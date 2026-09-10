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Match Slavia - Lens en direct commenté
1re journée de Ligue des Champions UEFA - jeudi 10 septembre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Slavia et Lens (Ligue des Champions UEFA, 1re journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Ligue des Champions UEFA entre Slavia et Lens. Ce match aura lieu le jeudi 10 septembre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Slavia et Lens.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Slavia et Lens en France ?
Le match est à suivre en direct le 10 septembre 2026 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.
- Où voir le match Slavia Lens en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Slavia et Lens ?
Slavia Prague : le coach J. Trpišovský a choisi une formation en 3-4-2-1 : J. Markovič, Š. Chaloupek, D. Zima, T. Vlček, O. Kubiak, M. Sadílek, W. Nowak, S. Isife, D. Šturm, E. Ayaosi, M. Chytil.
Lens : de son côté, l'équipe dirigée par D. Toppmöller évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : R. Risser, S. Sagnan, I. Ganiou, K. Antonio, M. Udol, A. Haidara, A. Bulatović, M. Skóraś, A. Sima, F. Thauvin, F. Ivanović.
- Qui arbitre le match Slavia Lens ?
Vassilios Fotias est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Slavia Lens ?
Praha accueille le match au Fortuna Arena.
- Quelle est la date et l'heure du match Slavia Lens ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 10 septembre 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué le but pour Slavia ?
Un seul but a été inscrit pour Slavia par D. Šturm 51'.
- Qui a marqué le but pour Lens ?
Un seul but a été inscrit pour Lens par A. Sima 73'.