Match Fribourg - Aston Villa en direct commenté

Finale de UEFA Europa League - mercredi 20 mai 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Fribourg et Aston Villa (UEFA Europa League, Finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Finale de UEFA Europa League entre Fribourg et Aston Villa. Ce match aura lieu le mercredi 20 mai 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Fribourg et Aston Villa.