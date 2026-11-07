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1 - 0
86'
Ligue 1 McDonald's 2026/2027 10e journée
PSG
1 - 0
MT : 1-0
86'
Troyes
Regarder en direct sur Ligue 1+
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
1 - 0
39'
1 - 0
I. Zabarnyi (PD S. Mayulu)
Voir le live commenté
Côtes en live 1 1.01 N 13.0 2 150 winamax 1er pari remboursé
Classement live 1 PSG 23 16 Troyes 8
Possession 74% PSG Troyes
Tirs 15 8 5 7 3 8
Grosses occasions créées 78% PSG 7 Troyes 2
Compositions PSG 4-3-3 Troyes 4-3-3
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Prono

Qui va gagner ?
PSG
NUL
ESTAC
1 1.08 N 9 2 14
445 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Paris Saint-Germain Senny Mayulu 2 #2 Logo Paris Saint-Germain Désiré Doué 2 #3 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 1
Tirs (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Ferran Torres 4/4 100% #2 Logo Paris Saint-Germain Ilya Zabarnyi 2/2 100%
Dribbles réussis
#1 Logo Paris Saint-Germain Désiré Doué 2
Fautes subies
#1 Logo Paris Saint-Germain Lucas Hernández 3 #2 Logo Troyes Antoine Mille 2
Ballons touchés
#1 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 169 #2 Logo Paris Saint-Germain Willian Pacho 109 #3 Logo Paris Saint-Germain Ilya Zabarnyi 102
Tirs (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Désiré Doué 0/3 0% #2 Logo Troyes Renaud Ripart 1/4 25%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Troyes Antoine Mille 4
Duels gagnés (%)
#1 Logo Troyes Mouhamed Diop 4/5 80% #2 Logo Troyes Dermane Karim 4/5 80% #3 Logo Paris Saint-Germain Warren Zaïre-Emery 4/5 80%
Interceptions
#1 Logo Paris Saint-Germain Senny Mayulu 3 #2 Logo Troyes Lucas Maronnier 2 #3 Logo Troyes Ismaël Boura 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Troyes Antoine Mille 2/2 100% #2 Logo Paris Saint-Germain Ilya Zabarnyi 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Troyes Merwan Ifnaoui 0/4 0% #2 Logo Paris Saint-Germain Désiré Doué 4/11 36%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Troyes Renaud Ripart 0/2 0% #2 Logo Paris Saint-Germain Willian Pacho 0/2 0% #3 Logo Paris Saint-Germain Lucas Hernández 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Warren Zaïre-Emery 76/77 99% #2 Logo Paris Saint-Germain Willian Pacho 102/105 97% #3 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 154/162 95%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 28 #2 Logo Paris Saint-Germain Désiré Doué 26

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
58% 37% 4%
Série en cours
V
V
V
V
V
V
N
D
D
N
Rencontres précédentes
70% 14 Victoires 20% 4 Nuls 10% 2 Victoires

Blessures & suspensions

Marquinhos Marquinhos Blessure à la cuisse Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche Blessure à la cuisse Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche Maladie Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche Blessure à la hanche Nuno Mendes Nuno Mendes Blessure à la cuisse Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé Blessure à la cuisse Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure au genou Khvicha Kvaratskhelia Khvicha Kvaratskhelia Lésion du ligament croisé antérieur du genou
Yacouba Koné Yacouba Koné Lésion du ligament croisé antérieur du genou Ismaël Boura Ismaël Boura Blessure à la hanche Iron Gomis Iron Gomis Maladie

Top commentaires

JPL🔴🔵 21:22 Cette saison, le PSG joue avec la même intensité, qu'importe l'adversaire ! Quel pied que d'être supporter de ce club😍🔴🔵 5 Répondre
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Match PSG - Troyes en direct commenté

10e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 7 novembre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre PSG et Troyes (Ligue 1 McDonald's, 10e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 10e journée de Ligue 1 McDonald's entre PSG et Troyes. Ce match aura lieu le samedi 7 novembre 2026 à 21:05. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : PSG et Troyes.

On en parle

Arbitres

Ruddy Buquet arbitre principal
0.2
3
Moyenne de cartons par match sur 6 matchs arbitrés
Gwenaël Pasqualotti arbitre assistant
Valentin Evrard arbitre assistant
Faouzi Benchabane quatrième arbitre
Nicolas Rainville arbitre VAR
Yohann Rouinsard arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Parc des Princes Paris
Parc des Princes
  • Année de construction : 1897
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 47929
  • Affluence moyenne : 37441
  • Affluence maximum : 47929
  • % de remplissage : 79

Match en direct

Date 07 novembre 2026 21:05
Compétition Ligue 1
Saison 2026/2027
Phase Saison régulière - journée 10
Diffusion DAZN, Ligue 1+
Code PSG-ESTAC
Zone France
Équipe à domicile Paris Saint-Germain
Équipe à l'extérieur ESTAC
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre PSG et Troyes en France ?

Le match est à suivre en direct le 07 novembre 2026 à 21:05 sur DAZN ou Ligue 1+.

Où voir le match PSG Troyes en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.

Quelles sont les compositions probables du match entre PSG et Troyes ?

Paris Saint-Germain : le coach Luis Enrique a choisi une formation en 4-3-3 : M. Safonov, L. Hernández, W. Pacho, I. Zabarnyi, W. Zaïre-Emery, Fabián Ruiz, Vitinha, S. Mayulu, M. Godts, Ferran Torres, D. Doué.

ESTAC : de son côté, l'équipe dirigée par S. Dumont évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : H. Konaté, I. Boura, J. Diaz, A. Monfray, L. Maronnier, M. Diop, D. Karim, A. Mille, K. Diawara, R. Ripart, M. Ifnaoui.

Qui arbitre le match PSG Troyes ?

Ruddy Buquet est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match PSG Troyes ?

Paris accueille le match au Parc des Princes.

Quelle est la date et l'heure du match PSG Troyes ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 07 novembre 2026, coup d'envoi 21:05.

Qui a marqué le but pour PSG ?

Un seul but a été inscrit pour PSG par I. Zabarnyi 39'.

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JPL🔴🔵 21:22 Cette saison, le PSG joue avec la même intensité, qu'importe l'adversaire ! Quel pied que d'être supporter de ce club😍🔴🔵 5 Répondre
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