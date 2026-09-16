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Match Barcelone - Santander en direct commenté
6e journée de Liga - mercredi 16 septembre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Barcelone et Santander (Liga, 6e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 6e journée de Liga entre Barcelone et Santander. Ce match aura lieu le mercredi 16 septembre 2026 à 21:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Barcelone et Santander.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Barcelone et Santander en France ?
Le match est à suivre en direct le 16 septembre 2026 à 21:30 sur DAZN ou Disney+.
- Où voir le match Barcelone Santander en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZNou Disney+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Barcelone et Santander ?
FC Barcelone : le coach H. Flick a choisi une formation en 4-3-3 : Joan García, João Cancelo, Gerard Martín, A. Christensen, Eric García, Dani Olmo, Rodri, Pedri, K. Adeyemi, Raphinha, Lamine Yamal.
Racing de Santander : de son côté, l'équipe dirigée par José Alberto López évolue dans un système de jeu en 4-1-3-2 : Julen Agirrezabala, Aarón Martín, F. González, Pedro Felipe, Manu Hernando, M. Prati, Íñigo Sainz-Maza, M. Gueye, Sergio Canales, Juan Carlos Arana, Asier Villalibre.
- Qui arbitre le match Barcelone Santander ?
José Luis Munuera Montero est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Barcelone Santander ?
Barcelona accueille le match au Spotify Camp Nou.
- Quelle est la date et l'heure du match Barcelone Santander ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 16 septembre 2026, coup d'envoi 21:30.
- Qui a marqué le but pour Barcelone ?
Un seul but a été inscrit pour Barcelone par João Cancelo 8'.