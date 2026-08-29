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0 - 0
29'
Ligue 1 McDonald's 2026/2027 2e journée
Lyon
0 - 0
29'
Le Havre
Regarder en direct sur Ligue 1+ 2
Temps forts
Pas d'événements majeurs
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Classement live 2 Lyon 4 16 Le Havre 1
Possession 55% Lyon Le Havre
Tirs 2 1 1 1 2 3
Grosses occasions créées 67% Lyon 2 Le Havre 1
Compositions Lyon 4-2-3-1 Le Havre 3-4-2-1
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Prono

Qui va gagner ?
1 OL N NUL 2 HAC
259 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Le Havre Ayumu Seko 1 #2 Logo Lyon Mads Bidstrup 1 #3 Logo Lyon Ernest Nuamah 1
Duels gagnés (%)
#1 Logo Le Havre Rassoul Ndiaye 4/6 67%
Interceptions
#1 Logo Le Havre Ayumu Seko 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Le Havre Amir Richardson 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lyon Nicolás Tagliafico 0/5 0%

Analyse avant-match

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Série en cours
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Rencontres précédentes
70% 7 Victoires 20% 2 Nuls 10% 1 Victoire

Blessures & suspensions

Justin Bengui João Justin Bengui João Blessure au bras Ernest Nuamah Ernest Nuamah Blessure à la cuisse Ruben Kluivert Ruben Kluivert Pneumonie Julien Duranville Julien Duranville Blessure musculaire Tyler Morton Tyler Morton Lésion du bassin Tanner Tessmann Tanner Tessmann Blessure musculaire Clinton Mata Clinton Mata Blessure à la cheville
Yanis Zouaoui Yanis Zouaoui Blessure au mollet Yanis Zouaoui Yanis Zouaoui Blessure à la cuisse Yanis Zouaoui Yanis Zouaoui Ischio-jambiers Junior Mwanga Junior Mwanga Inconnu

Top commentaires

Matthieu Lejeune 20:58 très frustré quand tu vois la composition d'équipe d'aujourd"hui. à part Nuamah à droite et tu mets Fofana à la place et Boudache à droite, c'était l'équipe qui pouvait battre le Fener. Mais bref comme l'a dit lui même le coach, c'est un entraineur de m.... 2 Répondre
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Match Lyon - Le Havre en direct commenté

2e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 29 août 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lyon et Le Havre (Ligue 1 McDonald's, 2e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lyon et Le Havre. Ce match aura lieu le samedi 29 août 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lyon et Le Havre.

On en parle

Arbitres

François Letexier arbitre principal
0
0
Nombre de cartons lors de son unique match arbitré
Mehdi Rahmouni arbitre assistant
Ludovic Reyes arbitre assistant
Brendan Roffet quatrième arbitre
Mathieu Grosbost arbitre VAR
Mathieu Vernice arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Groupama Stadium Décines-Charpieu
Groupama Stadium
  • Année de construction : 2016
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 61556
  • Affluence moyenne : 30038
  • Affluence maximum : 58257
  • % de remplissage : 50

Match en direct

Date 29 août 2026 20:45
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2026/2027
Phase Saison régulière - journée 2
Diffusion DAZN, Ligue 1+ 2
Code OL-HAC
Zone France
Équipe à domicile Olympique Lyonnais
Équipe à l'extérieur Le Havre
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lyon et Le Havre en France ?

Le match est à suivre en direct le 29 août 2026 à 20:45 sur DAZN ou Ligue 1+ 2.

Où voir le match Lyon Le Havre en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZNou Ligue 1+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Lyon et Le Havre ?

Olympique Lyonnais : le coach Paulo Fonseca a choisi une formation en 4-2-3-1 : D. Greif, N. Tagliafico, M. Niakhaté, F. Bacher, Z. Athekame, T. Morton, M. Bidstrup, K. Boudache, C. Tolisso, E. Nuamah, L. Openda.

Le Havre : de son côté, l'équipe dirigée par D. Digard évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : L. Mpasi, A. Touba, A. Seko, T. Pembélé, A. Richardson, J. Mwanga, S. Ebonog, R. Ndiaye, K. Mizuta, D. Ouziad, M. Samatta.

Qui arbitre le match Lyon Le Havre ?

François Letexier est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Lyon Le Havre ?

Décines-Charpieu accueille le match au Groupama Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Lyon Le Havre ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 29 août 2026, coup d'envoi 20:45.

Top commentaires

Matthieu Lejeune 20:58 très frustré quand tu vois la composition d'équipe d'aujourd"hui. à part Nuamah à droite et tu mets Fofana à la place et Boudache à droite, c'était l'équipe qui pouvait battre le Fener. Mais bref comme l'a dit lui même le coach, c'est un entraineur de m.... 2 Répondre
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