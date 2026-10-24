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Match Lens - Paris FC en direct commenté
8e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 24 octobre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lens et Paris FC (Ligue 1 McDonald's, 8e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lens et Paris FC. Ce match aura lieu le samedi 24 octobre 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lens et Paris FC.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lens et Paris FC en France ?
Le match est à suivre en direct le 24 octobre 2026 à 20:45 sur DAZN ou Ligue 1+.
- Où voir le match Lens Paris FC en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Lens et Paris FC ?
Lens : le coach Y. Cahuzac a choisi une formation en 3-4-2-1 : R. Risser, J. Todibo, S. Baidoo, Saud Abdulhamid, M. Udol, A. Haidara, M. Cuisance, R. Aguilar, F. Sotoca, F. Thauvin, F. Ivanović.
Paris FC : de son côté, l'équipe dirigée par L. Rosenior évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : O. Nkambadio, Otávio, M. Mbow, D. Coppola, A. Camara, P. Lees-Melou, M. Lopez, L. Koleosho, P. Pagis, I. Kebbal, L. Sinayoko.
- Qui arbitre le match Lens Paris FC ?
Mathieu Vernice est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Lens Paris FC ?
Lens accueille le match au Stade Bollaert-Delelis.
- Quelle est la date et l'heure du match Lens Paris FC ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 24 octobre 2026, coup d'envoi 20:45.
- Qui a marqué le but pour Paris FC ?
Un seul but a été inscrit pour Paris FC par L. Koleosho 45+2'.