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Match PSG - Arsenal en direct commenté
Finale de Ligue des Champions UEFA - samedi 30 mai 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre PSG et Arsenal (Ligue des Champions UEFA, Finale)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Finale de Ligue des Champions UEFA entre PSG et Arsenal. Ce match aura lieu le samedi 30 mai 2026 à 18:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : PSG et Arsenal.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre PSG et Arsenal en France ?
Le match est à suivre en direct le 30 mai 2026 à 18:00 sur CANAL+ ou M6.
- Où voir le match PSG Arsenal en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre PSG et Arsenal ?
Paris Saint-Germain : le coach Luis Enrique a choisi une formation en 4-3-3 : M. Safonov, Nuno Mendes, W. Pacho, Marquinhos, A. Hakimi, Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves, K. Kvaratskhelia, O. Dembélé, D. Doué.
Arsenal : de son côté, l'équipe dirigée par Mikel Arteta évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : David Raya, P. Hincapié, Gabriel Magalhães, W. Saliba, Cristhian Mosquera, M. Lewis-Skelly, D. Rice, L. Trossard, M. Ødegaard, B. Saka, K. Havertz.
- Qui arbitre le match PSG Arsenal ?
Daniel Siebert est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match PSG Arsenal ?
Budapest accueille le match au Puskás Aréna.
- Quelle est la date et l'heure du match PSG Arsenal ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 30 mai 2026, coup d'envoi 18:00.
- Qui a marqué le but pour Arsenal ?
Un seul but a été inscrit pour Arsenal par K. Havertz 6'.