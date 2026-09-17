Match Besiktas - Marseille en direct commenté

1re journée de UEFA Europa League - jeudi 17 septembre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Besiktas et Marseille (UEFA Europa League, 1re journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de UEFA Europa League entre Besiktas et Marseille. Ce match aura lieu le jeudi 17 septembre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Besiktas et Marseille.