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0 - 1
MT
Ligue 1 McDonald's 2026/2027 8e journée
Lens
0 - 1
MT
Paris FC
Diffusé sur DAZN, Ligue 1+
Temps forts
mi-temps
0 - 1
45+2'
0 - 1
(PD L. Sinayoko) L. Koleosho
Voir le live commenté
Côtes en live 1 4.20 N 3.10 2 1.74 winamax 1er pari remboursé
Classement live 1 Paris FC 17 9 Lens 10
Possession 55% Lens Paris FC
Tirs 6 6 1 0 1 2
Compositions Lens 3-4-2-1 Paris FC 4-2-3-1
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Prono

Qui va gagner ?
RCL
NUL
PFC
1 2.4 N 3.5 2 2.55
237 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Fautes subies
#1 Logo Paris FC Maxime Lopez 2
Tirs (%)
#1 Logo Lens Florian Sotoca 0/3 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lens Matthieu Udol 4/5 80% #2 Logo Paris FC Ilan Kebbal 4/6 67%
Interceptions
#1 Logo Lens Michaël Cuisance 3 #2 Logo Lens Amadou Haidara 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lens Matthieu Udol 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lens Florian Thauvin 0/6 0% #2 Logo Lens Florian Sotoca 0/6 0% #3 Logo Paris FC Lassine Sinayoko 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lens Florian Sotoca 0/2 0% #2 Logo Paris FC Lassine Sinayoko 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Lens Samson Baidoo 52/54 96% #2 Logo Lens Jean-Clair Todibo 36/38 95% #3 Logo Lens Ruben Aguilar 41/44 93%

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
30% 41% 28%
Série en cours
D
V
D
V
D
V
D
V
N
V
Rencontres précédentes
50% 7 Victoires 21% 3 Nuls 29% 4 Victoires

Blessures & suspensions

Jonathan Gradit Jonathan Gradit Blessure musculaire Jonathan Gradit Jonathan Gradit Fracture de la jambe Abdallah Sima Abdallah Sima Blessure à la cuisse Maik Nawrocki Maik Nawrocki Lésion du ligament croisé antérieur du genou Samson Baidoo Samson Baidoo Blessure à la cuisse
Jonathan Ikoné Jonathan Ikoné Problème médical Moses Simon Moses Simon Fracture de la jambe Samir Chergui Samir Chergui Blessure musculaire Jean-Philippe Krasso Jean-Philippe Krasso Inconnu Pablo Pagis Pablo Pagis Blessure musculaire

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Match Lens - Paris FC en direct commenté

8e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 24 octobre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lens et Paris FC (Ligue 1 McDonald's, 8e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lens et Paris FC. Ce match aura lieu le samedi 24 octobre 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lens et Paris FC.

Arbitres

Mathieu Vernice arbitre principal
0.2
2.6
Moyenne de cartons par match sur 5 matchs arbitrés
Florian Gonçalves de Araujo arbitre assistant
Steven Torregrossa arbitre assistant
Aurélien Petit quatrième arbitre
Bastien Dechepy arbitre VAR
Nicolas Rainville arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade Bollaert-Delelis Lens
Stade Bollaert-Delelis
  • Année de construction : 1933
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 41233
  • Affluence moyenne : 31240
  • Affluence maximum : 41052
  • % de remplissage : 75

Match en direct

Date 24 octobre 2026 20:45
Compétition Ligue 1
Saison 2026/2027
Phase Saison régulière - journée 8
Diffusion DAZN, Ligue 1+
Code RCL-PFC
Zone France
Équipe à domicile Lens
Équipe à l'extérieur Paris FC
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lens et Paris FC en France ?

Le match est à suivre en direct le 24 octobre 2026 à 20:45 sur DAZN ou Ligue 1+.

Où voir le match Lens Paris FC en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Lens et Paris FC ?

Lens : le coach Y. Cahuzac a choisi une formation en 3-4-2-1 : R. Risser, J. Todibo, S. Baidoo, Saud Abdulhamid, M. Udol, A. Haidara, M. Cuisance, R. Aguilar, F. Sotoca, F. Thauvin, F. Ivanović.

Paris FC : de son côté, l'équipe dirigée par L. Rosenior évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : O. Nkambadio, Otávio, M. Mbow, D. Coppola, A. Camara, P. Lees-Melou, M. Lopez, L. Koleosho, P. Pagis, I. Kebbal, L. Sinayoko.

Qui arbitre le match Lens Paris FC ?

Mathieu Vernice est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Lens Paris FC ?

Lens accueille le match au Stade Bollaert-Delelis.

Quelle est la date et l'heure du match Lens Paris FC ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 24 octobre 2026, coup d'envoi 20:45.

Qui a marqué le but pour Paris FC ?

Un seul but a été inscrit pour Paris FC par L. Koleosho 45+2'.

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