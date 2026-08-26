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Match Lyon - Fenerbahce en direct commenté
Barrages de Ligue des Champions UEFA - mercredi 26 août 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lyon et Fenerbahce (Ligue des Champions UEFA, Barrages)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Barrages de Ligue des Champions UEFA entre Lyon et Fenerbahce. Ce match aura lieu le mercredi 26 août 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lyon et Fenerbahce.
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Arbitres
Match en direct
FAQ
- Quel est le résultat du match entre Lyon et Fenerbahce ?
Fenerbahce a remporté la rencontre sur le score de 1-2.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lyon et Fenerbahce en France ?
Le match est à suivre en direct le 26 août 2026 à 21:00 sur CANAL+.
- Où voir le match Lyon Fenerbahce en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Lyon et Fenerbahce ?
Olympique Lyonnais : le coach Paulo Fonseca a choisi une formation en 4-3-3 : D. Greif, Abner Vinícius, M. Niakhaté, R. Kluivert, A. Maitland-Niles, C. Tolisso, T. Tessmann, T. Morton, M. Fofana, L. Openda, E. Nuamah.
Fenerbahce : de son côté, l'équipe dirigée par İ. Kartal évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Ederson, A. Brown, N. Aké, M. Škriniar, Nélson Semedo, M. Guendouzi, N. Kanté, O. Aydın, Talisca, M. Greenwood, V. Muriqi.
- Qui arbitre le match Lyon Fenerbahce ?
Maurizio Mariani est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Lyon Fenerbahce ?
Décines-Charpieu accueille le match au Groupama Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Lyon Fenerbahce ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 26 août 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué des buts pour Fenerbahce ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Fenerbahce : V. Muriqi 24', A. Brown 28'.
- Qui a marqué le but pour Lyon ?
Un seul but a été inscrit pour Lyon par M. Fofana 61'.