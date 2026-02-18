Menu Rechercher
3 - 3
90+1'
Ligue des Champions UEFA 2025/2026 Tour éliminatoire
Club Bruges
3 - 3
MT : 0-2
90+1'
Atlético
Temps forts
90'
3 - 3
C. Tzolis
79'
2 - 3
(CSC) J. Ordoñez
61'
2 - 2
N. Tresoldi (PD M. Diakhon)
51'
1 - 2
R. Onyedika
mi-temps
0 - 2
45+4'
0 - 2
(PD A. Griezmann) A. Lookman
8'
0 - 1
(SP) J. Alvarez
Possession 57% Club Bruges Atlético
Tirs 15 6 8 9 4 12
Grosses occasions créées 60% Atlético 3 Club Bruges 2
Compositions Club Bruges 4-2-3-1 Atlético 4-2-4-0
Grosses occasions créées
#1 Logo Atlético Madrid Koke 1 #2 Logo Club Bruges Hans Vanaken 1 #3 Logo Club Bruges Mamadou Diakhon 1
Tirs (%)
#1 Logo Club Bruges Raphael Onyedika 3/3 100% #2 Logo Atlético Madrid Julián Álvarez 2/2 100% #3 Logo Club Bruges Nicolò Tresoldi 3/4 75%
Dribbles réussis
#1 Logo Club Bruges Nicolò Tresoldi 3 #2 Logo Atlético Madrid Antoine Griezmann 2
Fautes subies
#1 Logo Club Bruges Nicolò Tresoldi 2 #2 Logo Club Bruges Brandon Mechele 2
Tirs (%)
#1 Logo Atlético Madrid Giuliano Simeone 0/3 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Atlético Madrid Alexander Sørloth 4/5 80% #2 Logo Club Bruges Nicolò Tresoldi 6/8 75% #3 Logo Club Bruges Hans Vanaken 5/7 71%
Interceptions
#1 Logo Atlético Madrid Matteo Ruggeri 5 #2 Logo Club Bruges Brandon Mechele 2 #3 Logo Atlético Madrid Marc Pubill 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Atlético Madrid Alexander Sørloth 4/4 100% #2 Logo Club Bruges Hans Vanaken 2/2 100% #3 Logo Club Bruges Joaquin Seys 3/4 75%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Atlético Madrid Julián Álvarez 0/5 0% #2 Logo Club Bruges Raphael Onyedika 0/4 0% #3 Logo Atlético Madrid Marcos Llorente 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Club Bruges Brandon Mechele 0/3 0% #2 Logo Club Bruges Nicolò Tresoldi 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Atlético Madrid Koke 57/58 98% #2 Logo Club Bruges Simon Mignolet 36/38 95% #3 Logo Club Bruges Brandon Mechele 81/86 94%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Club Bruges Christos Tzolis 24 #2 Logo Club Bruges Hans Vanaken 21

Série en cours
V
V
D
V
V
D
V
D
V
N
Rencontres précédentes
25% 1 Victoire 50% 2 Nuls 25% 1 Victoire

Blessures & suspensions

Kyriani Sabbe Kyriani Sabbe Coup Carlos Forbs Carlos Forbs Maladie
Nicolás González Nicolás González Blessure à la cuisse Ilias Kostis Ilias Kostis Lésion du ligament croisé antérieur du genou Nahuel Molina Nahuel Molina Ischio-jambiers Jan Oblak Jan Oblak Inconnu José María Giménez José María Giménez Blessure à la cheville José María Giménez José María Giménez Blessure musculaire Pablo Barrios Pablo Barrios Blessure à la cuisse Pablo Barrios Pablo Barrios Blessure musculaire Pablo Barrios Pablo Barrios Blessure à la cuisse

Match Club Bruges - Atlético en direct commenté

Tour éliminatoire de Ligue des Champions UEFA - mercredi 18 février 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Club Bruges et Atlético (Ligue des Champions UEFA, Tour éliminatoire)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Tour éliminatoire de Ligue des Champions UEFA entre Club Bruges et Atlético. Ce match aura lieu le mercredi 18 février 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Club Bruges et Atlético.

Arbitres

Glenn Nyberg arbitre principal
0.2
2.5
Moyenne de cartons par match sur 6 matchs arbitrés
Andreas Söderkvist arbitre assistant
Mahbod Beigi arbitre assistant
Kristoffer Karlsson quatrième arbitre
Robert Schröder arbitre VAR
Jarred Gillett arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Jan Breydelstadion Brugge
Jan Breydelstadion
  • Année de construction : 1975
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 29062
  • Affluence moyenne : 15424
  • Affluence maximum : 28593
  • % de remplissage : 53

Match en direct

Date 18 février 2026 21:00
Compétition Ligue des Champions UEFA
Saison 2025/2026
Phase Tour éliminatoire
Diffusion CANAL+ SPORT 360
Code CLU-ATM
Zone Europe
Équipe à domicile Club Bruges
Équipe à l'extérieur Atlético Madrid
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Club Bruges et Atlético en France ?

Le match est à suivre en direct le 18 février 2026 à 21:00 sur CANAL+ SPORT 360.

Où voir le match Club Bruges Atlético en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Club Bruges et Atlético ?

Club Bruges : le coach I. Leko a choisi une formation en 4-2-3-1 : S. Mignolet, J. Seys, B. Mechele, J. Ordoñez, K. Sabbe, R. Onyedika, A. Stanković, C. Tzolis, H. Vanaken, M. Diakhon, N. Tresoldi.

Atlético Madrid : de son côté, l'équipe dirigée par D. Simeone évolue dans un système de jeu en 4-2-4-0 : J. Oblak, M. Ruggeri, D. Hancko, Marc Pubill, N. Molina, Koke, Marcos Llorente, A. Lookman, G. Simeone, A. Griezmann, J. Alvarez.

Qui arbitre le match Club Bruges Atlético ?

Glenn Nyberg est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Club Bruges Atlético ?

Brugge accueille le match au Jan Breydelstadion.

Quelle est la date et l'heure du match Club Bruges Atlético ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 18 février 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué des buts pour Atlético ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Atlético : J. Alvarez 8' (sp.), A. Lookman 45+4'.

Qui a marqué des buts pour Club Bruges ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Club Bruges : R. Onyedika 51', N. Tresoldi 61', C. Tzolis 90'.

