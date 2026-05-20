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Match Fribourg - Aston Villa en direct commenté
Finale de UEFA Europa League - mercredi 20 mai 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Fribourg et Aston Villa (UEFA Europa League, Finale)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Finale de UEFA Europa League entre Fribourg et Aston Villa. Ce match aura lieu le mercredi 20 mai 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Fribourg et Aston Villa.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Fribourg et Aston Villa en France ?
Le match est à suivre en direct le 20 mai 2026 à 21:00 sur CANAL+.
- Où voir le match Fribourg Aston Villa en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Fribourg et Aston Villa ?
Fribourg : le coach J. Schuster a choisi une formation en 4-2-3-1 : N. Atubolu, P. Treu, P. Lienhart, M. Ginter, L. Kübler, N. Höfler, M. Eggestein, V. Grifo, J. Manzambi, N. Beste, I. Matanović.
Aston Villa : de son côté, l'équipe dirigée par Unai Emery évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : E. Martínez, L. Digne, Pau Torres, E. Konsa, M. Cash, Y. Tielemans, V. Lindelöf, E. Buendía, M. Rogers, J. McGinn, O. Watkins.
- Qui arbitre le match Fribourg Aston Villa ?
François Letexier est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Fribourg Aston Villa ?
İstanbul accueille le match au Tüpraş Stadyumu.
- Quelle est la date et l'heure du match Fribourg Aston Villa ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 20 mai 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué des buts pour Aston Villa ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Aston Villa : Y. Tielemans 41', E. Buendía 45+3'.