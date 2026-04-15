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Notes des joueurs

#1 Logo Arsenal FC Gabriel Jesus 6.0 #2 Logo Arsenal FC W. Saliba 6.0 #3 Logo Arsenal FC D. Rice 5.9 Voir le classement complet
#1 Logo Arsenal FC Martín Zubimendi 7.1 #2 Logo Arsenal FC David Raya 6.4 #3 Logo Arsenal FC D. Rice 6.4 Voir le classement complet
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Statistiques

Côtes du match 1 1.52 N 4.20 2 5.60 winamax 100€ remboursés
Possession 50% Arsenal Sporting
Tirs 15 14 7 1 1 8
Grosses occasions créées 50% Sporting 1 Arsenal 1
Compositions Arsenal 4-2-3-1 Sporting 4-2-3-1

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ARS
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1 1.52 N 4.2 2 5.6
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Grosses occasions créées
#1 Logo Sporting Clube de Portugal Maximiliano Araújo 1 #2 Logo Arsenal FC Martín Zubimendi 1 #3 Logo Arsenal FC Max Dowman 1
Tirs (%)
#1 Logo Sporting Clube de Portugal Maximiliano Araújo 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Arsenal FC Noni Madueke 3
Fautes subies
#1 Logo Sporting Clube de Portugal Luis Suárez 2 #2 Logo Arsenal FC Noni Madueke 2 #3 Logo Arsenal FC Cristhian Mosquera 2
Tirs (%)
#1 Logo Arsenal FC Eberechi Eze 0/4 0% #2 Logo Arsenal FC Gabriel Martinelli 0/2 0% #3 Logo Sporting Clube de Portugal Geny Catamo 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Sporting Clube de Portugal Geny Catamo 4 #2 Logo Arsenal FC Gabriel Martinelli 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Arsenal FC Martín Zubimendi 6/6 100% #2 Logo Sporting Clube de Portugal Eduardo Quaresma 6/9 67% #3 Logo Arsenal FC Gabriel Magalhães 4/6 67%
Interceptions
#1 Logo Sporting Clube de Portugal Gonçalo Inácio 2 #2 Logo Arsenal FC Declan Rice 2 #3 Logo Arsenal FC Gabriel Magalhães 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Arsenal FC Kai Havertz 3/4 75% #2 Logo Sporting Clube de Portugal Luis Suárez 2/3 67% #3 Logo Arsenal FC William Saliba 2/4 50%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Arsenal FC Cristhian Mosquera 0/5 0% #2 Logo Sporting Clube de Portugal Francisco Trincão 0/4 0% #3 Logo Sporting Clube de Portugal Ousmane Diomande 0/4 0%
Dribbles subis
#1 Logo Sporting Clube de Portugal Maximiliano Araújo 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Sporting Clube de Portugal Ousmane Diomande 0/2 0% #2 Logo Sporting Clube de Portugal Hidemasa Morita 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Sporting Clube de Portugal Francisco Trincão 32/33 97% #2 Logo Arsenal FC Declan Rice 60/62 97% #3 Logo Sporting Clube de Portugal Ousmane Diomande 46/49 94%
Corners et centres réussis
#1 Logo Arsenal FC Declan Rice 3
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Arsenal FC Declan Rice 21

Classement buteurs

#8 Logo Arsenal FC Gabriel Martinelli 6 #16 Logo Sporting Clube de Portugal Luis Suárez 5 #25 Logo Sporting Clube de Portugal Francisco Trincão 4 #25 Logo Arsenal FC Viktor Gyökeres 4 Voir le classement complet

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
49% 37% 13%
Série en cours
D
V
D
D
V
V
D
V
V
V
Rencontres précédentes
50% 3 Victoires 33% 2 Nuls 17% 1 Victoire

Blessures & suspensions

Riccardo Calafiori Riccardo Calafiori Coup Mikel Merino Mikel Merino Blessure au pied Mikel Merino Mikel Merino Blessure au pied Martin Ødegaard Martin Ødegaard Blessure au genou Gabriel Magalhães Gabriel Magalhães Inconnu Gabriel Magalhães Gabriel Magalhães Inconnu Bukayo Saka Bukayo Saka Coup
Fotis Ioannidis Fotis Ioannidis Lésion du ligament collatéral tibial du genou Rui Silva Rui Silva Inconnu Luis Guilherme Luis Guilherme Blessure au pied Nuno Santos Nuno Santos Blessure à la cuisse

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Tshitenga Mupompa 21:31 Je fais un petit tour ici, mais c'est vide😅 Bon, je retourne au bar "Bayern vs Real" 4 Répondre
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Match Arsenal - Sporting en direct commenté

Quarts de finale de Ligue des Champions UEFA - mercredi 15 avril 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Arsenal et Sporting (Ligue des Champions UEFA, Quarts de finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Quarts de finale de Ligue des Champions UEFA entre Arsenal et Sporting. Ce match aura lieu le mercredi 15 avril 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Arsenal et Sporting.

On en parle

Arbitres

François Letexier arbitre principal
0.1
2.7
Moyenne de cartons par match sur 10 matchs arbitrés
Cyril Mugnier arbitre assistant
Mehdi Rahmouni arbitre assistant
Stéphanie Frappart quatrième arbitre
Bram Van Driessche arbitre VAR
Bastian Dankert arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Emirates Stadium London
Emirates Stadium
  • Année de construction : 2006
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 60383
  • Affluence moyenne : 50212
  • Affluence maximum : 60383
  • % de remplissage : 86

Match en direct

Date 15 avril 2026 21:00
Compétition Ligue des Champions UEFA
Saison 2025/2026
Phase Quarts de finale
Diffusion CANAL+ FOOT
Code ARS-SCP
Zone Europe
Équipe à domicile Arsenal
Équipe à l'extérieur Sporting CP
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quel est le résultat du match entre Arsenal et Sporting ?

La rencontre s'est soldée par un match nul sur le score de 0-0.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Arsenal et Sporting en France ?

Le match est à suivre en direct le 15 avril 2026 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.

Où voir le match Arsenal Sporting en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Arsenal et Sporting ?

Arsenal : le coach Mikel Arteta a choisi une formation en 4-2-3-1 : David Raya, P. Hincapié, Gabriel Magalhães, W. Saliba, Cristhian Mosquera, D. Rice, Martín Zubimendi, Gabriel Martinelli, E. Eze, N. Madueke, V. Gyökeres.

Sporting CP : de son côté, l'équipe dirigée par Rui Borges évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Rui Silva, M. Araújo, Gonçalo Inácio, O. Diomande, Eduardo Quaresma, H. Morita, M. Hjulmand, Pote, Trincão, Geny Catamo, L. Suárez.

Qui arbitre le match Arsenal Sporting ?

François Letexier est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Arsenal Sporting ?

London accueille le match au Emirates Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Arsenal Sporting ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 15 avril 2026, coup d'envoi 21:00.

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Tshitenga Mupompa 21:31 Je fais un petit tour ici, mais c'est vide😅 Bon, je retourne au bar "Bayern vs Real" 4 Répondre
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