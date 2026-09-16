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1 - 0
9'
Liga 2026/2027 6e journée
Barcelone
1 - 0
9'
Santander
Diffusé sur DAZN, Disney+
Temps forts
8'
1 - 0
João Cancelo (PD Lamine Yamal)
Voir le live commenté
Classement live 1 Barcelone 18 10 Santander 7
Possession 78% Barcelone Santander
Tirs 5 3 0 2 0 0
Compositions Barcelone 4-3-3 Santander 4-1-3-2
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Prono

Qui va gagner ?
1 BAR N NUL 2 RAC
510 participants Terminé
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Stats joueurs

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Tirs (%)
#1 Logo Barcelone João Cancelo 1/2 50%

Analyse avant-match

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Série en cours
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Rencontres précédentes
79% 15 Victoires 16% 3 Nuls 5% 1 Victoire

Blessures & suspensions

Rodri Rodri Blessure au genou Pau Cubarsí Pau Cubarsí Blessure au genou Alejandro Baldé Alejandro Baldé Ischio-jambiers
Yassir Zabiri Yassir Zabiri Blessure musculaire Facundo González Facundo González Blessure à la cheville Facundo González Facundo González Inconnu Andrés Martín Andrés Martín Blessure au genou Simon Eriksson Simon Eriksson Blessure à l'épaule André Almeida André Almeida Carton rouge

Match Barcelone - Santander en direct commenté

6e journée de Liga - mercredi 16 septembre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Barcelone et Santander (Liga, 6e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 6e journée de Liga entre Barcelone et Santander. Ce match aura lieu le mercredi 16 septembre 2026 à 21:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Barcelone et Santander.

On en parle

Arbitres

José Luis Munuera Montero arbitre principal
0
1.3
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
Antonio Ramón Martínez Moreno arbitre assistant
Adrián Díaz González arbitre assistant
Federico Javier Sáiz Villares quatrième arbitre
Lluís Bestard Servera arbitre VAR
Carlos del Cerro Grande arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Spotify Camp Nou Barcelona
Spotify Camp Nou
  • Année de construction : 1957
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 99787
  • Affluence moyenne : 65128
  • Affluence maximum : 99252
  • % de remplissage : 65

Match en direct

Date 16 septembre 2026 21:30
Compétition Liga
Saison 2026/2027
Phase Saison régulière - journée 6
Diffusion DAZN, Disney+
Code BAR-RAC
Zone Espagne
Équipe à domicile FC Barcelone
Équipe à l'extérieur Racing de Santander
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Barcelone et Santander en France ?

Le match est à suivre en direct le 16 septembre 2026 à 21:30 sur DAZN ou Disney+.

Où voir le match Barcelone Santander en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZNou Disney+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Barcelone et Santander ?

FC Barcelone : le coach H. Flick a choisi une formation en 4-3-3 : Joan García, João Cancelo, Gerard Martín, A. Christensen, Eric García, Dani Olmo, Rodri, Pedri, K. Adeyemi, Raphinha, Lamine Yamal.

Racing de Santander : de son côté, l'équipe dirigée par José Alberto López évolue dans un système de jeu en 4-1-3-2 : Julen Agirrezabala, Aarón Martín, F. González, Pedro Felipe, Manu Hernando, M. Prati, Íñigo Sainz-Maza, M. Gueye, Sergio Canales, Juan Carlos Arana, Asier Villalibre.

Qui arbitre le match Barcelone Santander ?

José Luis Munuera Montero est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Barcelone Santander ?

Barcelona accueille le match au Spotify Camp Nou.

Quelle est la date et l'heure du match Barcelone Santander ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 16 septembre 2026, coup d'envoi 21:30.

Qui a marqué le but pour Barcelone ?

Un seul but a été inscrit pour Barcelone par João Cancelo 8'.

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