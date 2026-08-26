Match Lyon - Fenerbahce en direct commenté

Barrages de Ligue des Champions UEFA - mercredi 26 août 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lyon et Fenerbahce (Ligue des Champions UEFA, Barrages)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Barrages de Ligue des Champions UEFA entre Lyon et Fenerbahce. Ce match aura lieu le mercredi 26 août 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lyon et Fenerbahce.