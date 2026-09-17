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4 - 1
terminé
UEFA Europa League 2026/2027 1re journée
Besiktas
4 - 1
MT : 1-1
terminé
Marseille
Temps forts
81'
4 - 1
E. Poku (PD J. Olaïtan)
59'
3 - 1
A. Murillo (PD O. Kökçü)
56'
2 - 1
V. Černý (PD O. Kökçü)
mi-temps
1 - 1
30'
1 - 1
(PD H. Abdelli) K. Abdallah
15'
1 - 0
İ. Fakılı (PD J. Olaïtan)

Notes des joueurs

#1 Logo Besiktas İ. Fakılı 9.1 #2 Logo Besiktas J. Olaïtan 8.7 #3 Logo Besiktas O. Kökçü 8.7 Voir le classement complet
#1 Logo Besiktas J. Olaïtan 8.1 #2 Logo Besiktas O. Kökçü 8.1 #3 Logo Besiktas İ. Fakılı 7.7 Voir le classement complet
Note les joueurs
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Statistiques

Classement live 4 Besiktas 3 32 Marseille 0
Possession 54% Besiktas Marseille
Tirs 18 11 11 7 3 14
Grosses occasions créées 75% Besiktas 3 Marseille 1
Compositions Besiktas 4-3-3 Marseille 4-3-3

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Stats joueurs

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Grosses occasions créées
#1 Logo Besiktas Junior Olaitan 2 #2 Logo Marseille Himad Abdelli 1 #3 Logo Besiktas Dušan Vlahović 1
Tirs (%)
#1 Logo Besiktas Orkun Kökçü 2/2 100% #2 Logo Marseille Keyliane Abdallah 2/4 50% #3 Logo Marseille Amine Harit 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Marseille Amine Harit 2 #2 Logo Marseille Neal Maupay 2
Fautes subies
#1 Logo Besiktas Orkun Kökçü 3 #2 Logo Besiktas Junior Olaitan 3 #3 Logo Marseille Angel Gomes 2
Ballons touchés
#1 Logo Besiktas Emirhan Topçu 106
Tirs (%)
#1 Logo Marseille Igor Paixão 0/2 0% #2 Logo Marseille Timothy Weah 0/2 0% #3 Logo Marseille Ulisses Garcia 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Marseille Amine Harit 4 #2 Logo Besiktas Ilhan Fakili 3 #3 Logo Besiktas Junior Olaitan 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Besiktas Orkun Kökçü 4/4 100% #2 Logo Besiktas Emirhan Topçu 9/10 90% #3 Logo Marseille Timothy Weah 6/8 75%
Interceptions
#1 Logo Marseille Igor Paixão 3 #2 Logo Besiktas Salih Özcan 3 #3 Logo Marseille Timothy Weah 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Besiktas Junior Olaitan 3/3 100% #2 Logo Marseille Timothy Weah 2/2 100% #3 Logo Besiktas Emmanuel Agbadou 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Besiktas Salih Özcan 0/7 0% #2 Logo Marseille Derek Cornelius 0/6 0% #3 Logo Besiktas Kassoum Ouattara 0/6 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Marseille Derek Cornelius 0/5 0% #2 Logo Besiktas Ilhan Fakili 0/2 0% #3 Logo Besiktas Salih Özcan 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Besiktas Emmanuel Agbadou 59/60 98% #2 Logo Besiktas Salih Özcan 49/50 98% #3 Logo Marseille Himad Abdelli 48/52 92%

Classement buteurs

#17 Logo Besiktas Milot Rashica 1 Voir le classement complet

Analyse avant-match

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Série en cours
V
V
V
D
D
D
D
D
V
D
Rencontres précédentes
100% 1 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Kartal Yılmaz Kartal Yılmaz Blessure au pied Leandro Trossard Leandro Trossard Blessure musculaire Leandro Trossard Leandro Trossard Blessure au mollet Emirhan Topçu Emirhan Topçu Blessure musculaire Salih Özcan Salih Özcan Lésion du ligament collatéral fibulaire du genou Milot Rashica Milot Rashica Blessure à la cuisse Kassoum Ouattara Kassoum Ouattara Blessure au genou
Tochukwu Nnadi Tochukwu Nnadi Blessure au genou Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Blessure à la cuisse Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Blessure à la cuisse Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Inconnu Timothy Weah Timothy Weah Inconnu Conrad Egan-Riley Conrad Egan-Riley Blessure à la cuisse Nayef Aguerd Nayef Aguerd Blessure à la hanche Nayef Aguerd Nayef Aguerd Coup

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BADgoneFRANÇAIS 21:45 Bien joué ! C'est soir, je suis français avant tout ! 6 Répondre
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Match Besiktas - Marseille en direct commenté

1re journée de UEFA Europa League - jeudi 17 septembre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Besiktas et Marseille (UEFA Europa League, 1re journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de UEFA Europa League entre Besiktas et Marseille. Ce match aura lieu le jeudi 17 septembre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Besiktas et Marseille.

On en parle

Arbitres

Andrea Colombo arbitre principal
0
1
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Davide Imperiale arbitre assistant
Giuseppe Perrotti arbitre assistant
Simone Sozza quatrième arbitre
Valerio Marini arbitre VAR
Michael Fabbri arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Tüpraş Stadyumu İstanbul
Tüpraş Stadyumu
  • Année de construction : 2016
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 43500
  • Affluence moyenne : 22846
  • Affluence maximum : 41843
  • % de remplissage : 52

Match en direct

Date 17 septembre 2026 21:00
Compétition UEFA Europa League
Saison 2026/2027
Phase Phase de Ligue - journée 1
Diffusion CANAL+
Code BJK-OM
Zone Europe
Équipe à domicile Besiktas
Équipe à l'extérieur Olympique de Marseille
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quel est le résultat du match entre Besiktas et Marseille ?

Besiktas a remporté la rencontre sur le score de 4-1.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Besiktas et Marseille en France ?

Le match est à suivre en direct le 17 septembre 2026 à 21:00 sur CANAL+.

Où voir le match Besiktas Marseille en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Besiktas et Marseille ?

Besiktas : le coach V. Italiano a choisi une formation en 4-3-3 : A. Nübel, K. Ouattara, E. Topçu, E. Agbadou, A. Murillo, O. Kökçü, S. Özcan, J. Olaïtan, İ. Fakılı, D. Vlahović, V. Černý.

Olympique de Marseille : de son côté, l'équipe dirigée par B. Génésio évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : J. de Lange, U. Garcia, D. Cornelius, C. Egan-Riley, T. Weah, A. Gomes, H. Abdelli, P. Højbjerg, A. Harit, N. Maupay, K. Abdallah.

Qui arbitre le match Besiktas Marseille ?

Andrea Colombo est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Besiktas Marseille ?

İstanbul accueille le match au Tüpraş Stadyumu.

Quelle est la date et l'heure du match Besiktas Marseille ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 17 septembre 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué des buts pour Besiktas ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Besiktas : İ. Fakılı 15', V. Černý 56', A. Murillo 59', E. Poku 81'.

Qui a marqué le but pour Marseille ?

Un seul but a été inscrit pour Marseille par K. Abdallah 30'.

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