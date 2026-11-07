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Match PSG - Troyes en direct commenté
10e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 7 novembre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre PSG et Troyes (Ligue 1 McDonald's, 10e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 10e journée de Ligue 1 McDonald's entre PSG et Troyes. Ce match aura lieu le samedi 7 novembre 2026 à 21:05. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : PSG et Troyes.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre PSG et Troyes en France ?
Le match est à suivre en direct le 07 novembre 2026 à 21:05 sur DAZN ou Ligue 1+.
- Où voir le match PSG Troyes en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.
- Quelles sont les compositions probables du match entre PSG et Troyes ?
Paris Saint-Germain : le coach Luis Enrique a choisi une formation en 4-3-3 : M. Safonov, L. Hernández, W. Pacho, I. Zabarnyi, W. Zaïre-Emery, Fabián Ruiz, Vitinha, S. Mayulu, M. Godts, Ferran Torres, D. Doué.
ESTAC : de son côté, l'équipe dirigée par S. Dumont évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : H. Konaté, I. Boura, J. Diaz, A. Monfray, L. Maronnier, M. Diop, D. Karim, A. Mille, K. Diawara, R. Ripart, M. Ifnaoui.
- Qui arbitre le match PSG Troyes ?
Ruddy Buquet est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match PSG Troyes ?
Paris accueille le match au Parc des Princes.
- Quelle est la date et l'heure du match PSG Troyes ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 07 novembre 2026, coup d'envoi 21:05.
- Qui a marqué le but pour PSG ?
Un seul but a été inscrit pour PSG par I. Zabarnyi 39'.