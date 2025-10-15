Stats joueursPlus de statistiques
Match Maroc U20 - France U20 en direct commenté
Demi-finales de Coupe du Monde U-20 - mercredi 15 octobre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Maroc U20 et France U20 (Coupe du Monde U-20, Demi-finales)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Demi-finales de Coupe du Monde U-20 entre Maroc U20 et France U20. Ce match aura lieu le mercredi 15 octobre 2025 à 22:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Maroc U20 et France U20.
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Maroc U20 et France U20 en France ?
Le match est à suivre en direct le 15 octobre 2025 à 22:00 sur L’Equipe Live Foot.
- Où voir le match Maroc U20 France U20 en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de L'équipe.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Maroc U20 et France U20 ?
Maroc U20 : le coach M. Ouahbi a choisi une formation en 4-4-2 : Y. Benchaouch, F. Zahouani, S. Bakhty, I. Baouf, T. Majni, H. Essadak, Y. Khalifi, N. Byar, O. Maamma, Y. Zabiri, G. Yassine.
France U20 : de son côté, l'équipe dirigée par B. Diomède évolue dans un système de jeu en 4-5-1 : L. Olmeta, J. Bourgault, E. Zidane, N. Kamara, G. Beyuku, A. Bermont, A. Le Borgne, F. Sylla, M. Benama, I. Touré, L. Michal.
- Qui arbitre le match Maroc U20 France U20 ?
Gustavo Tejera est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Maroc U20 France U20 ?
Valparaíso accueille le match au Estadio Elías Figueroa Brander.
- Quelle est la date et l'heure du match Maroc U20 France U20 ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 15 octobre 2025, coup d'envoi 22:00.
- Qui a marqué le but pour France U20 ?
Un seul but a été inscrit pour France U20 par L. Michal 59'.