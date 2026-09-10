Ligue des Champions UEFA 2026/2027 1re journée
Bayern MunichBodø/Glimt
MT : 0-0
Diffusé sur CANAL+ LIVE 2
Top commentaires
21:55 93939393939394949393901039392993939339399494939393939494949494939339944949599010393929939393393994949393939394949494949393399449495990103939299393933939949493939393949494949493933994494959901039392993939339399494939393939494949494939339944949599010393929939393393994949393939394949494949393399449495990103939299393933939949493939393949494949493933994494959901039392993939339399494939393939494949494939339944949599010393929939393393994949393939394949494949393399449495990103939299393933939949493939393949494949493933994494959901039392993939339399494939393939494949494939339944949599010393929939393393994949393939394949494949393399449495990103939299393933939949493939393949494949493933994494959901039392993939339399494939393939494949494939339944949599010393929939393393994949393939394949494949393399449495990103939299393933939949493939393949494949493933994494959901039392993939339399494939393939494949494939339944949599010393929939393393994949393939394949494949393399449495990103939299393933939949493939393949494949493933994494959901039392993939339399494939393939494949494939339944949599010393929939393393994949393939394949494949393399449495990103939299393933939949493939393949494949493933994494959901039392993939339399494939393939494949494939339944949599010393929939393393994949393939394949494949393399449495990103939299393933939949493939393949494949493933994494959901039392993939339399494939393939494949494939339944949599010393929939393393994949393939394949494949393399449495990103939299393933939949493939393949494949493933994494959901039392993939339399494939393939494949494939339944949599010393929939393393994949393939394949494949393399449495990103939299393933939949493939393949494949493933994494959901039392993939339399494939393939494949494939339944949599010393929939393393994949393939394949494949393399449495990103939299393933939949493939393949494949493933994494959901039392993939339399494939393939494949494939339944949599010393929939393393994949393939394949494949393399449495990103939299393933939949493939393949494949493933994494959901039392993939339399494939393939494949494939339944949599010393929939393393994949393939394949494949393399449495990103939299393933939949493939393949494949493933994494959901039392993939339399494939393939494949494939339944949599010393929939393393994949393939394949494949393399449495990103939299393933939949493939393949494949493933994494959901039392993939339399494939393939494949494939339944949599010393929939393393994949393939394949494949393399449495990103939299393933939949493939393949494949493933994494959901039392993939339399494939393939494949494939339944949599010393929939393393994949393939394949494949393399449495990103939299393933939949493939393949494949493933994494959901039392993939339399494939393939494949494939339944949599010393929939393393994949393939394949494949393399449495990103939299393933939949493939393949494949493933994494959901039392993939339399494939393939494949494939339944949599010393929939393393994949393939394949494949393399449495990103939299393933939949493939393949494949493933994494959901039392993939339399494939393939494949494939339944949599010393929939393393994949393939394949494949393399449495990103939299393933939949493939393949494949493933994494959901039392993939339399494939393939494949494939339944949599010393929939393393994949393939394949494949393399449495990103939299393933939949493939393949494949493933994494959901039392993939339399494939393939494949494939339944949599010393929939393393994949393939394949494949393399449495990103939299393933939949493939393949494949493933994494959901039392993939339399494939393939494949494939339944949599010393929939393393994949393939394949494949393399449495990103939299393933939949493939393949494949493933994494959901039392993939339399494939393939494949494939339944949599010393929939393393994949393939394949494949393399449495990103939299393933939949493939393949494949493933994494959901039392993939339399494939393939494949494939339944949599010393929939393393994949393939394949494949393399449495990103939299393933939949493939393949494949493933994494959901039392993939339399494939393939494949494939339944949599
La suite après cette publicité