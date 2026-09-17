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Match Besiktas - Marseille en direct commenté
1re journée de UEFA Europa League - jeudi 17 septembre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Besiktas et Marseille (UEFA Europa League, 1re journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de UEFA Europa League entre Besiktas et Marseille. Ce match aura lieu le jeudi 17 septembre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Besiktas et Marseille.
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Match en direct
FAQ
- Quel est le résultat du match entre Besiktas et Marseille ?
Besiktas a remporté la rencontre sur le score de 4-1.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Besiktas et Marseille en France ?
Le match est à suivre en direct le 17 septembre 2026 à 21:00 sur CANAL+.
- Où voir le match Besiktas Marseille en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Besiktas et Marseille ?
Besiktas : le coach V. Italiano a choisi une formation en 4-3-3 : A. Nübel, K. Ouattara, E. Topçu, E. Agbadou, A. Murillo, O. Kökçü, S. Özcan, J. Olaïtan, İ. Fakılı, D. Vlahović, V. Černý.
Olympique de Marseille : de son côté, l'équipe dirigée par B. Génésio évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : J. de Lange, U. Garcia, D. Cornelius, C. Egan-Riley, T. Weah, A. Gomes, H. Abdelli, P. Højbjerg, A. Harit, N. Maupay, K. Abdallah.
- Qui arbitre le match Besiktas Marseille ?
Andrea Colombo est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Besiktas Marseille ?
İstanbul accueille le match au Tüpraş Stadyumu.
- Quelle est la date et l'heure du match Besiktas Marseille ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 17 septembre 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué des buts pour Besiktas ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Besiktas : İ. Fakılı 15', V. Černý 56', A. Murillo 59', E. Poku 81'.
- Qui a marqué le but pour Marseille ?
Un seul but a été inscrit pour Marseille par K. Abdallah 30'.