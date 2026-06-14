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0 - 0
38'
Coupe du Monde 2026 Canada/Mexico/USA 1re journée
Pays-Bas
0 - 0
38'
Japon
Diffusé sur beIN SPORTS 1, M6
Temps forts
Pas d'événements majeurs
Voir le live commenté
Classement live 1 Japon 1 2 Pays-Bas 1
Possession 68% Pays-Bas Japon
Tirs 5 3 1 2 0 1
Compositions Pays-Bas 4-3-3 Japon 3-4-2-1
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Prono

Qui va gagner ?
1 PB N NUL 2 JAP
948 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Tirs (%)
#1 Flag Pays-Bas Donyell Malen 2/2 100%
Dribbles réussis
#1 Flag Pays-Bas Donyell Malen 2
Duels gagnés (%)
#1 Flag Pays-Bas Cody Gakpo 5/7 71%
Interceptions
#1 Flag Pays-Bas Tijjani Reijnders 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Pays-Bas Cody Gakpo 3/4 75%
Duels gagnés (%)
#1 Flag Japon Daizen Maeda 0/5 0% #2 Flag Japon Tsuyoshi Watanabe 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Japon Tsuyoshi Watanabe 0/4 0% #2 Flag Japon Daizen Maeda 0/2 0%
Passes (%)
#1 Flag Pays-Bas Frenkie de Jong 35/36 97% #2 Flag Pays-Bas Jan Paul van Hecke 46/49 94% #3 Flag Pays-Bas Virgil van Dijk 46/51 90%
Corners et centres réussis
#1 Flag Pays-Bas Tijjani Reijnders 3

Analyse avant-match

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Série en cours
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Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Jan Paul van Hecke Jan Paul van Hecke Ischio-jambiers Xavi Simons Xavi Simons Lésion du ligament croisé antérieur du genou Wout Weghorst Wout Weghorst Inconnu Brian Brobbey Brian Brobbey Blessure à la cuisse Emanuel Emegha Emanuel Emegha Blessure musculaire Emanuel Emegha Emanuel Emegha Blessure au mollet Matthijs de Ligt Matthijs de Ligt Maladie Matthijs de Ligt Matthijs de Ligt Inconnu Bart Verbruggen Bart Verbruggen Blessure à la hanche Jurriën Timber Jurriën Timber Blessure à l'aine
Shunsuke Mito Shunsuke Mito Inconnu Takumi Minamino Takumi Minamino Lésion du ligament croisé antérieur du genou Wataru Endo Wataru Endo Blessure au pied

Match Pays-Bas - Japon en direct commenté

1re journée de Coupe du Monde - dimanche 14 juin 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Pays-Bas et Japon (Coupe du Monde, 1re journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Coupe du Monde entre Pays-Bas et Japon. Ce match aura lieu le dimanche 14 juin 2026 à 22:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Pays-Bas et Japon.

Arbitres

Ismail Elfath arbitre principal
0
0
Nombre de cartons lors de son unique match arbitré
Kyle Thomas Atkins arbitre assistant
Corey Michael Parker arbitre assistant
Katia Itzel García Mendoza quatrième arbitre
Rodolpho Toski Marques arbitre VAR
Armando Villarreal arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Dallas Stadium Arlington, Texas
Dallas Stadium
  • Année de construction : 2009
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 70649
  • Affluence moyenne : 41229
  • Affluence maximum : 41229
  • Affluence minimum : 41229
  • % de remplissage : 38

Match en direct

Date 14 juin 2026 22:00
Compétition Coupe du Monde
Saison 2026 Canada/Mexico/USA
Phase Phase de poules - Groupe F - journée 1
Diffusion beIN SPORTS 1, M6
Code PB-JAP
Zone International
Équipe à domicile Pays-Bas
Équipe à l'extérieur Japon
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Pays-Bas et Japon en France ?

Le match est à suivre en direct le 14 juin 2026 à 22:00 sur beIN SPORTS 1 ou M6.

Où voir le match Pays-Bas Japon en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Pays-Bas et Japon ?

Pays-Bas : le coach R. Koeman a choisi une formation en 4-3-3 : B. Verbruggen, M. van de Ven, V. van Dijk, J. van Hecke, D. Dumfries, T. Reijnders, F. de Jong, R. Gravenberch, C. Gakpo, D. Malen, C. Summerville.

Japon : de son côté, l'équipe dirigée par H. Moriyasu évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : Z. Suzuki, S. Taniguchi, T. Watanabe, H. Ito, K. Nakamura, D. Kamada, K. Sano, R. Dōan, D. Maeda, T. Kubo, A. Ueda.

Qui arbitre le match Pays-Bas Japon ?

Ismail Elfath est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Pays-Bas Japon ?

Arlington, Texas accueille le match au Dallas Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Pays-Bas Japon ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 14 juin 2026, coup d'envoi 22:00.

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