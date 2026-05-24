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1 - 2
terminé
Premier League 2025/2026 38e journée
Man City
1 - 2
MT : 1-0
terminé
Aston Villa
Temps forts
90+2'
P. Foden (VAR - décision : Pas de but)
63'
(VAR - décision : But) O. Watkins
61'
1 - 2
(PD R. Barkley) O. Watkins
47'
1 - 1
O. Watkins
mi-temps
1 - 0
23'
1 - 0
A. Semenyo

Notes des joueurs

#1 Logo Manchester City FC J. Doku 8.3 #2 Logo Manchester City FC J. Trafford 7.9 #3 Logo Manchester City FC J. Stones 7.9 Voir le classement complet
#1 Logo Aston Villa O. Watkins 8.2 #2 Logo Aston Villa E. Buendía 7.1 #3 Logo Manchester City FC Nico González 6.8 Voir le classement complet
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Statistiques

Classement 2 Man City 78 4 Aston Villa 65
Possession 53% Man City Aston Villa
Tirs 16 13 7 3 5 12
Grosses occasions créées 75% Aston Villa 3 Man City 1
Compositions Man City 4-2-4-0 Aston Villa 4-2-3-1

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1 MCI N NUL 2 AVL
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Stats joueurs

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Grosses occasions créées
#1 Logo Manchester City FC Mateo Kovačić 1 #2 Logo Manchester City FC Phil Foden 1 #3 Logo Aston Villa Emiliano Buendía 1
Tirs (%)
#1 Logo Aston Villa Ollie Watkins 2/4 50% #2 Logo Aston Villa Emiliano Buendía 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Aston Villa Ollie Watkins 2
Fautes subies
#1 Logo Aston Villa Emiliano Buendía 3 #2 Logo Aston Villa Lamare Bogarde 2 #3 Logo Manchester City FC Rico Lewis 2
Tirs (%)
#1 Logo Manchester City FC Sávio 0/3 0% #2 Logo Aston Villa Leon Bailey 0/2 0% #3 Logo Manchester City FC Jérémy Doku 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Manchester City FC Rico Lewis 3 #2 Logo Manchester City FC Phil Foden 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Aston Villa Ollie Watkins 7/8 88% #2 Logo Manchester City FC Bernardo Silva 4/5 80% #3 Logo Aston Villa Andrés García 4/5 80%
Interceptions
#1 Logo Aston Villa Emiliano Buendía 3 #2 Logo Aston Villa Leon Bailey 2 #3 Logo Manchester City FC Nico González 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Manchester City FC Nico González 3/3 100% #2 Logo Aston Villa Ollie Watkins 3/3 100% #3 Logo Manchester City FC John Stones 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Aston Villa Leon Bailey 0/8 0% #2 Logo Manchester City FC Antoine Semenyo 0/6 0% #3 Logo Manchester City FC Phil Foden 0/5 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Aston Villa Ross Barkley 0/2 0% #2 Logo Aston Villa Douglas Luiz 0/2 0% #3 Logo Aston Villa Leon Bailey 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Manchester City FC John Stones 34/35 97% #2 Logo Aston Villa Victor Lindelöf 53/55 96% #3 Logo Aston Villa Tyrone Mings 73/76 96%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Manchester City FC Nico González 23 #2 Logo Manchester City FC Rico Lewis 20

Classement buteurs

#1 Logo Manchester City FC Erling Haaland 27 #3 Logo Manchester City FC Antoine Semenyo 17 #4 Logo Aston Villa Ollie Watkins 16 #17 Logo Aston Villa Morgan Rogers 10 Voir le classement complet

Analyse avant-match

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Série en cours
N
V
V
V
N
V
V
N
V
D
Rencontres précédentes
69% 29 Victoires 12% 5 Nuls 19% 8 Victoires

Blessures & suspensions

Abdukodir Khusanov Abdukodir Khusanov Blessure au mollet Marc Guéhi Marc Guéhi Inconnu Rodri Rodri Blessure au genou Sávio Sávio Blessure au genou
Tyrone Mings Tyrone Mings Maladie Boubacar Kamara Boubacar Kamara Lésion du ligament croisé postérieur Harvey Elliott Harvey Elliott Coup Alysson Edward Alysson Edward Blessure à l'aine Alysson Edward Alysson Edward Virus Alysson Edward Alysson Edward Blessure à l'aine Emiliano Martínez Emiliano Martínez Doigt cassé

Match Man City - Aston Villa en direct commenté

38e journée de Premier League - dimanche 24 mai 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Man City et Aston Villa (Premier League, 38e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 38e journée de Premier League entre Man City et Aston Villa. Ce match aura lieu le dimanche 24 mai 2026 à 17:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Man City et Aston Villa.

On en parle

Arbitres

Andy Madley arbitre principal
0.2
3.2
Moyenne de cartons par match sur 21 matchs arbitrés
Simon Long arbitre assistant
Richard West arbitre assistant
David Webb quatrième arbitre
Jarred Gillett arbitre VAR
Tim Wood arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Etihad Stadium Manchester
Etihad Stadium
  • Année de construction : 2002
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 55097
  • Affluence moyenne : 44396
  • Affluence maximum : 60332
  • % de remplissage : 80

Match en direct

Date 24 mai 2026 17:00
Compétition Premier League
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 38
Diffusion CANAL+ SPORT 360
Affluence 60332
Code MCI-AVL
Zone Angleterre
Équipe à domicile Manchester City
Équipe à l'extérieur Aston Villa
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quel est le résultat du match entre Man City et Aston Villa ?

Aston Villa a remporté la rencontre sur le score de 1-2.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Man City et Aston Villa en France ?

Le match est à suivre en direct le 24 mai 2026 à 17:00 sur CANAL+ SPORT 360.

Où voir le match Man City Aston Villa en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Man City et Aston Villa ?

Manchester City : le coach Pep Guardiola a choisi une formation en 4-2-4-0 : J. Trafford, N. Aké, Rúben Dias, J. Stones, R. Lewis, Bernardo Silva, Nico González, Savinho, A. Semenyo, T. Reijnders, P. Foden.

Aston Villa : de son côté, l'équipe dirigée par Unai Emery évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : M. Bizot, I. Maatsen, T. Mings, V. Lindelöf, Andrés García, Douglas Luiz, L. Bogarde, E. Buendía, R. Barkley, L. Bailey, O. Watkins.

Qui arbitre le match Man City Aston Villa ?

Andy Madley est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Man City Aston Villa ?

Manchester accueille le match au Etihad Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Man City Aston Villa ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 24 mai 2026, coup d'envoi 17:00.

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