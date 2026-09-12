Prono
Stats joueursPlus de statistiques
Analyse avant-matchVoir tout
Blessures & suspensions
Match Paris FC - Lyon en direct commenté
4e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 12 septembre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Paris FC et Lyon (Ligue 1 McDonald's, 4e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 4e journée de Ligue 1 McDonald's entre Paris FC et Lyon. Ce match aura lieu le samedi 12 septembre 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Paris FC et Lyon.
On en parle
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Paris FC et Lyon en France ?
Le match est à suivre en direct le 12 septembre 2026 à 20:45 sur DAZN ou Ligue 1+ 2.
- Où voir le match Paris FC Lyon en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZNou Ligue 1+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Paris FC et Lyon ?
Paris FC : le coach L. Rosenior a choisi une formation en 3-4-2-1 : K. Trapp, H. Traoré, D. Coppola, S. Chergui, L. Koleosho, P. Lees-Melou, M. Lopez, A. Camara, P. Pagis, I. Kebbal, L. Sinayoko.
Olympique Lyonnais : de son côté, l'équipe dirigée par Paulo Fonseca évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : D. Greif, Abner Vinícius, M. Niakhaté, F. Bacher, Z. Athekame, T. Morton, M. Bidstrup, P. Šulc, C. Tolisso, E. Nuamah, L. Openda.
- Qui arbitre le match Paris FC Lyon ?
Jérôme Brisard est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Paris FC Lyon ?
Paris accueille le match au Stade Jean Bouin.
- Quelle est la date et l'heure du match Paris FC Lyon ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 12 septembre 2026, coup d'envoi 20:45.