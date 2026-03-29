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Match Colombie - France en direct commenté
Friendlies 1 de Matchs Amicaux - dimanche 29 mars 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Colombie et France (Matchs Amicaux, Friendlies 1)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Friendlies 1 de Matchs Amicaux entre Colombie et France. Ce match aura lieu le dimanche 29 mars 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Colombie et France.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Colombie et France en France ?
Le match est à suivre en direct le 29 mars 2026 à 21:00 sur TF1.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Colombie et France ?
Colombie : le coach N. Lorenzo a choisi une formation en 4-2-3-1 : Á. Montero, J. Mojica, J. Cabal, D. Sánchez, D. Muñoz, J. Lerma, R. Ríos, L. Díaz, J. Rodríguez, J. Arias, L. Suárez.
France : de son côté, l'équipe dirigée par D. Deschamps évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : B. Samba, L. Digne, L. Hernández, M. Lacroix, P. Kalulu, W. Zaïre-Emery, N. Kanté, D. Doué, Cherki, M. Akliouche, M. Thuram.
- Qui arbitre le match Colombie France ?
Víctor Manuel Rivas est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Colombie France ?
Landover, Maryland accueille le match au Northwest Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Colombie France ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 29 mars 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué des buts pour France ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour France : D. Doué 29' 56', M. Thuram 41'.
- Qui a marqué le but pour Colombie ?
Un seul but a été inscrit pour Colombie par J. Campaz 77'.