Menu Rechercher
3 - 1
90+2'
Ligue des Champions UEFA 2025/2026 Tour éliminatoire
Atalanta
3 - 1
Agrégé 3-3
90+2'
Dortmund
Regarder en direct sur CANAL+ FOOT
Temps forts
75'
3 - 1
(PD C. Chukwuemeka) K. Adeyemi
57'
3 - 0
M. Pašalić (PD M. de Roon)
mi-temps
2 - 0
45'
2 - 0
D. Zappacosta
5'
1 - 0
G. Scamacca
Voir le live commenté
Possession 55% Dortmund Atalanta
Tirs 13 6 3 7 4 7
Grosses occasions créées 60% Dortmund 3 Atalanta 2
Compositions Atalanta 3-4-2-1 Dortmund 3-4-2-1
La suite après cette publicité

Prono

Qui va gagner ?
1 ATA N NUL 2 BVB
488 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo BV Borussia 09 Dortmund Julian Ryerson 1 #2 Logo Atalanta Lazar Samardžić 1 #3 Logo Atalanta Marten de Roon 1
Tirs (%)
#1 Logo Atalanta Mario Pašalić 2/2 100% #2 Logo Atalanta Nicola Zalewski 2/4 50% #3 Logo Atalanta Gianluca Scamacca 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Atalanta Lazar Samardžić 2 #2 Logo Atalanta Davide Zappacosta 2 #3 Logo BV Borussia 09 Dortmund Julian Brandt 2
Fautes subies
#1 Logo BV Borussia 09 Dortmund Fábio Silva 3 #2 Logo BV Borussia 09 Dortmund Ramy Bensebaïni 3 #3 Logo Atalanta Giorgio Scalvini 2
Ballons touchés
#1 Logo BV Borussia 09 Dortmund Ramy Bensebaïni 119
Tirs (%)
#1 Logo Atalanta Lazar Samardžić 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Atalanta Lazar Samardžić 4 #2 Logo Atalanta Nicola Zalewski 4
Duels gagnés (%)
#1 Logo BV Borussia 09 Dortmund Julian Brandt 5/6 83% #2 Logo BV Borussia 09 Dortmund Ramy Bensebaïni 16/21 76% #3 Logo Atalanta Giorgio Scalvini 6/8 75%
Interceptions
#1 Logo Atalanta Isak Hien 4 #2 Logo BV Borussia 09 Dortmund Waldemar Anton 3 #3 Logo BV Borussia 09 Dortmund Ramy Bensebaïni 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo BV Borussia 09 Dortmund Ramy Bensebaïni 4/4 100% #2 Logo BV Borussia 09 Dortmund Daniel Svensson 3/3 100% #3 Logo BV Borussia 09 Dortmund Julian Brandt 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Atalanta Lazar Samardžić 0/15 0% #2 Logo Atalanta Marten de Roon 0/7 0% #3 Logo BV Borussia 09 Dortmund Maximilian Beier 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Atalanta Marten de Roon 0/4 0% #2 Logo Atalanta Lazar Samardžić 0/4 0% #3 Logo Atalanta Mario Pašalić 0/3 0%
Passes (%)
#1 Logo Atalanta Lazar Samardžić 30/31 97% #2 Logo BV Borussia 09 Dortmund Jobe Bellingham 35/38 92% #3 Logo Atalanta Mario Pašalić 35/40 88%
Passes (%)
#1 Logo Atalanta Marco Carnesecchi 17/35 49%

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
V
D
V
V
V
N
V
V
V
V
Rencontres précédentes
25% 1 Victoire 25% 1 Nul 50% 2 Victoires

Blessures & suspensions

Charles De Ketelaere Charles De Ketelaere Blessure au genou Nikola Krstović Nikola Krstović Inconnu Giacomo Raspadori Giacomo Raspadori Ischio-jambiers Marten de Roon Marten de Roon Ischio-jambiers
Serhou Guirassy Serhou Guirassy Maladie Ramy Bensebaïni Ramy Bensebaïni Blessure au genou Filippo Calixte Mané Filippo Calixte Mané Ischio-jambiers Filippo Calixte Mané Filippo Calixte Mané Blessure à la cuisse Salih Özcan Salih Özcan Lésion du ligament collatéral fibulaire du genou Niklas Süle Niklas Süle Ischio-jambiers

Top commentaires

Le madridene 20:28 l’Atalanta montre un nouveau visage face à Dortmund 1 Répondre
Voir tous les commentaires (18)

Match Atalanta - Dortmund en direct commenté

Tour éliminatoire de Ligue des Champions UEFA - mercredi 25 février 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Atalanta et Dortmund (Ligue des Champions UEFA, Tour éliminatoire)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Tour éliminatoire de Ligue des Champions UEFA entre Atalanta et Dortmund. Ce match aura lieu le mercredi 25 février 2026 à 18:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Atalanta et Dortmund.

Arbitres

José María Sánchez Martínez arbitre principal
0.2
3.5
Moyenne de cartons par match sur 6 matchs arbitrés
Raúl Cabañero Martínez arbitre assistant
Iñigo Prieto López de Ceraín arbitre assistant
Juan Martínez Munuera quatrième arbitre
Carlos del Cerro Grande arbitre VAR
Guillermo Cuadra Fernández arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

New Balance Arena Bergamo
New Balance Arena
  • Année de construction : 1928
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 24950
  • Affluence moyenne : 13659
  • Affluence maximum : 23799
  • % de remplissage : 62

Match en direct

Date 25 février 2026 18:45
Compétition Ligue des Champions UEFA
Saison 2025/2026
Phase Tour éliminatoire
Diffusion CANAL+ FOOT
Code ATA-BVB
Zone Europe
Équipe à domicile Atalanta
Équipe à l'extérieur Borussia Dortmund
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Atalanta et Dortmund en France ?

Le match est à suivre en direct le 25 février 2026 à 18:45 sur CANAL+ FOOT.

Où voir le match Atalanta Dortmund en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Atalanta et Dortmund ?

Atalanta : le coach R. Palladino a choisi une formation en 3-4-2-1 : M. Carnesecchi, S. Kolašinac, G. Scalvini, I. Hien, L. Bernasconi, M. Pašalić, M. de Roon, D. Zappacosta, N. Zalewski, L. Samardžić, G. Scamacca.

Borussia Dortmund : de son côté, l'équipe dirigée par N. Kovač évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : G. Kobel, R. Bensebaini, E. Can, W. Anton, D. Svensson, F. Nmecha, J. Bellingham, J. Ryerson, J. Brandt, M. Beier, S. Guirassy.

Qui arbitre le match Atalanta Dortmund ?

José María Sánchez Martínez est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Atalanta Dortmund ?

Bergamo accueille le match au New Balance Arena.

Quelle est la date et l'heure du match Atalanta Dortmund ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 25 février 2026, coup d'envoi 18:45.

Qui a marqué des buts pour Atalanta ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Atalanta : G. Scamacca 5', D. Zappacosta 45', M. Pašalić 57'.

Qui a marqué le but pour Dortmund ?

Un seul but a été inscrit pour Dortmund par K. Adeyemi 75'.

Top commentaires

Le madridene 20:28 l’Atalanta montre un nouveau visage face à Dortmund 1 Répondre
Voir tous les commentaires (18)
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier