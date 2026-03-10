Prono
Match Atalanta - Bayern Munich en direct commenté
8èmes de finale de Ligue des Champions UEFA - mardi 10 mars 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Atalanta et Bayern Munich (Ligue des Champions UEFA, 8èmes de finale)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8èmes de finale de Ligue des Champions UEFA entre Atalanta et Bayern Munich. Ce match aura lieu le mardi 10 mars 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Atalanta et Bayern Munich.
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Atalanta et Bayern Munich en France ?
Le match est à suivre en direct le 10 mars 2026 à 21:00 sur CANAL+ SPORT 360.
- Où voir le match Atalanta Bayern Munich en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Atalanta et Bayern Munich ?
Atalanta : le coach R. Palladino a choisi une formation en 3-4-2-1 : M. Carnesecchi, S. Kolašinac, I. Hien, L. Bernasconi, N. Zalewski, M. Pašalić, M. de Roon, D. Zappacosta, K. Sulemana, N. Krstović, G. Scamacca.
Bayern Munich : de son côté, l'équipe dirigée par V. Kompany évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : J. Urbig, J. Stanišić, J. Tah, D. Upamecano, K. Laimer, A. Pavlović, J. Kimmich, L. Díaz, S. Gnabry, M. Olise, N. Jackson.
- Qui arbitre le match Atalanta Bayern Munich ?
Espen Eskås est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Atalanta Bayern Munich ?
Bergamo accueille le match au New Balance Arena.
- Quelle est la date et l'heure du match Atalanta Bayern Munich ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 10 mars 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué des buts pour Bayern Munich ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Bayern Munich : J. Stanišić 12', M. Olise 22' 64', S. Gnabry 25', N. Jackson 52', J. Musiala 67'.