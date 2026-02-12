Stats joueursPlus de statistiques
Match Atlético - Barcelone en direct commenté
Demi-finales de Coupe du Roi - jeudi 12 février 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Atlético et Barcelone (Coupe du Roi, Demi-finales)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Demi-finales de Coupe du Roi entre Atlético et Barcelone. Ce match aura lieu le jeudi 12 février 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Atlético et Barcelone.
Arbitres
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Atlético et Barcelone en France ?
Le match est à suivre en direct le 12 février 2026 à 21:00 sur DAZN.
- Où voir le match Atlético Barcelone en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Atlético et Barcelone ?
Atlético Madrid : le coach D. Simeone a choisi une formation en 4-4-2 : J. Musso, M. Ruggeri, D. Hancko, Marc Pubill, N. Molina, A. Lookman, Koke, Marcos Llorente, G. Simeone, A. Griezmann, J. Alvarez.
FC Barcelone : de son côté, l'équipe dirigée par H. Flick évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Joan García, Baldé, Eric García, Pau Cubarsí, J. Koundé, Marc Casadó, F. de Jong, Dani Olmo, Fermín López, Lamine Yamal, Ferran Torres.
- Qui arbitre le match Atlético Barcelone ?
Juan Martínez Munuera est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Atlético Barcelone ?
Madrid accueille le match au Riyadh Air Metropolitano.
- Quelle est la date et l'heure du match Atlético Barcelone ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 12 février 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué des buts pour Atlético ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Atlético : A. Griezmann 14', A. Lookman 33', J. Alvarez 45+2'.