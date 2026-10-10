Menu Rechercher
0 - 0
37'
Premier League 2026/2027 6e journée
Man United
0 - 0
37'
Tottenham
Diffusé sur CANAL+ FOOT
Temps forts
Pas d'événements majeurs
Voir le live commenté
Classement live 12 Man United 6 18 Tottenham 3
Possession 59% Tottenham Man United
Tirs 1 0 5 1 1 6
Compositions Man United 4-2-3-1 Tottenham 4-2-3-1
La suite après cette publicité

Prono

Qui va gagner ?
1 MUN N NUL 2 TOT
151 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Tirs (%)
#1 Logo Tottenham Dominic Solanke 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Tottenham Mohammed Kudus 2 #2 Logo Manchester United FC Bryan Mbeumo 2 #3 Logo Tottenham Sávio 2
Fautes subies
#1 Logo Manchester United FC Youri Tielemans 2 #2 Logo Tottenham Archie Gray 2 #3 Logo Tottenham Conor Gallagher 2
Duels gagnés (%)
#1 Logo Tottenham Conor Gallagher 4/7 57% #2 Logo Tottenham Mohammed Kudus 4/7 57% #3 Logo Manchester United FC Youri Tielemans 4/8 50%
Interceptions
#1 Logo Manchester United FC Leny Yoro 3 #2 Logo Tottenham Lucas Bergvall 2 #3 Logo Tottenham Archie Gray 2
Duels gagnés (%)
#1 Logo Tottenham Sávio 0/4 0%
Passes (%)
#1 Logo Tottenham Jan Paul van Hecke 35/38 92% #2 Logo Tottenham Conor Gallagher 29/32 91%

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
N
D
D
V
N
D
D
N
N
D
Rencontres précédentes
52% 26 Victoires 24% 12 Nuls 24% 12 Victoires

Blessures & suspensions

Tom Heaton Tom Heaton Ischio-jambiers Kobbie Mainoo Kobbie Mainoo Blessure au mollet Kobbie Mainoo Kobbie Mainoo Inconnu Patrick Dorgu Patrick Dorgu Ischio-jambiers Marcus Rashford Marcus Rashford Ischio-jambiers Marcus Rashford Marcus Rashford Blessure à la hanche Benjamin Šeško Benjamin Šeško Blessure à la jambe Amad Diallo Amad Diallo Blessure à la cheville Lisandro Martínez Lisandro Martínez Coup Ayden Heaven Ayden Heaven Coup Noussair Mazraoui Noussair Mazraoui Blessure au dos Karl Darlow Karl Darlow Inconnu Mason Mount Mason Mount Coup Matthijs de Ligt Matthijs de Ligt Maladie Matthijs de Ligt Matthijs de Ligt Inconnu Manuel Ugarte Manuel Ugarte Lésion du ligament croisé antérieur du genou
Jan Paul van Hecke Jan Paul van Hecke Blessure au pied Jan Paul van Hecke Jan Paul van Hecke Ischio-jambiers Xavi Simons Xavi Simons Lésion du ligament croisé antérieur du genou Micky van de Ven Micky van de Ven Blessure à la main Wilson Odobert Wilson Odobert Lésion du ligament croisé antérieur du genou Pedro Porro Pedro Porro Ischio-jambiers Sávio Sávio Blessure au genou Mykhaïlo Mudryk Mykhaïlo Mudryk Blessure à la cheville Mykhaïlo Mudryk Mykhaïlo Mudryk Inconnu

Match Man United - Tottenham en direct commenté

6e journée de Premier League - samedi 10 octobre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Man United et Tottenham (Premier League, 6e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 6e journée de Premier League entre Man United et Tottenham. Ce match aura lieu le samedi 10 octobre 2026 à 18:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Man United et Tottenham.

On en parle

Arbitres

Stuart Attwell arbitre principal
0.3
4.5
Moyenne de cartons par match sur 4 matchs arbitrés
Constantine Hatzidakis arbitre assistant
Nicholas Hopton arbitre assistant
Robert Jones quatrième arbitre
Stuart Burt arbitre VAR
Jarred Gillett arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Old Trafford Manchester
Old Trafford
  • Année de construction : 1910
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 74244
  • Affluence moyenne : 64733
  • Affluence maximum : 76004
  • % de remplissage : 86

Match en direct

Date 10 octobre 2026 18:30
Compétition Premier League
Saison 2026/2027
Phase Saison régulière - journée 6
Diffusion CANAL+ FOOT
Code MUN-TOT
Zone Angleterre
Équipe à domicile Manchester United
Équipe à l'extérieur Tottenham
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Man United et Tottenham en France ?

Le match est à suivre en direct le 10 octobre 2026 à 18:30 sur CANAL+ FOOT.

Où voir le match Man United Tottenham en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Man United et Tottenham ?

Manchester United : le coach M. Carrick a choisi une formation en 4-2-3-1 : S. Lammens, L. Shaw, Lisandro Martínez, H. Maguire, L. Yoro, K. Mainoo, Y. Tielemans, B. Mbeumo, Bruno Fernandes, A. Diallo, Matheus Cunha.

Tottenham : de son côté, l'équipe dirigée par R. De Zerbi évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : A. Kinský, D. Udogie, M. Senesi, J. van Hecke, A. Gray, S. Tonali, L. Bergvall, M. Kudus, C. Gallagher, Sávio, D. Solanke.

Qui arbitre le match Man United Tottenham ?

Stuart Attwell est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Man United Tottenham ?

Manchester accueille le match au Old Trafford.

Quelle est la date et l'heure du match Man United Tottenham ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 10 octobre 2026, coup d'envoi 18:30.

Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier