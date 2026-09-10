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3 - 0
78'
Ligue des Champions UEFA 2026/2027 1re journée
Bayern Munich
3 - 0
MT : 0-0
78'
Bodø/Glimt
Diffusé sur CANAL+ LIVE 2
Temps forts
77'
3 - 0
A. Davies
61'
2 - 0
H. Kane (PD M. Olise)
47'
1 - 0
J. Musiala (PD H. Kane)
mi-temps
0 - 0
Pas d'événements majeurs
Voir le live commenté
Classement live 4 Bayern Munich 3 33 Bodø/Glimt 0
Possession 65% Bayern Munich Bodø/Glimt
Tirs 18 10 3 8 0 3
Grosses occasions créées 100% Bayern Munich 3 Bodø/Glimt 0
Compositions Bayern Munich 4-2-3-1 Bodø/Glimt 4-3-3
La suite après cette publicité

Prono

Qui va gagner ?
1 BAY N NUL 2 BOD
468 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Bayern Munich Konrad Laimer 1 #2 Logo Bayern Munich Michael Olise 1 #3 Logo Bayern Munich Joshua Kimmich 1
Tirs (%)
#1 Logo Bayern Munich Jamal Musiala 2/3 67% #2 Logo Bayern Munich Harry Kane 2/5 40%
Dribbles réussis
#1 Logo Bayern Munich Michael Olise 4 #2 Logo Bodø / Glimt Fredrik Bjørkan 3 #3 Logo Bayern Munich Alphonso Davies 2
Fautes subies
#1 Logo Bayern Munich Michael Olise 3
Ballons touchés
#1 Logo Bayern Munich Aleksandar Pavlović 112
Tirs (%)
#1 Logo Bayern Munich Aleksandar Pavlović 0/2 0% #2 Logo Bodø / Glimt Andreas Helmersen 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Bodø / Glimt Andreas Helmersen 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Bayern Munich Dayot Upamecano 8/10 80% #2 Logo Bodø / Glimt Villads Nielsen 4/5 80% #3 Logo Bayern Munich Michael Olise 9/12 75%
Interceptions
#1 Logo Bayern Munich Alphonso Davies 3 #2 Logo Bodø / Glimt Joshua Kitolano 2 #3 Logo Bayern Munich Jonathan Tah 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Bayern Munich Jonathan Tah 2/2 100% #2 Logo Bayern Munich Dayot Upamecano 5/7 71% #3 Logo Bayern Munich Aleksandar Pavlović 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Bayern Munich Jamal Musiala 0/8 0% #2 Logo Bayern Munich Luis Díaz 0/5 0% #3 Logo Bodø / Glimt Ole-Didrik Blomberg 0/4 0%
Passes (%)
#1 Logo Bodø / Glimt Odin Bjørtuft 43/43 100% #2 Logo Bayern Munich Konrad Laimer 42/43 98% #3 Logo Bayern Munich Jonathan Tah 77/79 97%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Bayern Munich Aleksandar Pavlović 40 #2 Logo Bayern Munich Joshua Kimmich 36 #3 Logo Bayern Munich Michael Olise 27

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
N
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Sacha Boey Sacha Boey Inconnu Jamal Musiala Jamal Musiala Inconnu Josip Stanišić Josip Stanišić Ischio-jambiers Josip Stanišić Josip Stanišić Maladie
Joel Mvuka Joel Mvuka Blessure à la cheville Joshua Kitolano Joshua Kitolano Inconnu Joshua Kitolano Joshua Kitolano Blessure à l'aine

Top commentaires

PSG🔵 🔴 ⭐ ⭐ ⭐ 21:55 93939393939394949393901039392993939339399494939393939494949494939339944949599010393929939393393994949393939394949494949393399449495990103939299393933939949493939393949494949493933994494959901039392993939339399494939393939494949494939339944949599010393929939393393994949393939394949494949393399449495990103939299393933939949493939393949494949493933994494959901039392993939339399494939393939494949494939339944949599010393929939393393994949393939394949494949393399449495990103939299393933939949493939393949494949493933994494959901039392993939339399494939393939494949494939339944949599010393929939393393994949393939394949494949393399449495990103939299393933939949493939393949494949493933994494959901039392993939339399494939393939494949494939339944949599010393929939393393994949393939394949494949393399449495990103939299393933939949493939393949494949493933994494959901039392993939339399494939393939494949494939339944949599010393929939393393994949393939394949494949393399449495990103939299393933939949493939393949494949493933994494959901039392993939339399494939393939494949494939339944949599010393929939393393994949393939394949494949393399449495990103939299393933939949493939393949494949493933994494959901039392993939339399494939393939494949494939339944949599010393929939393393994949393939394949494949393399449495990103939299393933939949493939393949494949493933994494959901039392993939339399494939393939494949494939339944949599010393929939393393994949393939394949494949393399449495990103939299393933939949493939393949494949493933994494959901039392993939339399494939393939494949494939339944949599010393929939393393994949393939394949494949393399449495990103939299393933939949493939393949494949493933994494959901039392993939339399494939393939494949494939339944949599010393929939393393994949393939394949494949393399449495990103939299393933939949493939393949494949493933994494959901039392993939339399494939393939494949494939339944949599010393929939393393994949393939394949494949393399449495990103939299393933939949493939393949494949493933994494959901039392993939339399494939393939494949494939339944949599010393929939393393994949393939394949494949393399449495990103939299393933939949493939393949494949493933994494959901039392993939339399494939393939494949494939339944949599010393929939393393994949393939394949494949393399449495990103939299393933939949493939393949494949493933994494959901039392993939339399494939393939494949494939339944949599010393929939393393994949393939394949494949393399449495990103939299393933939949493939393949494949493933994494959901039392993939339399494939393939494949494939339944949599010393929939393393994949393939394949494949393399449495990103939299393933939949493939393949494949493933994494959901039392993939339399494939393939494949494939339944949599010393929939393393994949393939394949494949393399449495990103939299393933939949493939393949494949493933994494959901039392993939339399494939393939494949494939339944949599010393929939393393994949393939394949494949393399449495990103939299393933939949493939393949494949493933994494959901039392993939339399494939393939494949494939339944949599010393929939393393994949393939394949494949393399449495990103939299393933939949493939393949494949493933994494959901039392993939339399494939393939494949494939339944949599010393929939393393994949393939394949494949393399449495990103939299393933939949493939393949494949493933994494959901039392993939339399494939393939494949494939339944949599010393929939393393994949393939394949494949393399449495990103939299393933939949493939393949494949493933994494959901039392993939339399494939393939494949494939339944949599010393929939393393994949393939394949494949393399449495990103939299393933939949493939393949494949493933994494959901039392993939339399494939393939494949494939339944949599010393929939393393994949393939394949494949393399449495990103939299393933939949493939393949494949493933994494959901039392993939339399494939393939494949494939339944949599010393929939393393994949393939394949494949393399449495990103939299393933939949493939393949494949493933994494959901039392993939339399494939393939494949494939339944949599 1 Répondre
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Match Bayern Munich - Bodø/Glimt en direct commenté

1re journée de Ligue des Champions UEFA - jeudi 10 septembre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Bayern Munich et Bodø/Glimt (Ligue des Champions UEFA, 1re journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Ligue des Champions UEFA entre Bayern Munich et Bodø/Glimt. Ce match aura lieu le jeudi 10 septembre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Bayern Munich et Bodø/Glimt.

Arbitres

Rade Obrenović arbitre principal
0
2
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Grega Kordež arbitre assistant
Jure Praprotnik arbitre assistant
David Šmajc quatrième arbitre
Carlos del Cerro Grande arbitre VAR
Matej Jug arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Allianz Arena München
Allianz Arena
  • Année de construction : 2005
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 75024
  • Affluence moyenne : 57522
  • Affluence maximum : 75000
  • % de remplissage : 78

Match en direct

Date 10 septembre 2026 21:00
Compétition Ligue des Champions
Saison 2026/2027
Phase Phase de Ligue - journée 1
Diffusion CANAL+ LIVE 2
Code BAY-BOD
Zone Europe
Équipe à domicile Bayern Munich
Équipe à l'extérieur Bodø / Glimt
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Bayern Munich et Bodø/Glimt en France ?

Le match est à suivre en direct le 10 septembre 2026 à 21:00 sur CANAL+ LIVE 2.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Bayern Munich et Bodø/Glimt ?

Bayern Munich : le coach V. Kompany a choisi une formation en 4-2-3-1 : M. Neuer, A. Davies, J. Tah, D. Upamecano, K. Laimer, A. Pavlović, J. Kimmich, L. Díaz, J. Musiala, M. Olise, H. Kane.

Bodø / Glimt : de son côté, l'équipe dirigée par K. Knutsen évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : N. Haikin, F. Bjørkan, O. Bjørtuft, V. Nielsen, F. Sjøvold, S. Fet, P. Berg, J. Kitolano, O. Blomberg, A. Helmersen, S. Auklend.

Qui arbitre le match Bayern Munich Bodø/Glimt ?

Rade Obrenović est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Bayern Munich Bodø/Glimt ?

München accueille le match au Allianz Arena.

Quelle est la date et l'heure du match Bayern Munich Bodø/Glimt ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 10 septembre 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué des buts pour Bayern Munich ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Bayern Munich : J. Musiala 47', H. Kane 61', A. Davies 77'.

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PSG🔵 🔴 ⭐ ⭐ ⭐ 21:55 93939393939394949393901039392993939339399494939393939494949494939339944949599010393929939393393994949393939394949494949393399449495990103939299393933939949493939393949494949493933994494959901039392993939339399494939393939494949494939339944949599010393929939393393994949393939394949494949393399449495990103939299393933939949493939393949494949493933994494959901039392993939339399494939393939494949494939339944949599010393929939393393994949393939394949494949393399449495990103939299393933939949493939393949494949493933994494959901039392993939339399494939393939494949494939339944949599010393929939393393994949393939394949494949393399449495990103939299393933939949493939393949494949493933994494959901039392993939339399494939393939494949494939339944949599010393929939393393994949393939394949494949393399449495990103939299393933939949493939393949494949493933994494959901039392993939339399494939393939494949494939339944949599010393929939393393994949393939394949494949393399449495990103939299393933939949493939393949494949493933994494959901039392993939339399494939393939494949494939339944949599010393929939393393994949393939394949494949393399449495990103939299393933939949493939393949494949493933994494959901039392993939339399494939393939494949494939339944949599010393929939393393994949393939394949494949393399449495990103939299393933939949493939393949494949493933994494959901039392993939339399494939393939494949494939339944949599010393929939393393994949393939394949494949393399449495990103939299393933939949493939393949494949493933994494959901039392993939339399494939393939494949494939339944949599010393929939393393994949393939394949494949393399449495990103939299393933939949493939393949494949493933994494959901039392993939339399494939393939494949494939339944949599010393929939393393994949393939394949494949393399449495990103939299393933939949493939393949494949493933994494959901039392993939339399494939393939494949494939339944949599010393929939393393994949393939394949494949393399449495990103939299393933939949493939393949494949493933994494959901039392993939339399494939393939494949494939339944949599010393929939393393994949393939394949494949393399449495990103939299393933939949493939393949494949493933994494959901039392993939339399494939393939494949494939339944949599010393929939393393994949393939394949494949393399449495990103939299393933939949493939393949494949493933994494959901039392993939339399494939393939494949494939339944949599010393929939393393994949393939394949494949393399449495990103939299393933939949493939393949494949493933994494959901039392993939339399494939393939494949494939339944949599010393929939393393994949393939394949494949393399449495990103939299393933939949493939393949494949493933994494959901039392993939339399494939393939494949494939339944949599010393929939393393994949393939394949494949393399449495990103939299393933939949493939393949494949493933994494959901039392993939339399494939393939494949494939339944949599010393929939393393994949393939394949494949393399449495990103939299393933939949493939393949494949493933994494959901039392993939339399494939393939494949494939339944949599010393929939393393994949393939394949494949393399449495990103939299393933939949493939393949494949493933994494959901039392993939339399494939393939494949494939339944949599010393929939393393994949393939394949494949393399449495990103939299393933939949493939393949494949493933994494959901039392993939339399494939393939494949494939339944949599010393929939393393994949393939394949494949393399449495990103939299393933939949493939393949494949493933994494959901039392993939339399494939393939494949494939339944949599010393929939393393994949393939394949494949393399449495990103939299393933939949493939393949494949493933994494959901039392993939339399494939393939494949494939339944949599010393929939393393994949393939394949494949393399449495990103939299393933939949493939393949494949493933994494959901039392993939339399494939393939494949494939339944949599010393929939393393994949393939394949494949393399449495990103939299393933939949493939393949494949493933994494959901039392993939339399494939393939494949494939339944949599 1 Répondre
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