Menu Rechercher
2 - 1
MT
UEFA Europa League 2025/2026 2e journée
Fenerbahce
2 - 1
MT
Nice
Regarder en direct sur CANAL+ SPORT
Temps forts
mi-temps
2 - 1
37'
2 - 1
(SP) Kevin Carlos
25'
2 - 0
K. Aktürkoğlu (PD İ. Yüksek)
3'
1 - 0
K. Aktürkoğlu (PD Talisca)
Voir le live commenté
Classement live 19 Fenerbahce 3 33 Nice 0
Possession 62% Fenerbahce Nice
Tirs 11 8 5 3 2 7
Grosses occasions créées 100% Fenerbahce 1 Nice 0
Compositions Fenerbahce 4-3-3 Nice 4-3-3
La suite après cette publicité

Prono

Qui va gagner ?
1 FB N NUL 2 OGCN
160 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Fenerbahce Talisca 1
Tirs (%)
#1 Logo Fenerbahce Kerem Aktürkoğlu 2/4 50% #2 Logo OGC Nice Kevin Carlos 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo OGC Nice Jérémie Boga 4 #2 Logo Fenerbahce İsmail Yüksek 2
Fautes subies
#1 Logo Fenerbahce Milan Škriniar 2
Tirs (%)
#1 Logo Fenerbahce Talisca 0/3 0% #2 Logo Fenerbahce Youssef En-Nesyri 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo OGC Nice Tom Louchet 4/5 80% #2 Logo OGC Nice Melvin Bard 5/7 71% #3 Logo Fenerbahce Milan Škriniar 4/6 67%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo OGC Nice Morgan Sanson 2/2 100% #2 Logo Fenerbahce Milan Škriniar 2/2 100% #3 Logo OGC Nice Kevin Carlos 3/5 60%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Fenerbahce İsmail Yüksek 0/4 0% #2 Logo Fenerbahce Talisca 0/4 0% #3 Logo Fenerbahce Dorgeles Nene 4/12 33%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Fenerbahce İsmail Yüksek 0/2 0% #2 Logo Fenerbahce Dorgeles Nene 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Fenerbahce Milan Škriniar 42/45 93% #2 Logo Fenerbahce İsmail Yüksek 31/35 89% #3 Logo Fenerbahce Jayden Oosterwolde 32/37 86%

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
V
D
N
N
V
N
D
D
V
D
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Jhon Durán Jhon Durán Coup Archie Brown Archie Brown Blessure à la cheville Edson Álvarez Edson Álvarez Blessure à la cuisse Ederson Ederson Blessure à l'oeil
Morgan Sanson Morgan Sanson Blessure à la cuisse Jonathan Clauss Jonathan Clauss Blessure à la cuisse Juma Bah Juma Bah Blessure au mollet Dante Dante Blessure au genou Dante Dante Blessure au genou Hicham Boudaoui Hicham Boudaoui Coup

Top commentaires

David lyonnais 19:15 Tu En tiens une couche toi c est hallucinant ! 1 Répondre
Voir tous les commentaires (27)

Match Fenerbahce - Nice en direct commenté

2e journée de UEFA Europa League - jeudi 2 octobre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Fenerbahce et Nice (UEFA Europa League, 2e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de UEFA Europa League entre Fenerbahce et Nice. Ce match aura lieu le jeudi 2 octobre 2025 à 18:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Fenerbahce et Nice.

Arbitres

Srđan Jovanović arbitre principal
0
1.5
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Milan Mihajlović arbitre assistant
Uroš Stojković arbitre assistant
Novak Simović quatrième arbitre
Peter Bankes arbitre VAR
Stuart Attwell arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi İstanbul
Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
  • Année de construction : 1908
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 47834
  • Affluence moyenne : 27708
  • Affluence maximum : 47834
  • % de remplissage : 54

Match en direct

Date 02 octobre 2025 18:45
Compétition UEFA Europa League
Saison 2025/2026
Phase Phase de Ligue - journée 2
Diffusion CANAL+ SPORT
Code FB-OGCN
Zone Europe
Équipe à domicile Fenerbahce
Équipe à l'extérieur OGC Nice
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Fenerbahce et Nice en France ?

Le match est à suivre en direct le 02 octobre 2025 à 18:45 sur CANAL+ SPORT.

Où voir le match Fenerbahce Nice en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Fenerbahce et Nice ?

Fenerbahce : le coach D. Tedesco a choisi une formation en 4-3-3 : Ederson, A. Brown, J. Oosterwolde, M. Škriniar, Nélson Semedo, Marco Asensio, İ. Yüksek, Talisca, K. Aktürkoğlu, Y. En-Nesyri, D. Nene.

OGC Nice : de son côté, l'équipe dirigée par F. Haise évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : Y. Diouf, M. Bard, K. Peprah Oppong, J. Bah, J. Clauss, M. Sanson, C. Vanhoutte, T. Louchet, J. Boga, Kevin Carlos, Tiago Gouveia.

Qui arbitre le match Fenerbahce Nice ?

Srđan Jovanović est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Fenerbahce Nice ?

İstanbul accueille le match au Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi.

Quelle est la date et l'heure du match Fenerbahce Nice ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 02 octobre 2025, coup d'envoi 18:45.

Qui a marqué des buts pour Fenerbahce ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Fenerbahce : K. Aktürkoğlu 3' 25'.

Qui a marqué le but pour Nice ?

Un seul but a été inscrit pour Nice par Kevin Carlos 37' (sp.).

Top commentaires

David lyonnais 19:15 Tu En tiens une couche toi c est hallucinant ! 1 Répondre
Voir tous les commentaires (27)
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier