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Match Man United - Tottenham en direct commenté
6e journée de Premier League - samedi 10 octobre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Man United et Tottenham (Premier League, 6e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 6e journée de Premier League entre Man United et Tottenham. Ce match aura lieu le samedi 10 octobre 2026 à 18:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Man United et Tottenham.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Man United et Tottenham en France ?
Le match est à suivre en direct le 10 octobre 2026 à 18:30 sur CANAL+ FOOT.
- Où voir le match Man United Tottenham en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Man United et Tottenham ?
Manchester United : le coach M. Carrick a choisi une formation en 4-2-3-1 : S. Lammens, L. Shaw, Lisandro Martínez, H. Maguire, L. Yoro, K. Mainoo, Y. Tielemans, B. Mbeumo, Bruno Fernandes, A. Diallo, Matheus Cunha.
Tottenham : de son côté, l'équipe dirigée par R. De Zerbi évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : A. Kinský, D. Udogie, M. Senesi, J. van Hecke, A. Gray, S. Tonali, L. Bergvall, M. Kudus, C. Gallagher, Sávio, D. Solanke.
- Qui arbitre le match Man United Tottenham ?
Stuart Attwell est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Man United Tottenham ?
Manchester accueille le match au Old Trafford.
- Quelle est la date et l'heure du match Man United Tottenham ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 10 octobre 2026, coup d'envoi 18:30.