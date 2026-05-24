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Match Man City - Aston Villa en direct commenté
38e journée de Premier League - dimanche 24 mai 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Man City et Aston Villa (Premier League, 38e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 38e journée de Premier League entre Man City et Aston Villa. Ce match aura lieu le dimanche 24 mai 2026 à 17:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Man City et Aston Villa.
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Match en direct
FAQ
- Quel est le résultat du match entre Man City et Aston Villa ?
Aston Villa a remporté la rencontre sur le score de 1-2.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Man City et Aston Villa en France ?
Le match est à suivre en direct le 24 mai 2026 à 17:00 sur CANAL+ SPORT 360.
- Où voir le match Man City Aston Villa en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Man City et Aston Villa ?
Manchester City : le coach Pep Guardiola a choisi une formation en 4-2-4-0 : J. Trafford, N. Aké, Rúben Dias, J. Stones, R. Lewis, Bernardo Silva, Nico González, Savinho, A. Semenyo, T. Reijnders, P. Foden.
Aston Villa : de son côté, l'équipe dirigée par Unai Emery évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : M. Bizot, I. Maatsen, T. Mings, V. Lindelöf, Andrés García, Douglas Luiz, L. Bogarde, E. Buendía, R. Barkley, L. Bailey, O. Watkins.
- Qui arbitre le match Man City Aston Villa ?
Andy Madley est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Man City Aston Villa ?
Manchester accueille le match au Etihad Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Man City Aston Villa ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 24 mai 2026, coup d'envoi 17:00.