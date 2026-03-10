Menu Rechercher
81'
Ligue des Champions UEFA 2025/2026 8èmes de finale
Atalanta
0 - 6
MT : 0-3
81'
Bayern Munich
Ligue des Champions UEFA 2025/2026 8èmes de finale
Temps forts
67'
0 - 6
(PD N. Jackson) J. Musiala
64'
0 - 5
(PD A. Davies) M. Olise
52'
0 - 4
(PD L. Díaz) N. Jackson
mi-temps
0 - 3
25'
0 - 3
(PD M. Olise) S. Gnabry
22'
0 - 2
(PD D. Upamecano) M. Olise
12'
0 - 1
(PD S. Gnabry) J. Stanišić
Possession 72% Bayern Munich Atalanta
Tirs 5 4 11 1 13 24
Grosses occasions créées 83% Bayern Munich 5 Atalanta 1
Compositions Atalanta 3-4-2-1 Bayern Munich 4-2-3-1
Stats joueurs

Grosses occasions créées
#1 Logo Bayern Munich Michael Olise 2 #2 Logo Atalanta Davide Zappacosta 1 #3 Logo Bayern Munich Serge Gnabry 1
Tirs (%)
#1 Logo Bayern Munich Michael Olise 4/5 80% #2 Logo Bayern Munich Serge Gnabry 2/3 67% #3 Logo Bayern Munich Nicolas Jackson 3/5 60%
Dribbles réussis
#1 Logo Bayern Munich Luis Díaz 4 #2 Logo Bayern Munich Josip Stanišić 2
Fautes subies
#1 Logo Atalanta Nikola Krstović 3 #2 Logo Bayern Munich Luis Díaz 2 #3 Logo Atalanta Nicola Zalewski 2
Tirs (%)
#1 Logo Bayern Munich Luis Díaz 0/4 0% #2 Logo Atalanta Gianluca Scamacca 0/2 0% #3 Logo Bayern Munich Dayot Upamecano 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Atalanta Sead Kolašinac 6/7 86% #2 Logo Bayern Munich Luis Díaz 6/8 75% #3 Logo Bayern Munich Konrad Laimer 6/11 55%
Interceptions
#1 Logo Atalanta Nicola Zalewski 2 #2 Logo Atalanta Lorenzo Bernasconi 2 #3 Logo Bayern Munich Jamal Musiala 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Atalanta Berat Djimsiti 2/2 100% #2 Logo Bayern Munich Dayot Upamecano 3/4 75% #3 Logo Bayern Munich Jonathan Tah 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Bayern Munich Serge Gnabry 0/6 0% #2 Logo Atalanta Marten de Roon 0/4 0% #3 Logo Bayern Munich Nicolas Jackson 0/4 0%
Dribbles subis
#1 Logo Atalanta Marten de Roon 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Atalanta Nikola Krstović 0/5 0% #2 Logo Bayern Munich Joshua Kimmich 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Bayern Munich Jonathan Tah 70/72 97% #2 Logo Bayern Munich Aleksandar Pavlović 76/79 96% #3 Logo Bayern Munich Luis Díaz 48/51 94%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Bayern Munich Michael Olise 24 #2 Logo Bayern Munich Joshua Kimmich 21

Analyse avant-match

Probabilité de victoire
16% 43% 42%
Série en cours
N
N
D
V
V
V
V
V
V
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Charles De Ketelaere Charles De Ketelaere Blessure au genou Éderson Éderson Blessure musculaire Nikola Krstović Nikola Krstović Inconnu Giacomo Raspadori Giacomo Raspadori Ischio-jambiers Marten de Roon Marten de Roon Ischio-jambiers Giorgio Scalvini Giorgio Scalvini Blessure au genou
Harry Kane Harry Kane Blessure au mollet Hiroki Ito Hiroki Ito Ischio-jambiers Josip Stanišić Josip Stanišić Ischio-jambiers Alphonso Davies Alphonso Davies Ischio-jambiers Cassiano Kiala Cassiano Kiala Blessure à la cheville

Top commentaires

Sylvio Josué 22:20 Sauf que le Bayern n'avait pas Luis Diaz et Nicolas Jackson à ce moment là. Avec eux, ils n'auraient fait qu'une bouchée de l'Inter. 3 Répondre
Match Atalanta - Bayern Munich en direct commenté

8èmes de finale de Ligue des Champions UEFA - mardi 10 mars 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Atalanta et Bayern Munich (Ligue des Champions UEFA, 8èmes de finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8èmes de finale de Ligue des Champions UEFA entre Atalanta et Bayern Munich. Ce match aura lieu le mardi 10 mars 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Atalanta et Bayern Munich.

Arbitres

Espen Eskås arbitre principal
Isaak Bashevkin arbitre assistant
Jan Erik Engan arbitre assistant
Sigurd Smehus Kringstad quatrième arbitre
Dennis Johan Higler arbitre VAR
Tiago Bruno Lopes Martins arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

New Balance Arena Bergamo
New Balance Arena
  • Année de construction : 1928
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 24950
  • Affluence moyenne : 13659
  • Affluence maximum : 23799
  • % de remplissage : 62

Match en direct

Date 10 mars 2026 21:00
Compétition Ligue des Champions UEFA
Saison 2025/2026
Phase 8èmes de finale
Diffusion CANAL+ SPORT 360
Code ATA-BAY
Zone Europe
Équipe à domicile Atalanta
Équipe à l'extérieur Bayern Munich
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Atalanta et Bayern Munich en France ?

Le match est à suivre en direct le 10 mars 2026 à 21:00 sur CANAL+ SPORT 360.

Où voir le match Atalanta Bayern Munich en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Atalanta et Bayern Munich ?

Atalanta : le coach R. Palladino a choisi une formation en 3-4-2-1 : M. Carnesecchi, S. Kolašinac, I. Hien, L. Bernasconi, N. Zalewski, M. Pašalić, M. de Roon, D. Zappacosta, K. Sulemana, N. Krstović, G. Scamacca.

Bayern Munich : de son côté, l'équipe dirigée par V. Kompany évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : J. Urbig, J. Stanišić, J. Tah, D. Upamecano, K. Laimer, A. Pavlović, J. Kimmich, L. Díaz, S. Gnabry, M. Olise, N. Jackson.

Qui arbitre le match Atalanta Bayern Munich ?

Espen Eskås est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Atalanta Bayern Munich ?

Bergamo accueille le match au New Balance Arena.

Quelle est la date et l'heure du match Atalanta Bayern Munich ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 10 mars 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué des buts pour Bayern Munich ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Bayern Munich : J. Stanišić 12', M. Olise 22' 64', S. Gnabry 25', N. Jackson 52', J. Musiala 67'.

Top commentaires
Comparer les stats du match
