coach P. Sangwa a choisi une formation en 4-4-2 : J. Nahimana, C. Nduwarugira, Y. Ndayishimiye, F. Nsabiyumva, A. Muderi, J. Girumugisha, E. Mokono, H. Msanga, M. Nduwumwe, A. Ndikumana, B. Kanakimana.

Algérie : de son côté, l'équipe dirigée par B. Hemdani évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : M. Mastil, J. Hadjam, R. Bensebaini, A. Abada, S. Radouani, I. Maza, H. Abdelli, F. Chaïbi, A. Boulbina, A. Chiakha, M. Belloumi.

Qui arbitre le match Burundi Algérie ?

Thabang Ketshabile est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Burundi Algérie ?

Bujumbura accueille le match au Stade Intwari.

Quelle est la date et l'heure du match Burundi Algérie ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 29 septembre 2026, coup d'envoi 15:00.

Qui a marqué le but pour Burundi ?

Un seul but a été inscrit pour Burundi par J. Girumugisha 12'.

Qui a marqué le but pour Algérie ?

Un seul but a été inscrit pour Algérie par M. Belloumi 30'.

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