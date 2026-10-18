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2 - 1
57'
Ligue 1 McDonald's 2026/2027 7e journée
Paris FC
2 - 1
MT : 2-1
57'
Rennes
Diffusé sur DAZN, Ligue 1+ 2
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
2 - 1
45+4'
2 - 1
M. Lopez (PD L. Sinayoko)
29'
1 - 1
(SP) E. Lepaul
14'
1 - 0
M. Lopez (PD L. Sinayoko)
Voir le live commenté
Classement live 3 Paris FC 14 5 Rennes 13
Possession 54% Paris FC Rennes
Tirs 14 8 3 6 3 6
Grosses occasions créées 67% Paris FC 2 Rennes 1
Compositions Paris FC 4-2-3-1 Rennes 4-3-3
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Prono

Qui va gagner ?
1 PFC N NUL 2 SRFC
176 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Paris FC Lassine Sinayoko 2 #2 Logo Stade Rennais FC Valentin Rongier 1
Tirs (%)
#1 Logo Paris FC Maxime Lopez 2/2 100% #2 Logo Paris FC Pablo Pagis 1/2 50% #3 Logo Stade Rennais FC Esteban Lepaul 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Paris FC Ilan Kebbal 3 #2 Logo Paris FC Pablo Pagis 3
Fautes subies
#1 Logo Paris FC Ilan Kebbal 6 #2 Logo Stade Rennais FC Djaoui Cissé 2
Tirs (%)
#1 Logo Paris FC Lassine Sinayoko 0/3 0% #2 Logo Stade Rennais FC Djaoui Cissé 0/2 0% #3 Logo Paris FC Luca Koleosho 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Paris FC Pablo Pagis 4/6 67% #2 Logo Stade Rennais FC Ludovic Blas 4/7 57% #3 Logo Paris FC Ilan Kebbal 9/16 56%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Paris FC Diego Coppola 3/3 100% #2 Logo Paris FC Adama Camara 2/2 100% #3 Logo Stade Rennais FC Ludovic Blas 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Stade Rennais FC Adrien Thomasson 0/7 0% #2 Logo Paris FC Pierre Lees-Melou 0/5 0% #3 Logo Paris FC Lassine Sinayoko 0/4 0%
Dribbles subis
#1 Logo Paris FC Pierre Lees-Melou 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Paris FC Ilan Kebbal 0/3 0% #2 Logo Stade Rennais FC Esteban Lepaul 0/3 0% #3 Logo Stade Rennais FC Issa Soumaré 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Paris FC Samir Chergui 35/37 95% #2 Logo Paris FC Diego Coppola 44/47 94% #3 Logo Paris FC Maxime Lopez 34/37 92%

Analyse avant-match

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Série en cours
D
V
N
V
V
V
V
D
D
N
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 100% 2 Victoires

Blessures & suspensions

Jonathan Ikoné Jonathan Ikoné Problème médical Moses Simon Moses Simon Fracture de la jambe Samir Chergui Samir Chergui Blessure musculaire Jean-Philippe Krasso Jean-Philippe Krasso Inconnu Pablo Pagis Pablo Pagis Blessure musculaire
Przemysław Frankowski Przemysław Frankowski Blessure musculaire Przemysław Frankowski Przemysław Frankowski Maladie Przemysław Frankowski Przemysław Frankowski Blessure au mollet Valentin Rongier Valentin Rongier Blessure à l'aine Valentin Rongier Valentin Rongier Maladie Issa Soumaré Issa Soumaré Blessure à la cheville Issa Soumaré Issa Soumaré Blessure au talon Anthony Rouault Anthony Rouault Blessure à l'épaule Arnaud Nordin Arnaud Nordin Ischio-jambiers Arnaud Nordin Arnaud Nordin Blessure à la cheville Mousa Al-Tamari Mousa Al-Tamari Blessure à la cheville

Match Paris FC - Rennes en direct commenté

7e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 18 octobre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Paris FC et Rennes (Ligue 1 McDonald's, 7e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 7e journée de Ligue 1 McDonald's entre Paris FC et Rennes. Ce match aura lieu le dimanche 18 octobre 2026 à 17:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Paris FC et Rennes.

Arbitres

Bastien Dechepy arbitre principal
0.3
3
Moyenne de cartons par match sur 4 matchs arbitrés
Cyril Mugnier arbitre assistant
Bastien Courbet arbitre assistant
Thierry Bouille quatrième arbitre
Bruno Coue arbitre VAR
Pierre Gaillouste arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade Jean Bouin Paris
Stade Jean Bouin
  • Année de construction : 1925
  • Surface : gazon synthétique
  • Capacité : 20000
  • Affluence moyenne : 5312
  • Affluence maximum : 19237
  • Affluence minimum : 199
  • % de remplissage : 27

Match en direct

Date 18 octobre 2026 17:15
Compétition Ligue 1
Saison 2026/2027
Phase Saison régulière - journée 7
Diffusion DAZN, Ligue 1+ 2
Code PFC-SRFC
Zone France
Équipe à domicile Paris FC
Équipe à l'extérieur Rennes
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Paris FC et Rennes en France ?

Le match est à suivre en direct le 18 octobre 2026 à 17:15 sur DAZN ou Ligue 1+ 2.

Où voir le match Paris FC Rennes en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZNou Ligue 1+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Paris FC et Rennes ?

Paris FC : le coach L. Rosenior a choisi une formation en 4-2-3-1 : K. Trapp, H. Traoré, D. Coppola, S. Chergui, A. Camara, P. Lees-Melou, M. Lopez, L. Koleosho, P. Pagis, I. Kebbal, L. Sinayoko.

Rennes : de son côté, l'équipe dirigée par F. Haise évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : B. Samba, P. Frankowski, A. Rouault, C. Cresswell, B. Reynolds, S. Szymański, D. Cissé, A. Thomasson, I. Soumaré, E. Lepaul, L. Blas.

Qui arbitre le match Paris FC Rennes ?

Bastien Dechepy est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Paris FC Rennes ?

Paris accueille le match au Stade Jean Bouin.

Quelle est la date et l'heure du match Paris FC Rennes ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 18 octobre 2026, coup d'envoi 17:15.

Qui a marqué des buts pour Paris FC ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Paris FC : M. Lopez 14' 45+4'.

Qui a marqué le but pour Rennes ?

Un seul but a été inscrit pour Rennes par E. Lepaul 29' (sp.).

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