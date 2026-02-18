Prono
Match Club Bruges - Atlético en direct commenté
Tour éliminatoire de Ligue des Champions UEFA - mercredi 18 février 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Club Bruges et Atlético (Ligue des Champions UEFA, Tour éliminatoire)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Tour éliminatoire de Ligue des Champions UEFA entre Club Bruges et Atlético. Ce match aura lieu le mercredi 18 février 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d'informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Club Bruges et Atlético.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Club Bruges et Atlético en France ?
Le match est à suivre en direct le 18 février 2026 à 21:00 sur CANAL+ SPORT 360.
- Où voir le match Club Bruges Atlético en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Club Bruges et Atlético ?
Club Bruges : le coach I. Leko a choisi une formation en 4-2-3-1 : S. Mignolet, J. Seys, B. Mechele, J. Ordoñez, K. Sabbe, R. Onyedika, A. Stanković, C. Tzolis, H. Vanaken, M. Diakhon, N. Tresoldi.
Atlético Madrid : de son côté, l'équipe dirigée par D. Simeone évolue dans un système de jeu en 4-2-4-0 : J. Oblak, M. Ruggeri, D. Hancko, Marc Pubill, N. Molina, Koke, Marcos Llorente, A. Lookman, G. Simeone, A. Griezmann, J. Alvarez.
- Qui arbitre le match Club Bruges Atlético ?
Glenn Nyberg est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Club Bruges Atlético ?
Brugge accueille le match au Jan Breydelstadion.
- Quelle est la date et l'heure du match Club Bruges Atlético ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 18 février 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué des buts pour Atlético ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Atlético : J. Alvarez 8' (sp.), A. Lookman 45+4'.
- Qui a marqué des buts pour Club Bruges ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Club Bruges : R. Onyedika 51', N. Tresoldi 61', C. Tzolis 90'.