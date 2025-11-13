Menu Rechercher
3 - 1
102'
Eliminatoires CM - Afrique 2026 Canada/Mexico/USA Barrages - Demi-finales
Nigeria
3 - 1
MT : 0-0
102'
Gabon
Diffusé sur L’Equipe Live Foot
Temps forts
102'
3 - 1
V. Osimhen
97'
2 - 1
C. Ejuke (PD W. Ndidi)
Début prolong.
1 - 1
89'
1 - 1
M. Lemina
78'
1 - 0
A. Adams
mi-temps
0 - 0
Pas d'événements majeurs
Voir le live commenté
Compositions Nigeria 4-3-3 Gabon 4-3-3
Analyse avant-match

Série en cours
V
V
N
V
V
V
V
N
V
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Moses Simon Moses Simon Fracture de la jambe Samuel Chukwueze Samuel Chukwueze Ischio-jambiers
Urie-Michel Mboula Urie-Michel Mboula Ischio-jambiers

Match Nigeria - Gabon en direct commenté

Barrages - Demi-finales de Eliminatoires CM - Afrique - jeudi 13 novembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Nigeria et Gabon (Eliminatoires CM - Afrique, Barrages - Demi-finales)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Barrages - Demi-finales de Eliminatoires CM - Afrique entre Nigeria et Gabon. Ce match aura lieu le jeudi 13 novembre 2025 à 17:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Nigeria et Gabon.

On en parle

Arbitres

Abongile Tom arbitre principal
Jerson Emiliano dos Santos arbitre assistant
Zakhele Thusi Granville Siwela arbitre assistant
Ahmad Imtehaz Heeralall quatrième arbitre

Lieu du match

Stade Prince Moulay El Hassan Rabat
Stade Prince Moulay El Hassan
  • Année de construction : 1923
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 15000

Match en direct

Date 13 novembre 2025 17:00
Compétition Eliminatoires CM - Afrique
Saison 2026 Canada/Mexico/USA
Phase Barrages - Demi-finales
Diffusion L’Equipe Live Foot
Code NGA-GAB
Zone Afrique
Équipe à domicile Nigeria
Équipe à l'extérieur Gabon
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques Indisponibles
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Nigeria et Gabon en France ?

Le match est à suivre en direct le 13 novembre 2025 à 17:00 sur L’Equipe Live Foot.

Où voir le match Nigeria Gabon en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de L'équipe.

Qui arbitre le match Nigeria Gabon ?

Abongile Tom est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Nigeria Gabon ?

Rabat accueille le match au Stade Prince Moulay El Hassan.

Quelle est la date et l'heure du match Nigeria Gabon ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 13 novembre 2025, coup d'envoi 17:00.

Qui a marqué des buts pour Nigeria ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Nigeria : A. Adams 78', C. Ejuke 97', V. Osimhen 102'.

Qui a marqué le but pour Gabon ?

Un seul but a été inscrit pour Gabon par M. Lemina 89'.

Top commentaires
Comparer les stats du match
