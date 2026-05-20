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0 - 2
53'
UEFA Europa League 2025/2026 Finale
Fribourg
0 - 2
MT : 0-2
53'
Aston Villa
Regarder en direct sur CANAL+
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
0 - 2
45+3'
0 - 2
(PD J. McGinn) E. Buendía
41'
0 - 1
(PD M. Rogers) Y. Tielemans
Voir le live commenté
Possession 55% Aston Villa Fribourg
Tirs 3 2 7 1 4 11
Compositions Fribourg 4-2-3-1 Aston Villa 4-2-3-1
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Prono

Qui va gagner ?
1 FRI N NUL 2 AVL
1050 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Tirs (%)
#1 Logo Aston Villa Emiliano Buendía 2/2 100%
Dribbles réussis
#1 Logo Aston Villa Ollie Watkins 3
Fautes subies
#1 Logo Aston Villa Youri Tielemans 3 #2 Logo Fribourg Johan Manzambi 2 #3 Logo Aston Villa Emiliano Buendía 2
Tirs (%)
#1 Logo Aston Villa Ezri Konsa 0/2 0% #2 Logo Aston Villa John McGinn 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Fribourg Johan Manzambi 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Aston Villa Youri Tielemans 6/8 75% #2 Logo Aston Villa Emiliano Buendía 5/7 71% #3 Logo Fribourg Nicolas Höfler 4/7 57%
Interceptions
#1 Logo Fribourg Nicolas Höfler 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Fribourg Igor Matanović 3/3 100% #2 Logo Aston Villa Emiliano Buendía 2/2 100% #3 Logo Fribourg Lukas Kübler 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Aston Villa Victor Lindelöf 0/7 0% #2 Logo Aston Villa John McGinn 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Aston Villa Victor Lindelöf 0/3 0% #2 Logo Aston Villa Lucas Digne 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Aston Villa Ezri Konsa 29/31 94% #2 Logo Aston Villa Pau Torres 34/38 89% #3 Logo Fribourg Matthias Ginter 30/34 88%

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
V
D
V
N
D
V
N
V
D
D
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Matthias Ginter Matthias Ginter Entorse du tendon d'Achille Cyriaque Irié Cyriaque Irié Maladie Yuito Suzuki Yuito Suzuki Clavicule cassée
Tyrone Mings Tyrone Mings Maladie Boubacar Kamara Boubacar Kamara Lésion du ligament croisé postérieur Harvey Elliott Harvey Elliott Coup Alysson Edward Alysson Edward Blessure à l'aine Alysson Edward Alysson Edward Virus

Top commentaires

Ovic 21:49 Je vois pas comment Fribourg pourrait revenir, ils proposent rien 3 Répondre
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Match Fribourg - Aston Villa en direct commenté

Finale de UEFA Europa League - mercredi 20 mai 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Fribourg et Aston Villa (UEFA Europa League, Finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Finale de UEFA Europa League entre Fribourg et Aston Villa. Ce match aura lieu le mercredi 20 mai 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Fribourg et Aston Villa.

On en parle

Arbitres

François Letexier arbitre principal
0
0
Nombre de cartons lors de son unique match arbitré
Mehdi Rahmouni arbitre assistant
Cyril Mugnier arbitre assistant
Alejandro José Hernández Hernández quatrième arbitre
Willy Delajod arbitre VAR
Jérôme Brisard arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Tüpraş Stadyumu İstanbul
Tüpraş Stadyumu
  • Année de construction : 2016
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 43500
  • Affluence moyenne : 21919
  • Affluence maximum : 41843
  • % de remplissage : 50

Match en direct

Date 20 mai 2026 21:00
Compétition UEFA Europa League
Saison 2025/2026
Phase Finale
Diffusion CANAL+
Code FRI-AVL
Zone Europe
Équipe à domicile Fribourg
Équipe à l'extérieur Aston Villa
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Fribourg et Aston Villa en France ?

Le match est à suivre en direct le 20 mai 2026 à 21:00 sur CANAL+.

Où voir le match Fribourg Aston Villa en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Fribourg et Aston Villa ?

Fribourg : le coach J. Schuster a choisi une formation en 4-2-3-1 : N. Atubolu, P. Treu, P. Lienhart, M. Ginter, L. Kübler, N. Höfler, M. Eggestein, V. Grifo, J. Manzambi, N. Beste, I. Matanović.

Aston Villa : de son côté, l'équipe dirigée par Unai Emery évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : E. Martínez, L. Digne, Pau Torres, E. Konsa, M. Cash, Y. Tielemans, V. Lindelöf, E. Buendía, M. Rogers, J. McGinn, O. Watkins.

Qui arbitre le match Fribourg Aston Villa ?

François Letexier est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Fribourg Aston Villa ?

İstanbul accueille le match au Tüpraş Stadyumu.

Quelle est la date et l'heure du match Fribourg Aston Villa ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 20 mai 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué des buts pour Aston Villa ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Aston Villa : Y. Tielemans 41', E. Buendía 45+3'.

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Ovic 21:49 Je vois pas comment Fribourg pourrait revenir, ils proposent rien 3 Répondre
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