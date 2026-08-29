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Match Lyon - Le Havre en direct commenté
2e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 29 août 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lyon et Le Havre (Ligue 1 McDonald's, 2e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lyon et Le Havre. Ce match aura lieu le samedi 29 août 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lyon et Le Havre.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lyon et Le Havre en France ?
Le match est à suivre en direct le 29 août 2026 à 20:45 sur DAZN ou Ligue 1+ 2.
- Où voir le match Lyon Le Havre en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZNou Ligue 1+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Lyon et Le Havre ?
Olympique Lyonnais : le coach Paulo Fonseca a choisi une formation en 4-2-3-1 : D. Greif, N. Tagliafico, M. Niakhaté, F. Bacher, Z. Athekame, T. Morton, M. Bidstrup, K. Boudache, C. Tolisso, E. Nuamah, L. Openda.
Le Havre : de son côté, l'équipe dirigée par D. Digard évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : L. Mpasi, A. Touba, A. Seko, T. Pembélé, A. Richardson, J. Mwanga, S. Ebonog, R. Ndiaye, K. Mizuta, D. Ouziad, M. Samatta.
- Qui arbitre le match Lyon Le Havre ?
François Letexier est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Lyon Le Havre ?
Décines-Charpieu accueille le match au Groupama Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Lyon Le Havre ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 29 août 2026, coup d'envoi 20:45.