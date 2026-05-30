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0 - 1
12'
Ligue des Champions UEFA 2025/2026 Finale
PSG
0 - 1
12'
Arsenal
Regarder en direct sur CANAL+
Temps forts
6'
0 - 1
(PD L. Trossard) K. Havertz
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Côtes du match 1 2.25 N 3.35 2 3.05 winamax 100€ remboursés
Possession 75% PSG Arsenal
Tirs 0 0 0 0 1 1
Grosses occasions créées 100% Arsenal 1 PSG 0
Compositions PSG 4-3-3 Arsenal 4-2-3-1
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Prono

Qui va gagner ?
PSG
NUL
ARS
1 2.25 N 3.35 2 3.05
3107 participants Terminé
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Grosses occasions créées
#1 Logo Arsenal FC Leandro Trossard 1

Analyse avant-match

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Probabilité de victoire
35% 39% 26%
Série en cours
D
V
V
N
N
V
V
V
V
V
Rencontres précédentes
33% 2 Victoires 33% 2 Nuls 33% 2 Victoires

Blessures & suspensions

Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure au genou
Ben White Ben White Lésion du ligament collatéral tibial du genou Christian Nørgaard Christian Nørgaard Inconnu Noni Madueke Noni Madueke Ischio-jambiers Gabriel Magalhães Gabriel Magalhães Inconnu Gabriel Magalhães Gabriel Magalhães Inconnu

Match PSG - Arsenal en direct commenté

Finale de Ligue des Champions UEFA - samedi 30 mai 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre PSG et Arsenal (Ligue des Champions UEFA, Finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Finale de Ligue des Champions UEFA entre PSG et Arsenal. Ce match aura lieu le samedi 30 mai 2026 à 18:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : PSG et Arsenal.

On en parle

Arbitres

Daniel Siebert arbitre principal
0.3
4.4
Moyenne de cartons par match sur 11 matchs arbitrés
Jan Seidel arbitre assistant
Rafael Foltyn arbitre assistant
Sandro Schärer quatrième arbitre
Robert Schröder arbitre VAR
Bastian Dankert arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Puskás Aréna Budapest
Puskás Aréna
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 67889
  • Affluence moyenne : 39114
  • Affluence maximum : 61473
  • % de remplissage : 57

Match en direct

Date 30 mai 2026 18:00
Compétition Ligue des Champions UEFA
Saison 2025/2026
Phase Finale
Diffusion CANAL+, M6
Code PSG-ARS
Zone Europe
Équipe à domicile Paris Saint-Germain
Équipe à l'extérieur Arsenal
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre PSG et Arsenal en France ?

Le match est à suivre en direct le 30 mai 2026 à 18:00 sur CANAL+ ou M6.

Où voir le match PSG Arsenal en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre PSG et Arsenal ?

Paris Saint-Germain : le coach Luis Enrique a choisi une formation en 4-3-3 : M. Safonov, Nuno Mendes, W. Pacho, Marquinhos, A. Hakimi, Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves, K. Kvaratskhelia, O. Dembélé, D. Doué.

Arsenal : de son côté, l'équipe dirigée par Mikel Arteta évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : David Raya, P. Hincapié, Gabriel Magalhães, W. Saliba, Cristhian Mosquera, M. Lewis-Skelly, D. Rice, L. Trossard, M. Ødegaard, B. Saka, K. Havertz.

Qui arbitre le match PSG Arsenal ?

Daniel Siebert est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match PSG Arsenal ?

Budapest accueille le match au Puskás Aréna.

Quelle est la date et l'heure du match PSG Arsenal ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 30 mai 2026, coup d'envoi 18:00.

Qui a marqué le but pour Arsenal ?

Un seul but a été inscrit pour Arsenal par K. Havertz 6'.

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