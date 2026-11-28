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Match Real Madrid - Alavés en direct commenté
14e journée de Liga - samedi 28 novembre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Real Madrid et Alavés (Liga, 14e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 14e journée de Liga entre Real Madrid et Alavés. Ce match aura lieu le samedi 28 novembre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Real Madrid et Alavés.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Real Madrid et Alavés en France ?
Le match est à suivre en direct le 28 novembre 2026 à 21:00 sur DAZN ou Disney+.
- Où voir le match Real Madrid Alavés en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZNou Disney+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Real Madrid et Alavés ?
Real Madrid : le coach José Mourinho a choisi une formation en 4-3-2-1 : T. Courtois, Marc Cucurella, Dean Huijsen, I. Konaté, F. Valverde, A. Tchouameni, A. Güler, J. Bellingham, Vinícius Júnior, B. Díaz, K. Mbappé.
Alavés : de son côté, l'équipe dirigée par Quique Sánchez Flores évolue dans un système de jeu en 5-3-2 : Antonio Sivera, Jonny, V. Koski, N. Tenaglia, A. Rebbach, Ángel Pérez, Denis Suárez, Antonio Blanco, Pablo Ibáñez, M. Díaz, Toni Martínez.
- Qui arbitre le match Real Madrid Alavés ?
César Soto Grado est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Real Madrid Alavés ?
Madrid accueille le match au Estadio Bernabéu.
- Quelle est la date et l'heure du match Real Madrid Alavés ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 28 novembre 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué des buts pour Alavés ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Alavés : Toni Martínez 22', Ángel Pérez 61'.
- Qui a marqué le but pour Real Madrid ?
Un seul but a été inscrit pour Real Madrid par K. Mbappé 70'.