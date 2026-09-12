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0 - 0
22'
Ligue 1 McDonald's 2026/2027 4e journée
Paris FC
0 - 0
22'
Lyon
Diffusé sur DAZN, Ligue 1+ 2
Temps forts
Pas d'événements majeurs
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Classement live 3 Paris FC 8 4 Lyon 8
Possession 51% Lyon Paris FC
Tirs 2 1 2 1 0 2
Compositions Paris FC 3-4-2-1 Lyon 4-2-3-1
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Prono

Qui va gagner ?
1 PFC N NUL 2 OL
338 participants Terminé
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Stats joueurs

Plus de statistiques
Dribbles réussis
#1 Logo Paris FC Lassine Sinayoko 3
Tirs (%)
#1 Logo Lyon Ernest Nuamah 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Paris FC Lassine Sinayoko 5/6 83%
Passes (%)
#1 Logo Paris FC Diego Coppola 30/33 91%

Analyse avant-match

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Série en cours
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Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 100% 2 Nuls 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Thibault De Smet Thibault De Smet Inconnu Moses Simon Moses Simon Fracture de la jambe Emmanuel Mbemba Emmanuel Mbemba Inconnu Samir Chergui Samir Chergui Blessure musculaire Jean-Philippe Krasso Jean-Philippe Krasso Inconnu Pablo Pagis Pablo Pagis Blessure musculaire Otávio Otávio Blessure à la cuisse
Justin Bengui João Justin Bengui João Blessure au bras Ernest Nuamah Ernest Nuamah Blessure à la cuisse Ruben Kluivert Ruben Kluivert Pneumonie Julien Duranville Julien Duranville Blessure musculaire Tyler Morton Tyler Morton Lésion du bassin Tanner Tessmann Tanner Tessmann Blessure musculaire Clinton Mata Clinton Mata Blessure à la cheville

Match Paris FC - Lyon en direct commenté

4e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 12 septembre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Paris FC et Lyon (Ligue 1 McDonald's, 4e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 4e journée de Ligue 1 McDonald's entre Paris FC et Lyon. Ce match aura lieu le samedi 12 septembre 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Paris FC et Lyon.

On en parle

Arbitres

Jérôme Brisard arbitre principal
0
2.3
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
Aurélien Berthomieu arbitre assistant
Alexis Auger arbitre assistant
Gaël Angoula quatrième arbitre
Mehdi Mokhtari arbitre VAR
Guillaume Paradis arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade Jean Bouin Paris
Stade Jean Bouin
  • Année de construction : 1925
  • Surface : gazon synthétique
  • Capacité : 20000
  • Affluence moyenne : 4701
  • Affluence maximum : 19237
  • Affluence minimum : 199
  • % de remplissage : 24

Match en direct

Date 12 septembre 2026 20:45
Compétition Ligue 1
Saison 2026/2027
Phase Saison régulière - journée 4
Diffusion DAZN, Ligue 1+ 2
Code PFC-OL
Zone France
Équipe à domicile Paris FC
Équipe à l'extérieur Olympique Lyonnais
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Paris FC et Lyon en France ?

Le match est à suivre en direct le 12 septembre 2026 à 20:45 sur DAZN ou Ligue 1+ 2.

Où voir le match Paris FC Lyon en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZNou Ligue 1+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Paris FC et Lyon ?

Paris FC : le coach L. Rosenior a choisi une formation en 3-4-2-1 : K. Trapp, H. Traoré, D. Coppola, S. Chergui, L. Koleosho, P. Lees-Melou, M. Lopez, A. Camara, P. Pagis, I. Kebbal, L. Sinayoko.

Olympique Lyonnais : de son côté, l'équipe dirigée par Paulo Fonseca évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : D. Greif, Abner Vinícius, M. Niakhaté, F. Bacher, Z. Athekame, T. Morton, M. Bidstrup, P. Šulc, C. Tolisso, E. Nuamah, L. Openda.

Qui arbitre le match Paris FC Lyon ?

Jérôme Brisard est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Paris FC Lyon ?

Paris accueille le match au Stade Jean Bouin.

Quelle est la date et l'heure du match Paris FC Lyon ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 12 septembre 2026, coup d'envoi 20:45.

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