Prono
Stats joueursPlus de statistiques
Analyse avant-matchVoir tout
Blessures & suspensions
Match Fenerbahce - Rome en direct commenté
1re journée de Ligue des Champions UEFA - jeudi 10 septembre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Fenerbahce et Rome (Ligue des Champions UEFA, 1re journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Ligue des Champions UEFA entre Fenerbahce et Rome. Ce match aura lieu le jeudi 10 septembre 2026 à 18:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Fenerbahce et Rome.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Fenerbahce et Rome en France ?
Le match est à suivre en direct le 10 septembre 2026 à 18:45 sur CANAL+ FOOT.
- Où voir le match Fenerbahce Rome en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Fenerbahce et Rome ?
Fenerbahce : le coach İ. Kartal a choisi une formation en 4-2-3-1 : Ederson, A. Brown, N. Aké, M. Škriniar, M. Müldür, N. Kanté, İ. Yüksek, K. Aktürkoğlu, B. Elmaz, M. Greenwood, V. Muriqi.
Rome : de son côté, l'équipe dirigée par G. Gasperini évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : M. Svilar, Hermoso, E. Ndicka, G. Mancini, Wesley, M. Koné, B. Cristante, D. Rensch, M. Soulé, P. Dybala, D. Malen.
- Qui arbitre le match Fenerbahce Rome ?
Jesús Gil Manzano est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Fenerbahce Rome ?
İstanbul accueille le match au Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi.
- Quelle est la date et l'heure du match Fenerbahce Rome ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 10 septembre 2026, coup d'envoi 18:45.