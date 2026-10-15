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Match Marseille - Olympiakos en direct commenté
2e journée de UEFA Europa League - jeudi 15 octobre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Marseille et Olympiakos (UEFA Europa League, 2e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de UEFA Europa League entre Marseille et Olympiakos. Ce match aura lieu le jeudi 15 octobre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Marseille et Olympiakos.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Marseille et Olympiakos en France ?
Le match est à suivre en direct le 15 octobre 2026 à 21:00 sur CANAL+.
- Où voir le match Marseille Olympiakos en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Marseille et Olympiakos ?
Olympique de Marseille : le coach B. Génésio a choisi une formation en 4-3-3 : J. de Lange, Emerson, N. Aguerd, B. Meïté, T. Weah, H. Abdelli, A. Gomes, T. Nnadi, Igor Paixão, N. Maupay, K. Abdallah.
Olympiakos Pirée : de son côté, l'équipe dirigée par Imanol Alguacil évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : S. Ortega, B. Onyemaechi, L. Pirola, P. Retsos, M. Saliakas, S. Hezze, G. Puerta, Jota Silva, Chiquinho, Gelson Martins, R. Yaremchuk.
- Qui arbitre le match Marseille Olympiakos ?
Michael Oliver est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Marseille Olympiakos ?
Marseille accueille le match au CEPAC Vélodrome.
- Quelle est la date et l'heure du match Marseille Olympiakos ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 15 octobre 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué le but pour Olympiakos ?
Un seul but a été inscrit pour Olympiakos par S. Hezze 42'.