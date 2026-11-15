Match France - Turquie en direct commenté

6e journée de UEFA Nations League - dimanche 15 novembre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre France et Turquie (UEFA Nations League, 6e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 6e journée de UEFA Nations League entre France et Turquie. Ce match aura lieu le dimanche 15 novembre 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : France et Turquie.