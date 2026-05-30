Match PSG - Arsenal en direct commenté

Finale de Ligue des Champions UEFA - samedi 30 mai 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre PSG et Arsenal (Ligue des Champions UEFA, Finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Finale de Ligue des Champions UEFA entre PSG et Arsenal. Ce match aura lieu le samedi 30 mai 2026 à 18:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : PSG et Arsenal.