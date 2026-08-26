Menu Rechercher
1 - 2
terminé
Ligue des Champions UEFA 2026/2027 Barrages
Lyon
1 - 2
Agrégé 2-3
terminé
Fenerbahce
Temps forts
61'
1 - 2
M. Fofana (PD A. Maitland-Niles)
mi-temps
0 - 2
28'
0 - 2
(PD M. Greenwood) A. Brown
24'
0 - 1
V. Muriqi

Notes des joueurs

#1 Logo Fenerbahce N. Kanté 7.5 #2 Logo Lyon D. Greif 6.9 #3 Logo Lyon M. Fofana 6.8 Voir le classement complet
#1 Logo Fenerbahce V. Muriqi 8.0 #2 Logo Lyon M. Fofana 7.5 #3 Logo Fenerbahce A. Brown 7.4 Voir le classement complet
Note les joueurs
La suite après cette publicité

Statistiques

Possession 59% Lyon Fenerbahce
Tirs 17 11 9 6 7 16
Grosses occasions créées 67% Lyon 2 Fenerbahce 1
Compositions Lyon 4-3-3 Fenerbahce 4-2-3-1

Sondages

Voir tous
Qui est l'homme du match OL - Fenerbahçe ?
- Fin dans 3h
Génération de l'image en cours

Prono

Qui va gagner ?
1 OL N NUL 2 FB
995 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Lyon Abner 1 #2 Logo Fenerbahce Mason Greenwood 1 #3 Logo Lyon Malick Fofana 1
Tirs (%)
#1 Logo Lyon Malick Fofana 4/4 100% #2 Logo Fenerbahce Archie Brown 2/2 100% #3 Logo Fenerbahce Mattéo Guendouzi 2/2 100%
Dribbles réussis
#1 Logo Fenerbahce Vedat Muriqi 2 #2 Logo Lyon Malick Fofana 2 #3 Logo Lyon Loïs Openda 2
Fautes subies
#1 Logo Fenerbahce Vedat Muriqi 4 #2 Logo Lyon Malick Fofana 3 #3 Logo Lyon Loïs Openda 2
Tirs (%)
#1 Logo Lyon Corentin Tolisso 0/2 0% #2 Logo Fenerbahce Mason Greenwood 0/2 0% #3 Logo Fenerbahce Talisca 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Fenerbahce Mason Greenwood 3 #2 Logo Lyon Loïs Openda 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lyon Malick Fofana 5/6 83% #2 Logo Fenerbahce Archie Brown 8/11 73% #3 Logo Fenerbahce Milan Škriniar 5/7 71%
Interceptions
#1 Logo Fenerbahce N'Golo Kanté 4 #2 Logo Lyon Abner 3 #3 Logo Fenerbahce Nélson Semedo 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Fenerbahce Milan Škriniar 2/2 100% #2 Logo Fenerbahce N'Golo Kanté 2/2 100% #3 Logo Fenerbahce Archie Brown 3/4 75%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Fenerbahce Talisca 0/5 0% #2 Logo Fenerbahce Dorgeles Nene 0/4 0% #3 Logo Fenerbahce Mattéo Guendouzi 0/4 0%
Dribbles subis
#1 Logo Lyon Tyler Morton 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lyon Corentin Tolisso 0/3 0% #2 Logo Lyon Ruben Kluivert 0/3 0% #3 Logo Lyon Abner 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Lyon Moussa Niakhaté 64/67 96% #2 Logo Lyon Abner 51/54 94% #3 Logo Fenerbahce N'Golo Kanté 33/35 94%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Lyon Malick Fofana 20
Passes (%)
#1 Logo Fenerbahce Ederson 16/39 41%

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
V
N
V
D
D
V
N
D
V
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 100% 2 Nuls 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Justin Bengui João Justin Bengui João Blessure au bras Ernest Nuamah Ernest Nuamah Blessure à la cuisse Ruben Kluivert Ruben Kluivert Pneumonie Julien Duranville Julien Duranville Blessure musculaire Tyler Morton Tyler Morton Lésion du bassin Tanner Tessmann Tanner Tessmann Blessure musculaire Clinton Mata Clinton Mata Blessure à la cheville
N'Golo Kanté N'Golo Kanté Blessure au genou Archie Brown Archie Brown Blessure à la cheville Mert Günok Mert Günok Blessure musculaire Çağlar Söyüncü Çağlar Söyüncü Blessure musculaire Kerem Aktürkoğlu Kerem Aktürkoğlu Problème médical Cengiz Ünder Cengiz Ünder Blessure à la jambe Marco Asensio Marco Asensio Blessure musculaire Jayden Oosterwolde Jayden Oosterwolde Blessure musculaire Omar Fayed Abdelwahab El Rakhawy Omar Fayed Abdelwahab El Rakhawy Inconnu Ederson Ederson Blessure à l'oeil Talisca Talisca Coup Talisca Talisca Coup

Top commentaires

Pierre Paul Jacques 21:30 Bon bah on va basculer sur le match du real.. 7 Répondre
Voir tous les commentaires (99+)

Match Lyon - Fenerbahce en direct commenté

Barrages de Ligue des Champions UEFA - mercredi 26 août 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lyon et Fenerbahce (Ligue des Champions UEFA, Barrages)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Barrages de Ligue des Champions UEFA entre Lyon et Fenerbahce. Ce match aura lieu le mercredi 26 août 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lyon et Fenerbahce.

On en parle

Arbitres

Maurizio Mariani arbitre principal
0.5
3
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Alberto Tegoni arbitre assistant
Daniele Bindoni arbitre assistant
Luca Zufferli quatrième arbitre
Luca Pairetto arbitre VAR
Marco Di Bello arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Groupama Stadium Décines-Charpieu
Groupama Stadium
  • Année de construction : 2016
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 61556
  • Affluence moyenne : 30038
  • Affluence maximum : 58257
  • % de remplissage : 50

Match en direct

Date 26 août 2026 21:00
Compétition Ligue des Champions UEFA
Saison 2026/2027
Phase Barrages
Diffusion CANAL+
Code OL-FB
Zone Europe
Équipe à domicile Olympique Lyonnais
Équipe à l'extérieur Fenerbahce
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quel est le résultat du match entre Lyon et Fenerbahce ?

Fenerbahce a remporté la rencontre sur le score de 1-2.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lyon et Fenerbahce en France ?

Le match est à suivre en direct le 26 août 2026 à 21:00 sur CANAL+.

Où voir le match Lyon Fenerbahce en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Lyon et Fenerbahce ?

Olympique Lyonnais : le coach Paulo Fonseca a choisi une formation en 4-3-3 : D. Greif, Abner Vinícius, M. Niakhaté, R. Kluivert, A. Maitland-Niles, C. Tolisso, T. Tessmann, T. Morton, M. Fofana, L. Openda, E. Nuamah.

Fenerbahce : de son côté, l'équipe dirigée par İ. Kartal évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Ederson, A. Brown, N. Aké, M. Škriniar, Nélson Semedo, M. Guendouzi, N. Kanté, O. Aydın, Talisca, M. Greenwood, V. Muriqi.

Qui arbitre le match Lyon Fenerbahce ?

Maurizio Mariani est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Lyon Fenerbahce ?

Décines-Charpieu accueille le match au Groupama Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Lyon Fenerbahce ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 26 août 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué des buts pour Fenerbahce ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Fenerbahce : V. Muriqi 24', A. Brown 28'.

Qui a marqué le but pour Lyon ?

Un seul but a été inscrit pour Lyon par M. Fofana 61'.

Top commentaires

Pierre Paul Jacques 21:30 Bon bah on va basculer sur le match du real.. 7 Répondre
Voir tous les commentaires (99+)
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier