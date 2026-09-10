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1 - 1
81'
Ligue des Champions UEFA 2026/2027 1re journée
Slavia
1 - 1
MT : 0-0
81'
Lens
Regarder en direct sur CANAL+ FOOT
Temps forts
73'
1 - 1
A. Sima
51'
1 - 0
D. Šturm
49'
M. Konečný
mi-temps
0 - 0
Pas d'événements majeurs
Voir le live commenté
Classement live 16 Lens 1 21 Slavia 1
Possession 63% Lens Slavia
Tirs 12 9 14 3 5 19
Grosses occasions créées 75% Slavia 3 Lens 1
Compositions Slavia 3-4-2-1 Lens 3-4-2-1
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Prono

Qui va gagner ?
1 SLA N NUL 2 RCL
453 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Slavia Prague Michal Sadílek 1 #2 Logo Slavia Prague Danijel Šturm 1 #3 Logo Lens Florian Thauvin 1
Tirs (%)
#1 Logo Lens Odsonne Édouard 1/2 50% #2 Logo Slavia Prague Danijel Šturm 1/2 50% #3 Logo Lens Matthieu Udol 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Lens Kyllian Antonio 2
Fautes subies
#1 Logo Lens Abdallah Sima 3 #2 Logo Slavia Prague Oskar Kubiak 2 #3 Logo Lens Kyllian Antonio 2
Tirs (%)
#1 Logo Lens Andrija Bulatović 0/3 0% #2 Logo Slavia Prague Emmanuel Dennis Ayaosi 0/3 0% #3 Logo Lens Florian Thauvin 2/7 29%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Lens Franjo Ivanović 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lens Matthieu Udol 5/5 100% #2 Logo Lens Kyllian Antonio 10/11 91% #3 Logo Slavia Prague Tomáš Vlček 9/12 75%
Interceptions
#1 Logo Slavia Prague Štěpán Chaloupek 5 #2 Logo Lens Kyllian Antonio 4 #3 Logo Slavia Prague Michal Sadílek 4
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lens Matthieu Udol 5/5 100% #2 Logo Lens Kyllian Antonio 3/3 100% #3 Logo Lens Florian Sotoca 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Slavia Prague Mojmír Chytil 0/8 0% #2 Logo Slavia Prague Danijel Šturm 0/6 0% #3 Logo Slavia Prague Wiktor Nowak 0/6 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lens Abdallah Sima 0/4 0% #2 Logo Lens Ismaëlo Ganiou 0/3 0% #3 Logo Slavia Prague Samuel Kelechi Isife 0/3 0%
Passes (%)
#1 Logo Lens Ismaëlo Ganiou 35/37 95% #2 Logo Lens Kyllian Antonio 37/40 93% #3 Logo Lens Andrija Bulatović 42/48 88%

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
V
D
D
N
D
D
D
V
V
D
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Ange N'Guessan Ange N'Guessan Blessure à la cuisse
Yacine Titraoui Yacine Titraoui Blessure à la cuisse Saud Abdulhamid Saud Abdulhamid Coup Jonathan Gradit Jonathan Gradit Fracture de la jambe Maik Nawrocki Maik Nawrocki Lésion du ligament croisé antérieur du genou

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Bastos 🔴🟡 22:35 YEEEEEESSSSS 1 Répondre
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Match Slavia - Lens en direct commenté

1re journée de Ligue des Champions UEFA - jeudi 10 septembre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Slavia et Lens (Ligue des Champions UEFA, 1re journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Ligue des Champions UEFA entre Slavia et Lens. Ce match aura lieu le jeudi 10 septembre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Slavia et Lens.

On en parle

Arbitres

Vassilios Fotias arbitre principal
0
0
Nombre de cartons lors de son unique match arbitré
Andreas Meintanas arbitre assistant
Michalis Papadakis arbitre assistant
Alexandros Tsakalidis quatrième arbitre
Paweł Malec arbitre VAR
Tomasz Kwiatkowski arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Fortuna Arena Praha
Fortuna Arena
  • Année de construction : 2008
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 19370
  • Affluence moyenne : 12167
  • Affluence maximum : 19370
  • % de remplissage : 63

Match en direct

Date 10 septembre 2026 21:00
Compétition Ligue des Champions
Saison 2026/2027
Phase Phase de Ligue - journée 1
Diffusion CANAL+ FOOT
Code SLA-RCL
Zone Europe
Équipe à domicile Slavia Prague
Équipe à l'extérieur Lens
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Slavia et Lens en France ?

Le match est à suivre en direct le 10 septembre 2026 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.

Où voir le match Slavia Lens en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Slavia et Lens ?

Slavia Prague : le coach J. Trpišovský a choisi une formation en 3-4-2-1 : J. Markovič, Š. Chaloupek, D. Zima, T. Vlček, O. Kubiak, M. Sadílek, W. Nowak, S. Isife, D. Šturm, E. Ayaosi, M. Chytil.

Lens : de son côté, l'équipe dirigée par D. Toppmöller évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : R. Risser, S. Sagnan, I. Ganiou, K. Antonio, M. Udol, A. Haidara, A. Bulatović, M. Skóraś, A. Sima, F. Thauvin, F. Ivanović.

Qui arbitre le match Slavia Lens ?

Vassilios Fotias est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Slavia Lens ?

Praha accueille le match au Fortuna Arena.

Quelle est la date et l'heure du match Slavia Lens ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 10 septembre 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué le but pour Slavia ?

Un seul but a été inscrit pour Slavia par D. Šturm 51'.

Qui a marqué le but pour Lens ?

Un seul but a été inscrit pour Lens par A. Sima 73'.

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Bastos 🔴🟡 22:35 YEEEEEESSSSS 1 Répondre
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