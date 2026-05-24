Match Man City - Aston Villa en direct commenté

38e journée de Premier League - dimanche 24 mai 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Man City et Aston Villa (Premier League, 38e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 38e journée de Premier League entre Man City et Aston Villa. Ce match aura lieu le dimanche 24 mai 2026 à 17:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Man City et Aston Villa.