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Match Paris FC - Rennes en direct commenté
7e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 18 octobre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Paris FC et Rennes (Ligue 1 McDonald's, 7e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 7e journée de Ligue 1 McDonald's entre Paris FC et Rennes. Ce match aura lieu le dimanche 18 octobre 2026 à 17:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Paris FC et Rennes.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Paris FC et Rennes en France ?
Le match est à suivre en direct le 18 octobre 2026 à 17:15 sur DAZN ou Ligue 1+ 2.
- Où voir le match Paris FC Rennes en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZNou Ligue 1+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Paris FC et Rennes ?
Paris FC : le coach L. Rosenior a choisi une formation en 4-2-3-1 : K. Trapp, H. Traoré, D. Coppola, S. Chergui, A. Camara, P. Lees-Melou, M. Lopez, L. Koleosho, P. Pagis, I. Kebbal, L. Sinayoko.
Rennes : de son côté, l'équipe dirigée par F. Haise évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : B. Samba, P. Frankowski, A. Rouault, C. Cresswell, B. Reynolds, S. Szymański, D. Cissé, A. Thomasson, I. Soumaré, E. Lepaul, L. Blas.
- Qui arbitre le match Paris FC Rennes ?
Bastien Dechepy est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Paris FC Rennes ?
Paris accueille le match au Stade Jean Bouin.
- Quelle est la date et l'heure du match Paris FC Rennes ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 18 octobre 2026, coup d'envoi 17:15.
- Qui a marqué des buts pour Paris FC ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Paris FC : M. Lopez 14' 45+4'.
- Qui a marqué le but pour Rennes ?
Un seul but a été inscrit pour Rennes par E. Lepaul 29' (sp.).