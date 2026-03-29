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1 - 3
85'
Matchs Amicaux 2026 Friendlies 1
Colombie
1 - 3
MT : 0-2
85'
France
Diffusé sur TF1
Temps forts
77'
1 - 3
J. Campaz (PD J. Lerma)
56'
0 - 3
(PD M. Thuram) D. Doué
mi-temps
0 - 2
41'
0 - 2
(PD M. Akliouche) M. Thuram
29'
0 - 1
D. Doué
Voir le live commenté
Possession 57% France Colombie
Tirs 9 6 7 3 5 12
Compositions Colombie 4-2-3-1 France 4-2-3-1
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Prono

Qui va gagner ?
1 COL N NUL 2 FRA
1931 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Tirs (%)
#1 Flag France Désiré Doué 3/3 100% #2 Flag France Marcus Thuram 1/2 50% #3 Flag Colombie James Rodríguez 1/2 50%
Fautes subies
#1 Flag France Rayan Cherki 5 #2 Flag Colombie Jhon Córdoba 3 #3 Flag Colombie Davinson Sánchez 2
Tirs (%)
#1 Flag France Lucas Digne 0/2 0% #2 Flag Colombie Luis Díaz 0/2 0% #3 Flag France Warren Zaïre-Emery 0/2 0%
Passes (%)
#1 Flag France Maxence Lacroix 42/44 95% #2 Flag Colombie Jefferson Lerma 31/34 91% #3 Flag France N'Golo Kanté 46/51 90%

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
D
V
V
N
V
V
V
V
N
V
Rencontres précédentes
100% 1 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Bradley Barcola Bradley Barcola Blessure à la cheville William Saliba William Saliba Blessure à la cheville Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche Maladie Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche Blessure à la hanche Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure au genou Jules Koundé Jules Koundé Ischio-jambiers Manu Koné Manu Koné Ischio-jambiers

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Match Colombie - France en direct commenté

Friendlies 1 de Matchs Amicaux - dimanche 29 mars 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Colombie et France (Matchs Amicaux, Friendlies 1)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Friendlies 1 de Matchs Amicaux entre Colombie et France. Ce match aura lieu le dimanche 29 mars 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Colombie et France.

On en parle

Arbitres

Víctor Manuel Rivas arbitre principal
Christopher Ramsey Cortez-Elliott arbitre assistant
Felisha Mariscal arbitre assistant
Rubiel Vazquez quatrième arbitre

Lieu du match

Northwest Stadium Landover, Maryland
Northwest Stadium
  • Année de construction : 1997
  • Surface : gazon synthétique
  • Capacité : 91704

Match en direct

Date 29 mars 2026 21:00
Compétition Matchs Amicaux
Saison 2026
Phase Friendlies 1
Diffusion TF1
Code COL-FRA
Zone International
Équipe à domicile Colombie
Équipe à l'extérieur France
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Colombie et France en France ?

Le match est à suivre en direct le 29 mars 2026 à 21:00 sur TF1.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Colombie et France ?

Colombie : le coach N. Lorenzo a choisi une formation en 4-2-3-1 : Á. Montero, J. Mojica, J. Cabal, D. Sánchez, D. Muñoz, J. Lerma, R. Ríos, L. Díaz, J. Rodríguez, J. Arias, L. Suárez.

France : de son côté, l'équipe dirigée par D. Deschamps évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : B. Samba, L. Digne, L. Hernández, M. Lacroix, P. Kalulu, W. Zaïre-Emery, N. Kanté, D. Doué, Cherki, M. Akliouche, M. Thuram.

Qui arbitre le match Colombie France ?

Víctor Manuel Rivas est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Colombie France ?

Landover, Maryland accueille le match au Northwest Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Colombie France ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 29 mars 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué des buts pour France ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour France : D. Doué 29' 56', M. Thuram 41'.

Qui a marqué le but pour Colombie ?

Un seul but a été inscrit pour Colombie par J. Campaz 77'.

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