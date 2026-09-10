Match Bayern Munich - Bodø/Glimt en direct commenté

1re journée de Ligue des Champions UEFA - jeudi 10 septembre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Bayern Munich et Bodø/Glimt (Ligue des Champions UEFA, 1re journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Ligue des Champions UEFA entre Bayern Munich et Bodø/Glimt. Ce match aura lieu le jeudi 10 septembre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Bayern Munich et Bodø/Glimt.