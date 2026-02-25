Prono
Stats joueursPlus de statistiques
Analyse avant-matchVoir tout
Blessures & suspensions
Top commentaires
Match Atalanta - Dortmund en direct commenté
Tour éliminatoire de Ligue des Champions UEFA - mercredi 25 février 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Atalanta et Dortmund (Ligue des Champions UEFA, Tour éliminatoire)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Tour éliminatoire de Ligue des Champions UEFA entre Atalanta et Dortmund. Ce match aura lieu le mercredi 25 février 2026 à 18:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Atalanta et Dortmund.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Atalanta et Dortmund en France ?
Le match est à suivre en direct le 25 février 2026 à 18:45 sur CANAL+ FOOT.
- Où voir le match Atalanta Dortmund en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Atalanta et Dortmund ?
Atalanta : le coach R. Palladino a choisi une formation en 3-4-2-1 : M. Carnesecchi, S. Kolašinac, G. Scalvini, I. Hien, L. Bernasconi, M. Pašalić, M. de Roon, D. Zappacosta, N. Zalewski, L. Samardžić, G. Scamacca.
Borussia Dortmund : de son côté, l'équipe dirigée par N. Kovač évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : G. Kobel, R. Bensebaini, E. Can, W. Anton, D. Svensson, F. Nmecha, J. Bellingham, J. Ryerson, J. Brandt, M. Beier, S. Guirassy.
- Qui arbitre le match Atalanta Dortmund ?
José María Sánchez Martínez est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Atalanta Dortmund ?
Bergamo accueille le match au New Balance Arena.
- Quelle est la date et l'heure du match Atalanta Dortmund ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 25 février 2026, coup d'envoi 18:45.
- Qui a marqué des buts pour Atalanta ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Atalanta : G. Scamacca 5', D. Zappacosta 45', M. Pašalić 57'.
- Qui a marqué le but pour Dortmund ?
Un seul but a été inscrit pour Dortmund par K. Adeyemi 75'.