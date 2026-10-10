Match Man United - Tottenham en direct commenté

6e journée de Premier League - samedi 10 octobre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Man United et Tottenham (Premier League, 6e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 6e journée de Premier League entre Man United et Tottenham. Ce match aura lieu le samedi 10 octobre 2026 à 18:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Man United et Tottenham.