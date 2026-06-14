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Match Pays-Bas - Japon en direct commenté
1re journée de Coupe du Monde - dimanche 14 juin 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Pays-Bas et Japon (Coupe du Monde, 1re journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Coupe du Monde entre Pays-Bas et Japon. Ce match aura lieu le dimanche 14 juin 2026 à 22:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Pays-Bas et Japon.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Pays-Bas et Japon en France ?
Le match est à suivre en direct le 14 juin 2026 à 22:00 sur beIN SPORTS 1 ou M6.
- Où voir le match Pays-Bas Japon en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Pays-Bas et Japon ?
Pays-Bas : le coach R. Koeman a choisi une formation en 4-3-3 : B. Verbruggen, M. van de Ven, V. van Dijk, J. van Hecke, D. Dumfries, T. Reijnders, F. de Jong, R. Gravenberch, C. Gakpo, D. Malen, C. Summerville.
Japon : de son côté, l'équipe dirigée par H. Moriyasu évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : Z. Suzuki, S. Taniguchi, T. Watanabe, H. Ito, K. Nakamura, D. Kamada, K. Sano, R. Dōan, D. Maeda, T. Kubo, A. Ueda.
- Qui arbitre le match Pays-Bas Japon ?
Ismail Elfath est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Pays-Bas Japon ?
Arlington, Texas accueille le match au Dallas Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Pays-Bas Japon ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 14 juin 2026, coup d'envoi 22:00.