Menu Rechercher
1 - 1
90'
Coupe du Monde U-20 2025 Chile Demi-finales
Maroc U20
1 - 1
MT : 1-0
90'
France U20
Diffusé sur L’Equipe Live Foot
Temps forts
59'
1 - 1
(PD M. Dabo) L. Michal
mi-temps
1 - 0
32'
1 - 0
L. Olmeta (CSC)
Voir le live commenté
Possession 58% France U20 Maroc U20
Tirs 5 4 2 1 8 10
Compositions Maroc U20 4-4-2 France U20 4-5-1
La suite après cette publicité

Stats joueurs

Plus de statistiques
Tirs (%)
#1 Flag France Lucas Michal 2/2 100% #2 Flag France Mayssam Benama 3/4 75% #3 Flag Maroc Othmane Maamma 1/2 50%
Fautes subies
#1 Flag Maroc Fouad Zahouani 4 #2 Flag Maroc Yassine Khalifi 3 #3 Flag France Fodé Sylla 3
Passes (%)
#1 Flag France Gady Beyuku 44/45 98% #2 Flag Maroc Ismail Bakhty 65/70 93% #3 Flag France Ilane Touré 32/35 91%

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
V
V
D
V
V
V
V
V
D
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Aladji Bamba Aladji Bamba Ischio-jambiers Justin Bengui João Justin Bengui João Blessure au bras Tidiam Gomis Tidiam Gomis Inconnu Dehmaine Tabibou Dehmaine Tabibou Blessure musculaire Mamadou Sarr Mamadou Sarr Blessure à la cuisse

Top commentaires

GreenPark 22:36 Ça lui apprendra à sous estimer son adversaire avant le match. 3 Répondre
Voir tous les commentaires (61)

Match Maroc U20 - France U20 en direct commenté

Demi-finales de Coupe du Monde U-20 - mercredi 15 octobre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Maroc U20 et France U20 (Coupe du Monde U-20, Demi-finales)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Demi-finales de Coupe du Monde U-20 entre Maroc U20 et France U20. Ce match aura lieu le mercredi 15 octobre 2025 à 22:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Maroc U20 et France U20.

On en parle

Arbitres

Gustavo Tejera arbitre principal
Carlos Barreiro arbitre assistant
Agustín Berisso arbitre assistant
Darío Herrera quatrième arbitre

Lieu du match

Estadio Elías Figueroa Brander Valparaíso
Estadio Elías Figueroa Brander
  • Année de construction : 1931
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 21113
  • Affluence moyenne : 4968
  • Affluence maximum : 15542
  • % de remplissage : 23

Match en direct

Date 15 octobre 2025 22:00
Compétition Coupe du Monde U-20
Saison 2025 Chile
Phase Demi-finales
Diffusion L’Equipe Live Foot
Code MAR-FRA
Zone International
Équipe à domicile Maroc U20
Équipe à l'extérieur France U20
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Maroc U20 et France U20 en France ?

Le match est à suivre en direct le 15 octobre 2025 à 22:00 sur L’Equipe Live Foot.

Où voir le match Maroc U20 France U20 en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de L'équipe.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Maroc U20 et France U20 ?

Maroc U20 : le coach M. Ouahbi a choisi une formation en 4-4-2 : Y. Benchaouch, F. Zahouani, S. Bakhty, I. Baouf, T. Majni, H. Essadak, Y. Khalifi, N. Byar, O. Maamma, Y. Zabiri, G. Yassine.

France U20 : de son côté, l'équipe dirigée par B. Diomède évolue dans un système de jeu en 4-5-1 : L. Olmeta, J. Bourgault, E. Zidane, N. Kamara, G. Beyuku, A. Bermont, A. Le Borgne, F. Sylla, M. Benama, I. Touré, L. Michal.

Qui arbitre le match Maroc U20 France U20 ?

Gustavo Tejera est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Maroc U20 France U20 ?

Valparaíso accueille le match au Estadio Elías Figueroa Brander.

Quelle est la date et l'heure du match Maroc U20 France U20 ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 15 octobre 2025, coup d'envoi 22:00.

Qui a marqué le but pour France U20 ?

Un seul but a été inscrit pour France U20 par L. Michal 59'.

Top commentaires

GreenPark 22:36 Ça lui apprendra à sous estimer son adversaire avant le match. 3 Répondre
Voir tous les commentaires (61)
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier