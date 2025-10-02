Prono
Stats joueursPlus de statistiques
Analyse avant-matchVoir tout
Blessures & suspensions
Top commentaires
Match Fenerbahce - Nice en direct commenté
2e journée de UEFA Europa League - jeudi 2 octobre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Fenerbahce et Nice (UEFA Europa League, 2e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de UEFA Europa League entre Fenerbahce et Nice. Ce match aura lieu le jeudi 2 octobre 2025 à 18:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Fenerbahce et Nice.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Fenerbahce et Nice en France ?
Le match est à suivre en direct le 02 octobre 2025 à 18:45 sur CANAL+ SPORT.
- Où voir le match Fenerbahce Nice en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Fenerbahce et Nice ?
Fenerbahce : le coach D. Tedesco a choisi une formation en 4-3-3 : Ederson, A. Brown, J. Oosterwolde, M. Škriniar, Nélson Semedo, Marco Asensio, İ. Yüksek, Talisca, K. Aktürkoğlu, Y. En-Nesyri, D. Nene.
OGC Nice : de son côté, l'équipe dirigée par F. Haise évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : Y. Diouf, M. Bard, K. Peprah Oppong, J. Bah, J. Clauss, M. Sanson, C. Vanhoutte, T. Louchet, J. Boga, Kevin Carlos, Tiago Gouveia.
- Qui arbitre le match Fenerbahce Nice ?
Srđan Jovanović est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Fenerbahce Nice ?
İstanbul accueille le match au Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi.
- Quelle est la date et l'heure du match Fenerbahce Nice ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 02 octobre 2025, coup d'envoi 18:45.
- Qui a marqué des buts pour Fenerbahce ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Fenerbahce : K. Aktürkoğlu 3' 25'.
- Qui a marqué le but pour Nice ?
Un seul but a été inscrit pour Nice par Kevin Carlos 37' (sp.).