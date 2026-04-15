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Match Arsenal - Sporting en direct commenté
Quarts de finale de Ligue des Champions UEFA - mercredi 15 avril 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Arsenal et Sporting (Ligue des Champions UEFA, Quarts de finale)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Quarts de finale de Ligue des Champions UEFA entre Arsenal et Sporting. Ce match aura lieu le mercredi 15 avril 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Arsenal et Sporting.
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Match en direct
FAQ
- Quel est le résultat du match entre Arsenal et Sporting ?
La rencontre s'est soldée par un match nul sur le score de 0-0.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Arsenal et Sporting en France ?
Le match est à suivre en direct le 15 avril 2026 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.
- Où voir le match Arsenal Sporting en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Arsenal et Sporting ?
Arsenal : le coach Mikel Arteta a choisi une formation en 4-2-3-1 : David Raya, P. Hincapié, Gabriel Magalhães, W. Saliba, Cristhian Mosquera, D. Rice, Martín Zubimendi, Gabriel Martinelli, E. Eze, N. Madueke, V. Gyökeres.
Sporting CP : de son côté, l'équipe dirigée par Rui Borges évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Rui Silva, M. Araújo, Gonçalo Inácio, O. Diomande, Eduardo Quaresma, H. Morita, M. Hjulmand, Pote, Trincão, Geny Catamo, L. Suárez.
- Qui arbitre le match Arsenal Sporting ?
François Letexier est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Arsenal Sporting ?
London accueille le match au Emirates Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Arsenal Sporting ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 15 avril 2026, coup d'envoi 21:00.