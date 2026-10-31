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1 - 0
60'
Premier League 2026/2027 9e journée
Chelsea
1 - 0
MT : 0-0
60'
Man United
Diffusé sur CANAL+
Temps forts
50'
1 - 0
M. Rogers
mi-temps
0 - 0
Pas d'événements majeurs
Voir le live commenté
Classement live 4 Chelsea 16 16 Man United 7
Possession 52% Chelsea Man United
Tirs 10 5 6 5 3 9
Grosses occasions créées 67% Man United 2 Chelsea 1
Compositions Chelsea 3-4-2-1 Man United 4-2-3-1
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Prono

Qui va gagner ?
1 CHE N NUL 2 MUN
253 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Chelsea FC Roméo Lavia 1 #2 Logo Manchester United FC Bruno Fernandes 1 #3 Logo Manchester United FC Bryan Mbeumo 1
Tirs (%)
#1 Logo Chelsea FC Pedro Neto 2/3 67% #2 Logo Manchester United FC Amad Diallo 2/4 50% #3 Logo Chelsea FC Morgan Rogers 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Manchester United FC Amad Diallo 2
Fautes subies
#1 Logo Manchester United FC Bruno Fernandes 2 #2 Logo Chelsea FC Roméo Lavia 2 #3 Logo Chelsea FC Estêvão 2
Tirs (%)
#1 Logo Manchester United FC Bruno Fernandes 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Chelsea FC Cole Palmer 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Chelsea FC Roméo Lavia 6/8 75% #2 Logo Chelsea FC Morgan Rogers 4/6 67% #3 Logo Manchester United FC Harry Maguire 4/6 67%
Interceptions
#1 Logo Chelsea FC Wesley Fofana 3 #2 Logo Manchester United FC Diogo Dalot 3 #3 Logo Chelsea FC Roméo Lavia 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Manchester United FC Andrey Santos 2/2 100% #2 Logo Chelsea FC Levi Colwill 4/5 80% #3 Logo Manchester United FC Harry Maguire 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Manchester United FC Bryan Mbeumo 0/6 0% #2 Logo Manchester United FC Bruno Fernandes 0/5 0% #3 Logo Manchester United FC Carlos Baleba 0/5 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Manchester United FC Bryan Mbeumo 0/3 0%
Passes (%)
#1 Logo Chelsea FC Moisés Caicedo 29/30 97% #2 Logo Chelsea FC Roméo Lavia 34/38 89% #3 Logo Chelsea FC Levi Colwill 32/36 89%

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
D
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N
D
N
Rencontres précédentes
35% 18 Victoires 33% 17 Nuls 31% 16 Victoires

Blessures & suspensions

Roméo Lavia Roméo Lavia Blessure musculaire João Pedro João Pedro Blessure à la cuisse Reece James Reece James Blessure au genou Moisés Caicedo Moisés Caicedo Inconnu Pep Chavarría Pep Chavarría Coup Jamie Bynoe-Gittens Jamie Bynoe-Gittens Inconnu Jamie Bynoe-Gittens Jamie Bynoe-Gittens Maladie Jamie Bynoe-Gittens Jamie Bynoe-Gittens Blessure à la cheville Emiliano Martínez Emiliano Martínez Fracture de la mâchoire Emanuel Emegha Emanuel Emegha Blessure musculaire Emanuel Emegha Emanuel Emegha Blessure au mollet Aaron Anselmino Aaron Anselmino Ischio-jambiers
Tom Heaton Tom Heaton Inconnu Kobbie Mainoo Kobbie Mainoo Blessure au mollet Kobbie Mainoo Kobbie Mainoo Blessure musculaire Patrick Dorgu Patrick Dorgu Ischio-jambiers Marcus Rashford Marcus Rashford Blessure à la hanche Marcus Rashford Marcus Rashford Ischio-jambiers Benjamin Šeško Benjamin Šeško Blessure à la jambe Lisandro Martínez Lisandro Martínez Coup Luke Shaw Luke Shaw Coup Ayden Heaven Ayden Heaven Coup Mason Mount Mason Mount Coup Matthijs de Ligt Matthijs de Ligt Maladie Matthijs de Ligt Matthijs de Ligt Inconnu Manuel Ugarte Manuel Ugarte Lésion du ligament croisé antérieur du genou

Top commentaires

Daniel D'Epiphane 13:45 En regardant ce début de match, on se demande vraiment pourquoi Estêvão n'a jamais encore été titulaire depuis le début de la saison. 3 Répondre
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Match Chelsea - Man United en direct commenté

9e journée de Premier League - samedi 31 octobre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Chelsea et Man United (Premier League, 9e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 9e journée de Premier League entre Chelsea et Man United. Ce match aura lieu le samedi 31 octobre 2026 à 13:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Chelsea et Man United.

On en parle

Arbitres

Peter Bankes arbitre principal
0.2
3.8
Moyenne de cartons par match sur 6 matchs arbitrés
Gary Beswick arbitre assistant
Black Antrobus arbitre assistant
Paul Tierney quatrième arbitre
Tim Wood arbitre VAR
James Bell arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stamford Bridge London
Stamford Bridge
  • Année de construction : 1877
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 40044
  • Affluence moyenne : 31253
  • Affluence maximum : 41953
  • % de remplissage : 78

Match en direct

Date 31 octobre 2026 13:30
Compétition Premier League
Saison 2026/2027
Phase Saison régulière - journée 9
Diffusion CANAL+
Code CHE-MUN
Zone Angleterre
Équipe à domicile Chelsea
Équipe à l'extérieur Manchester United
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Chelsea et Man United en France ?

Le match est à suivre en direct le 31 octobre 2026 à 13:30 sur CANAL+.

Où voir le match Chelsea Man United en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Chelsea et Man United ?

Chelsea : le coach Xabi Alonso a choisi une formation en 3-4-2-1 : M. Penders, L. Colwill, W. Fofana, J. Acheampong, M. Palestra, R. Lavia, M. Caicedo, Pedro Neto, C. Palmer, Estêvão, M. Rogers.

Manchester United : de son côté, l'équipe dirigée par M. Carrick évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : S. Lammens, Diogo Dalot, Lisandro Martínez, H. Maguire, L. Yoro, C. Baleba, Andrey Santos, Matheus Cunha, Bruno Fernandes, A. Diallo, B. Mbeumo.

Qui arbitre le match Chelsea Man United ?

Peter Bankes est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Chelsea Man United ?

London accueille le match au Stamford Bridge.

Quelle est la date et l'heure du match Chelsea Man United ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 31 octobre 2026, coup d'envoi 13:30.

Qui a marqué le but pour Chelsea ?

Un seul but a été inscrit pour Chelsea par M. Rogers 50'.

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Daniel D'Epiphane 13:45 En regardant ce début de match, on se demande vraiment pourquoi Estêvão n'a jamais encore été titulaire depuis le début de la saison. 3 Répondre
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