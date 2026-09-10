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0 - 0
28'
Ligue des Champions UEFA 2026/2027 1re journée
Fenerbahce
0 - 0
28'
Rome
Diffusé sur CANAL+ FOOT
Temps forts
Pas d'événements majeurs
Voir le live commenté
Classement live 13 Fenerbahce 1 15 Rome 1
Possession 52% Fenerbahce Rome
Tirs 4 2 0 2 1 1
Grosses occasions créées 100% Rome 1 Fenerbahce 0
Compositions Fenerbahce 4-2-3-1 Rome 3-4-2-1
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Prono

Qui va gagner ?
1 FB N NUL 2 ROM
298 participants Terminé
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Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo AS Rome Manu Koné 1
Fautes subies
#1 Logo Fenerbahce Vedat Muriqi 3
Tirs (%)
#1 Logo Fenerbahce Mason Greenwood 0/2 0%
Interceptions
#1 Logo AS Rome Manu Koné 2 #2 Logo Fenerbahce Mert Müldür 2 #3 Logo Fenerbahce İsmail Yüksek 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo AS Rome Evan NDicka 2/2 100%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Fenerbahce Vedat Muriqi 0/2 0%

Analyse avant-match

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Série en cours
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Rencontres précédentes
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Blessures & suspensions

N'Golo Kanté N'Golo Kanté Blessure au genou Archie Brown Archie Brown Blessure à la cheville Çağlar Söyüncü Çağlar Söyüncü Blessure musculaire Marco Asensio Marco Asensio Blessure musculaire Jayden Oosterwolde Jayden Oosterwolde Blessure musculaire Ederson Ederson Blessure à l'oeil
Muhammed Bah Muhammed Bah Lésion du ligament croisé antérieur du genou Nahuel Molina Nahuel Molina Ischio-jambiers Leonardo Balerdi Leonardo Balerdi Blessure à la cuisse Marten de Roon Marten de Roon Ischio-jambiers

Match Fenerbahce - Rome en direct commenté

1re journée de Ligue des Champions UEFA - jeudi 10 septembre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Fenerbahce et Rome (Ligue des Champions UEFA, 1re journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Ligue des Champions UEFA entre Fenerbahce et Rome. Ce match aura lieu le jeudi 10 septembre 2026 à 18:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Fenerbahce et Rome.

On en parle

Arbitres

Jesús Gil Manzano arbitre principal
0.5
4
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Diego Barbero Sevilla arbitre assistant
Guadalupe Porras Ayuso arbitre assistant
Juan Martínez Munuera quatrième arbitre
Valentín Pizarro Gómez arbitre VAR
César Soto Grado arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi İstanbul
Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
  • Année de construction : 1908
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 47834
  • Affluence moyenne : 29107
  • Affluence maximum : 47834
  • % de remplissage : 57

Match en direct

Date 10 septembre 2026 18:45
Compétition Ligue des Champions
Saison 2026/2027
Phase Phase de Ligue - journée 1
Diffusion CANAL+ FOOT
Code FB-ROM
Zone Europe
Équipe à domicile Fenerbahce
Équipe à l'extérieur Rome
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Fenerbahce et Rome en France ?

Le match est à suivre en direct le 10 septembre 2026 à 18:45 sur CANAL+ FOOT.

Où voir le match Fenerbahce Rome en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Fenerbahce et Rome ?

Fenerbahce : le coach İ. Kartal a choisi une formation en 4-2-3-1 : Ederson, A. Brown, N. Aké, M. Škriniar, M. Müldür, N. Kanté, İ. Yüksek, K. Aktürkoğlu, B. Elmaz, M. Greenwood, V. Muriqi.

Rome : de son côté, l'équipe dirigée par G. Gasperini évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : M. Svilar, Hermoso, E. Ndicka, G. Mancini, Wesley, M. Koné, B. Cristante, D. Rensch, M. Soulé, P. Dybala, D. Malen.

Qui arbitre le match Fenerbahce Rome ?

Jesús Gil Manzano est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Fenerbahce Rome ?

İstanbul accueille le match au Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi.

Quelle est la date et l'heure du match Fenerbahce Rome ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 10 septembre 2026, coup d'envoi 18:45.

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