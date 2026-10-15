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Match Lyon - Crystal Palace en direct commenté
2e journée de UEFA Europa League - jeudi 15 octobre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lyon et Crystal Palace (UEFA Europa League, 2e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de UEFA Europa League entre Lyon et Crystal Palace. Ce match aura lieu le jeudi 15 octobre 2026 à 18:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lyon et Crystal Palace.
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Match en direct
FAQ
- Quel est le résultat du match entre Lyon et Crystal Palace ?
Lyon a remporté la rencontre sur le score de 3-2.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lyon et Crystal Palace en France ?
Le match est à suivre en direct le 15 octobre 2026 à 18:45 sur CANAL+ FOOT.
- Où voir le match Lyon Crystal Palace en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Lyon et Crystal Palace ?
Olympique Lyonnais : le coach Paulo Fonseca a choisi une formation en 4-3-3 : D. Greif, Abner Vinícius, R. Kluivert, F. Bacher, Z. Athekame, N. Nartey, T. Morton, C. Tolisso, K. Nakamura, K. Merah, E. Nuamah.
Crystal Palace : de son côté, l'équipe dirigée par P. Sage évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : W. Benítez, J. Canvot, A. Disasi, C. Richards, T. Mitchell, A. Wharton, Q. Timber, Óscar Mingueza, Yéremy Pino, I. Sarr, J. Strand Larsen.
- Qui arbitre le match Lyon Crystal Palace ?
João Pedro Silva Pinheiro est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Lyon Crystal Palace ?
Décines-Charpieu accueille le match au Groupama Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Lyon Crystal Palace ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 15 octobre 2026, coup d'envoi 18:45.
- Qui a marqué des buts pour Lyon ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Lyon : C. Tolisso 8', E. Nuamah 45+2', P. Šulc 76'.
- Qui a marqué des buts pour Crystal Palace ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Crystal Palace : Yéremy Pino 50', D. Kamada 81'.