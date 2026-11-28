Match Real Madrid - Alavés en direct commenté

14e journée de Liga - samedi 28 novembre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Real Madrid et Alavés (Liga, 14e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 14e journée de Liga entre Real Madrid et Alavés. Ce match aura lieu le samedi 28 novembre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Real Madrid et Alavés.