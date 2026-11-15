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0 - 0
19'
UEFA Nations League 2026/2027 6e journée
France
0 - 0
19'
Turquie
Diffusé sur TF1
Temps forts
Pas d'événements majeurs
Voir le live commenté
Classement live 2 France 11 4 Turquie 1
Possession 70% France Turquie
Tirs 5 3 4 2 0 4
Compositions France 4-3-3 Turquie 3-5-2
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Prono

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1 FRA N NUL 2 TUR
935 participants Terminé
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#1 Flag France Kylian Mbappé 2

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Jérémy Jacquet Jérémy Jacquet Blessure à l'épaule Kylian Mbappé Kylian Mbappé Ischio-jambiers N'Golo Kanté N'Golo Kanté Blessure au genou Marcus Thuram Marcus Thuram Ischio-jambiers Aurélien Tchouameni Aurélien Tchouameni Coup Aurélien Tchouameni Aurélien Tchouameni Blessure à l'aine Maxence Lacroix Maxence Lacroix Ischio-jambiers Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche Blessure à la cuisse Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche Maladie Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche Blessure à la hanche Esteban Lepaul Esteban Lepaul Blessure à la cheville Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé Blessure à la cuisse Jules Koundé Jules Koundé Blessure à la cheville Pablo Pagis Pablo Pagis Blessure musculaire
Yunus Akgün Yunus Akgün Blessure au genou Yunus Akgün Yunus Akgün Inconnu Mustafa Eskihellaç Mustafa Eskihellaç Inconnu Kenan Yıldız Kenan Yıldız Fracture du pied Kenan Yıldız Kenan Yıldız Blessure au mollet Uğurcan Çakır Uğurcan Çakır Blessure musculaire Emirhan Topçu Emirhan Topçu Blessure musculaire Salih Özcan Salih Özcan Lésion du ligament collatéral fibulaire du genou Yusuf Sarı Yusuf Sarı Blessure musculaire Yusuf Sarı Yusuf Sarı Blessure au genou

Match France - Turquie en direct commenté

6e journée de UEFA Nations League - dimanche 15 novembre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre France et Turquie (UEFA Nations League, 6e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 6e journée de UEFA Nations League entre France et Turquie. Ce match aura lieu le dimanche 15 novembre 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : France et Turquie.

On en parle

Arbitres

Chris Kavanagh arbitre principal
0
2.5
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Daniel Cook arbitre assistant
Ian Hussin arbitre assistant
Robert Jones quatrième arbitre
Michael Salisbury arbitre VAR
Darren England arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade Atlantique Bordeaux Métropole Bordeaux
Stade Atlantique Bordeaux Métropole
  • Année de construction : 2015
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 42115
  • Affluence moyenne : 19632
  • Affluence maximum : 41290
  • % de remplissage : 46

Match en direct

Date 15 novembre 2026 20:45
Compétition UEFA Nations League
Saison 2026/2027
Phase Ligue A - Groupe 1 - journée 6
Diffusion TF1
Code FRA-TUR
Zone Europe
Équipe à domicile France
Équipe à l'extérieur Turquie
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre France et Turquie en France ?

Le match est à suivre en direct le 15 novembre 2026 à 20:45 sur TF1.

Quelles sont les compositions officielles du match entre France et Turquie ?

France : le coach Z. Zidane a choisi une formation en 4-3-3 : M. Maignan, A. Diouf, I. Konaté, J. Jacquet, S. Kumbedi, A. Rabiot, L. da Cunha, Cherki, B. Barcola, K. Mbappé, M. Olise.

Turquie : de son côté, l'équipe dirigée par S. Yalçın évolue dans un système de jeu en 3-5-2 : B. Özer, E. Topçu, A. Bardakcı, M. Demiral, E. Elmalı, İ. Yüksek, H. Çalhanoğlu, C. Uzun, B. Yılmaz, D. Gül, A. Güler.

Qui arbitre le match France Turquie ?

Chris Kavanagh est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match France Turquie ?

Bordeaux accueille le match au Stade Atlantique Bordeaux Métropole.

Quelle est la date et l'heure du match France Turquie ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 15 novembre 2026, coup d'envoi 20:45.

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