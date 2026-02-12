Menu Rechercher
4 - 0
60'
Coupe du Roi 2025/2026 Demi-finales
Atlético
4 - 0
MT : 4-0
60'
Barcelone
Diffusé sur DAZN
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
4 - 0
45+2'
4 - 0
J. Alvarez (PD A. Lookman)
33'
3 - 0
A. Lookman (PD J. Alvarez)
14'
2 - 0
A. Griezmann (PD N. Molina)
7'
1 - 0
Joan García (CSC)
Voir le live commenté
Possession 71% Barcelone Atlético
Tirs 7 1 6 6 4 10
Compositions Atlético 4-4-2 Barcelone 4-2-3-1
La suite après cette publicité

Stats joueurs

Plus de statistiques
Tirs (%)
#1 Logo Atlético Madrid Julián Álvarez 2/2 100% #2 Logo Atlético Madrid Antoine Griezmann 2/3 67% #3 Logo Barcelone Fermín López 2/5 40%
Fautes subies
#1 Logo Barcelone Fermín López 4 #2 Logo Barcelone Lamine Yamal 3 #3 Logo Atlético Madrid Ademola Lookman 2
Tirs (%)
#1 Logo Barcelone Dani Olmo 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Barcelone Frenkie de Jong 47/47 100% #2 Logo Barcelone Alejandro Baldé 33/34 97% #3 Logo Barcelone Eric García 64/67 96%

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
D
V
N
D
V
V
V
V
V
V
Rencontres précédentes
21% 11 Victoires 23% 12 Nuls 56% 29 Victoires

Blessures & suspensions

Nicolás González Nicolás González Blessure au dos Ilias Kostis Ilias Kostis Lésion du ligament croisé antérieur du genou Nahuel Molina Nahuel Molina Ischio-jambiers Jan Oblak Jan Oblak Inconnu José María Giménez José María Giménez Blessure à la cheville José María Giménez José María Giménez Blessure musculaire Johnny Cardoso Johnny Cardoso Blessure musculaire Pablo Barrios Pablo Barrios Blessure à la cuisse Pablo Barrios Pablo Barrios Blessure musculaire Pablo Barrios Pablo Barrios Blessure à la cuisse
Pedri Pedri Ischio-jambiers Marcus Rashford Marcus Rashford Blessure au genou Ronald Araújo Ronald Araújo Maladie Pau Cubarsí Pau Cubarsí Blessure au genou Andreas Christensen Andreas Christensen Lésion du ligament croisé antérieur du genou Raphinha Raphinha Blessure à l'aine Gavi Gavi Blessure au genou Alejandro Baldé Alejandro Baldé Ischio-jambiers

Top commentaires

Le vieux fusil 21:54 Forcément Titouix K absent des débats, mais toujours valeureux quand il s'agit de parler des autres clubs 😇 3 Répondre
Voir tous les commentaires (90)

Match Atlético - Barcelone en direct commenté

Demi-finales de Coupe du Roi - jeudi 12 février 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Atlético et Barcelone (Coupe du Roi, Demi-finales)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Demi-finales de Coupe du Roi entre Atlético et Barcelone. Ce match aura lieu le jeudi 12 février 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Atlético et Barcelone.

On en parle

Arbitres

Juan Martínez Munuera arbitre principal
0
3.5
Moyenne de cartons par match sur 4 matchs arbitrés
Guadalupe Porras Ayuso arbitre assistant
Miguel Martínez Munuera arbitre assistant
Guillermo Conejero Sánchez quatrième arbitre
Juan Luis Pulido Santana arbitre VAR
Pablo González Fuertes arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Riyadh Air Metropolitano Madrid
Riyadh Air Metropolitano
  • Année de construction : 1994
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 70460
  • Affluence moyenne : 46372
  • Affluence maximum : 70112
  • % de remplissage : 70

Match en direct

Date 12 février 2026 21:00
Compétition Coupe du Roi
Saison 2025/2026
Phase Demi-finales
Diffusion DAZN
Code ATM-BAR
Zone Espagne
Équipe à domicile Atlético Madrid
Équipe à l'extérieur FC Barcelone
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Atlético et Barcelone en France ?

Le match est à suivre en direct le 12 février 2026 à 21:00 sur DAZN.

Où voir le match Atlético Barcelone en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Atlético et Barcelone ?

Atlético Madrid : le coach D. Simeone a choisi une formation en 4-4-2 : J. Musso, M. Ruggeri, D. Hancko, Marc Pubill, N. Molina, A. Lookman, Koke, Marcos Llorente, G. Simeone, A. Griezmann, J. Alvarez.

FC Barcelone : de son côté, l'équipe dirigée par H. Flick évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Joan García, Baldé, Eric García, Pau Cubarsí, J. Koundé, Marc Casadó, F. de Jong, Dani Olmo, Fermín López, Lamine Yamal, Ferran Torres.

Qui arbitre le match Atlético Barcelone ?

Juan Martínez Munuera est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Atlético Barcelone ?

Madrid accueille le match au Riyadh Air Metropolitano.

Quelle est la date et l'heure du match Atlético Barcelone ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 12 février 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué des buts pour Atlético ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Atlético : A. Griezmann 14', A. Lookman 33', J. Alvarez 45+2'.

Top commentaires

Le vieux fusil 21:54 Forcément Titouix K absent des débats, mais toujours valeureux quand il s'agit de parler des autres clubs 😇 3 Répondre
Voir tous les commentaires (90)
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier