Match Colombie - France en direct commenté

Friendlies 1 de Matchs Amicaux - dimanche 29 mars 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Colombie et France (Matchs Amicaux, Friendlies 1)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Friendlies 1 de Matchs Amicaux entre Colombie et France. Ce match aura lieu le dimanche 29 mars 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Colombie et France.