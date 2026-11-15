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Match France - Turquie en direct commenté
6e journée de UEFA Nations League - dimanche 15 novembre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre France et Turquie (UEFA Nations League, 6e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 6e journée de UEFA Nations League entre France et Turquie. Ce match aura lieu le dimanche 15 novembre 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : France et Turquie.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre France et Turquie en France ?
Le match est à suivre en direct le 15 novembre 2026 à 20:45 sur TF1.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre France et Turquie ?
France : le coach Z. Zidane a choisi une formation en 4-3-3 : M. Maignan, A. Diouf, I. Konaté, J. Jacquet, S. Kumbedi, A. Rabiot, L. da Cunha, Cherki, B. Barcola, K. Mbappé, M. Olise.
Turquie : de son côté, l'équipe dirigée par S. Yalçın évolue dans un système de jeu en 3-5-2 : B. Özer, E. Topçu, A. Bardakcı, M. Demiral, E. Elmalı, İ. Yüksek, H. Çalhanoğlu, C. Uzun, B. Yılmaz, D. Gül, A. Güler.
- Qui arbitre le match France Turquie ?
Chris Kavanagh est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match France Turquie ?
Bordeaux accueille le match au Stade Atlantique Bordeaux Métropole.
- Quelle est la date et l'heure du match France Turquie ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 15 novembre 2026, coup d'envoi 20:45.