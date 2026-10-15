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3 - 2
terminé
UEFA Europa League 2026/2027 2e journée
Lyon
3 - 2
MT : 2-0
terminé
Crystal Palace
Temps forts
81'
3 - 2
D. Kamada
76'
3 - 1
P. Šulc (PD K. Nakamura)
50'
2 - 1
(PD A. Wharton) Yéremy Pino
mi-temps
2 - 0
45+2'
2 - 0
E. Nuamah (PD K. Nakamura)
8'
1 - 0
C. Tolisso

Notes des joueurs

#1 Logo Lyon K. Nakamura 8.5 #2 Logo Lyon E. Nuamah 7.9 #3 Logo Lyon D. Greif 7.8 Voir le classement complet
#1 Logo Lyon E. Nuamah 7.5 #2 Logo Lyon K. Nakamura 7.5 #3 Logo Lyon C. Tolisso 7.1 Voir le classement complet
Note les joueurs
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Statistiques

Classement live 3 Lyon 6 8 Crystal Palace 3
Possession 50% Crystal Palace Lyon
Tirs 11 7 8 4 4 12
Grosses occasions créées 60% Lyon 3 Crystal Palace 2
Compositions Lyon 4-3-3 Crystal Palace 3-4-2-1

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311 participants Terminé
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Stats joueurs

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Grosses occasions créées
#1 Logo Lyon Keito Nakamura 3 #2 Logo Crystal Palace Adam Wharton 2 #3 Logo Crystal Palace Yeremi Pino 1
Tirs (%)
#1 Logo Crystal Palace Daichi Kamada 2/3 67% #2 Logo Lyon Corentin Tolisso 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Crystal Palace Daichi Kamada 2 #2 Logo Crystal Palace Tyrick Mitchell 2 #3 Logo Lyon Keito Nakamura 2
Fautes subies
#1 Logo Lyon Tyler Morton 2 #2 Logo Crystal Palace Ismaïla Sarr 2
Tirs (%)
#1 Logo Crystal Palace Jørgen Strand Larsen 0/4 0% #2 Logo Lyon Keito Nakamura 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Crystal Palace Tyrick Mitchell 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Crystal Palace Jaydee Canvot 8/8 100% #2 Logo Lyon Zachary Athekame 7/8 88% #3 Logo Lyon Tyler Morton 4/5 80%
Interceptions
#1 Logo Lyon Abner 3 #2 Logo Lyon Corentin Tolisso 3 #3 Logo Lyon Noah Nartey 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Crystal Palace Jaydee Canvot 5/5 100% #2 Logo Lyon Ruben Kluivert 2/2 100% #3 Logo Lyon Corentin Tolisso 2/4 50%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lyon Noah Nartey 0/5 0% #2 Logo Lyon Abner 0/4 0% #3 Logo Crystal Palace Yeremi Pino 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lyon Kaïl Boudache 0/2 0% #2 Logo Crystal Palace Tyrick Mitchell 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Lyon Felix Bacher 58/61 95% #2 Logo Lyon Ruben Kluivert 64/68 94% #3 Logo Crystal Palace Chris Richards 63/69 91%
Corners et centres réussis
#1 Logo Crystal Palace Adam Wharton 3

Classement buteurs

#2 Logo Crystal Palace Yeremi Pino 2 #6 Logo Lyon Noah Nartey 1 #6 Logo Crystal Palace Jørgen Strand Larsen 1 #6 Logo Crystal Palace Daichi Kamada 1 #6 Logo Lyon Keito Nakamura 1 #6 Logo Crystal Palace Eddie Nketiah 1 #6 Logo Lyon Ernest Nuamah 1 #6 Logo Lyon Corentin Tolisso 1 Voir le classement complet

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
D
V
V
N
V
V
D
N
V
D
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 100% 1 Victoire

Blessures & suspensions

Justin Bengui João Justin Bengui João Blessure au bras Ernest Nuamah Ernest Nuamah Blessure à la cuisse Ruben Kluivert Ruben Kluivert Pneumonie Loïs Openda Loïs Openda Blessure à la jambe Julien Duranville Julien Duranville Blessure musculaire Tyler Morton Tyler Morton Lésion du bassin Tanner Tessmann Tanner Tessmann Blessure musculaire Nicolás Tagliafico Nicolás Tagliafico Blessure musculaire Clinton Mata Clinton Mata Blessure à la cheville Mohamed Ouédraogo Mohamed Ouédraogo Lésion du ligament croisé antérieur du genou
Takehiro Tomiyasu Takehiro Tomiyasu Blessure au mollet Eddie Nketiah Eddie Nketiah Coup Chadi Riad Chadi Riad Lésion du ligament croisé antérieur du genou Quinten Timber Quinten Timber Inconnu Quinten Timber Quinten Timber Commotion Ben Chilwell Ben Chilwell Maladie Ben Chilwell Ben Chilwell Inconnu Dean Henderson Dean Henderson Blessure au pied Jean-Philippe Mateta Jean-Philippe Mateta Ischio-jambiers Adam Wharton Adam Wharton Blessure à l'aine Nathaniel Clyne Nathaniel Clyne Maladie

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Juni Nhó 19:34 Nakamura jadore 6 Répondre
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Match Lyon - Crystal Palace en direct commenté

2e journée de UEFA Europa League - jeudi 15 octobre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lyon et Crystal Palace (UEFA Europa League, 2e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de UEFA Europa League entre Lyon et Crystal Palace. Ce match aura lieu le jeudi 15 octobre 2026 à 18:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lyon et Crystal Palace.

On en parle

Arbitres

João Pedro Silva Pinheiro arbitre principal
0
2.3
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
Hugo Manuel Freire Marques arbitre assistant
Luciano António Gomes Maia arbitre assistant
David Rafael Oliveira Silva quatrième arbitre
César Soto Grado arbitre VAR
Tiago Bruno Lopes Martins arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Groupama Stadium Décines-Charpieu
Groupama Stadium
  • Année de construction : 2016
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 61556
  • Affluence moyenne : 29703
  • Affluence maximum : 58257
  • % de remplissage : 50

Match en direct

Date 15 octobre 2026 18:45
Compétition UEFA Europa League
Saison 2026/2027
Phase Phase de Ligue - journée 2
Diffusion CANAL+ FOOT
Code OL-CRY
Zone Europe
Équipe à domicile Olympique Lyonnais
Équipe à l'extérieur Crystal Palace
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quel est le résultat du match entre Lyon et Crystal Palace ?

Lyon a remporté la rencontre sur le score de 3-2.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lyon et Crystal Palace en France ?

Le match est à suivre en direct le 15 octobre 2026 à 18:45 sur CANAL+ FOOT.

Où voir le match Lyon Crystal Palace en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Lyon et Crystal Palace ?

Olympique Lyonnais : le coach Paulo Fonseca a choisi une formation en 4-3-3 : D. Greif, Abner Vinícius, R. Kluivert, F. Bacher, Z. Athekame, N. Nartey, T. Morton, C. Tolisso, K. Nakamura, K. Merah, E. Nuamah.

Crystal Palace : de son côté, l'équipe dirigée par P. Sage évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : W. Benítez, J. Canvot, A. Disasi, C. Richards, T. Mitchell, A. Wharton, Q. Timber, Óscar Mingueza, Yéremy Pino, I. Sarr, J. Strand Larsen.

Qui arbitre le match Lyon Crystal Palace ?

João Pedro Silva Pinheiro est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Lyon Crystal Palace ?

Décines-Charpieu accueille le match au Groupama Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Lyon Crystal Palace ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 15 octobre 2026, coup d'envoi 18:45.

Qui a marqué des buts pour Lyon ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Lyon : C. Tolisso 8', E. Nuamah 45+2', P. Šulc 76'.

Qui a marqué des buts pour Crystal Palace ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Crystal Palace : Yéremy Pino 50', D. Kamada 81'.

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Juni Nhó 19:34 Nakamura jadore 6 Répondre
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