Match Barcelone - Santander en direct commenté

6e journée de Liga - mercredi 16 septembre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Barcelone et Santander (Liga, 6e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 6e journée de Liga entre Barcelone et Santander. Ce match aura lieu le mercredi 16 septembre 2026 à 21:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Barcelone et Santander.