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Match Marseille - Le Mans en direct commenté
11e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 22 novembre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Marseille et Le Mans (Ligue 1 McDonald's, 11e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 11e journée de Ligue 1 McDonald's entre Marseille et Le Mans. Ce match aura lieu le dimanche 22 novembre 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Marseille et Le Mans.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Marseille et Le Mans en France ?
Le match est à suivre en direct le 22 novembre 2026 à 20:45 sur DAZN ou Ligue 1+.
- Où voir le match Marseille Le Mans en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Marseille et Le Mans ?
Olympique de Marseille : le coach B. Génésio a choisi une formation en 4-2-3-1 : J. de Lange, U. Garcia, N. Aguerd, C. Egan-Riley, T. Weah, T. Nnadi, G. Kondogbia, Igor Paixão, H. Abdelli, A. Harit, A. Gouiri.
Le Mans : de son côté, l'équipe dirigée par P. Videira évolue dans un système de jeu en 3-5-2 : N. Kocik, H. Voyer, S. Yohou, R. Bamba, L. Calodat, A. Rabillard, L. Bretelle, D. Traoré, L. Buades, D. Gueye, L. Mafouta.
- Qui arbitre le match Marseille Le Mans ?
Eric Wattellier est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Marseille Le Mans ?
Marseille accueille le match au CEPAC Vélodrome.
- Quelle est la date et l'heure du match Marseille Le Mans ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 22 novembre 2026, coup d'envoi 20:45.