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0 - 1
76'
UEFA Europa League 2026/2027 2e journée
Marseille
0 - 1
MT : 0-1
76'
Olympiakos
Diffusé sur CANAL+
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
0 - 1
42'
0 - 1
(PD Chiquinho) S. Hezze
Voir le live commenté
Classement live 9 Olympiakos 6 32 Marseille 0
Possession 57% Marseille Olympiakos
Tirs 9 4 5 5 3 8
Grosses occasions créées 67% Marseille 2 Olympiakos 1
Compositions Marseille 4-3-3 Olympiakos 4-2-3-1
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Prono

Qui va gagner ?
1 OM N NUL 2 OLY
546 participants Terminé
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Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Marseille Igor Paixão 1 #2 Logo Marseille Angel Gomes 1 #3 Logo Olympiakos Pirée Chiquinho 1
Tirs (%)
#1 Logo Olympiakos Pirée Santiago Hezze 2/2 100% #2 Logo Marseille Igor Paixão 2/3 67%
Dribbles réussis
#1 Logo Marseille Tochukwu Nnadi 2 #2 Logo Marseille Himad Abdelli 2 #3 Logo Marseille Angel Gomes 2
Fautes subies
#1 Logo Olympiakos Pirée Gelson Martins 3 #2 Logo Olympiakos Pirée Roman Yaremchuk 3 #3 Logo Olympiakos Pirée Bruno Onyemaechi 2
Tirs (%)
#1 Logo Olympiakos Pirée Jota Silva 0/3 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Olympiakos Pirée Chiquinho 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Marseille Igor Paixão 6/7 86% #2 Logo Marseille Himad Abdelli 7/9 78% #3 Logo Olympiakos Pirée Lorenzo Pirola 6/8 75%
Interceptions
#1 Logo Marseille Bamo Meïté 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Marseille Igor Paixão 2/2 100% #2 Logo Olympiakos Pirée Lorenzo Pirola 5/7 71% #3 Logo Marseille Himad Abdelli 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Olympiakos Pirée Chiquinho 0/7 0% #2 Logo Marseille Keyliane Abdallah 0/6 0% #3 Logo Marseille Neal Maupay 0/6 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Marseille Neal Maupay 0/3 0% #2 Logo Olympiakos Pirée Gelson Martins 0/2 0% #3 Logo Olympiakos Pirée Panos Retsos 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Olympiakos Pirée Lorenzo Pirola 44/45 98% #2 Logo Marseille Bamo Meïté 52/55 95% #3 Logo Olympiakos Pirée Santiago Hezze 29/31 94%
Corners et centres réussis
#1 Logo Marseille Igor Paixão 3

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
V
D
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V
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N
D
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Rencontres précédentes
50% 1 Victoire 0% 0 Nul 50% 1 Victoire

Blessures & suspensions

Pierre-Emile Højbjerg Pierre-Emile Højbjerg Blessure à la cuisse Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Blessure à la cuisse Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Inconnu Timothy Weah Timothy Weah Inconnu Conrad Egan-Riley Conrad Egan-Riley Blessure à la cuisse Derek Cornelius Derek Cornelius Blessure à la hanche Nayef Aguerd Nayef Aguerd Blessure à la hanche Nayef Aguerd Nayef Aguerd Coup
Leon Bailey Leon Bailey Ischio-jambiers Manolis Saliakas Manolis Saliakas Blessure musculaire

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Match Marseille - Olympiakos en direct commenté

2e journée de UEFA Europa League - jeudi 15 octobre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Marseille et Olympiakos (UEFA Europa League, 2e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de UEFA Europa League entre Marseille et Olympiakos. Ce match aura lieu le jeudi 15 octobre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Marseille et Olympiakos.

On en parle

Arbitres

Michael Oliver arbitre principal
0
0
Nombre de cartons lors de son unique match arbitré
Stuart Burt arbitre assistant
James Mainwaring arbitre assistant
Andy Madley quatrième arbitre
Dennis Johan Higler arbitre VAR
Andrew Dallas arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

CEPAC Vélodrome Marseille
CEPAC Vélodrome
  • Année de construction : 1937
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 67394
  • Affluence moyenne : 41101
  • Affluence maximum : 66312
  • % de remplissage : 61

Match en direct

Date 15 octobre 2026 21:00
Compétition UEFA Europa League
Saison 2026/2027
Phase Phase de Ligue - journée 2
Diffusion CANAL+
Code OM-OLY
Zone Europe
Équipe à domicile Olympique de Marseille
Équipe à l'extérieur Olympiakos Pirée
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Marseille et Olympiakos en France ?

Le match est à suivre en direct le 15 octobre 2026 à 21:00 sur CANAL+.

Où voir le match Marseille Olympiakos en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Marseille et Olympiakos ?

Olympique de Marseille : le coach B. Génésio a choisi une formation en 4-3-3 : J. de Lange, Emerson, N. Aguerd, B. Meïté, T. Weah, H. Abdelli, A. Gomes, T. Nnadi, Igor Paixão, N. Maupay, K. Abdallah.

Olympiakos Pirée : de son côté, l'équipe dirigée par Imanol Alguacil évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : S. Ortega, B. Onyemaechi, L. Pirola, P. Retsos, M. Saliakas, S. Hezze, G. Puerta, Jota Silva, Chiquinho, Gelson Martins, R. Yaremchuk.

Qui arbitre le match Marseille Olympiakos ?

Michael Oliver est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Marseille Olympiakos ?

Marseille accueille le match au CEPAC Vélodrome.

Quelle est la date et l'heure du match Marseille Olympiakos ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 15 octobre 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué le but pour Olympiakos ?

Un seul but a été inscrit pour Olympiakos par S. Hezze 42'.

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