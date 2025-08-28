Menu Rechercher
45'
UEFA Europa Conference League 2025/2026 Barrages
Brøndby
1 - 2
Agrégé 1-2
45'
Strasbourg
Diffusé sur BFM Alsace, Twitch
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
1 - 2
44'
1 - 2
D. Wass
40'
0 - 2
(PD F. Lemaréchal) I. Doukouré
15'
0 - 1
(PD F. Lemaréchal) E. Emegha
Voir le live commenté
Possession 56% Strasbourg Brøndby
Tirs 8 7 0 1 2 2
Compositions Brøndby 3-4-3 Strasbourg 4-1-2-1-2
Qui va gagner ?
1 BIF N NUL 2 RCSA
366 participants Terminé
Tirs (%)
#1 Logo Brøndby Daniel Wass 1/2 50%
Tirs (%)
#1 Logo Brøndby Nicolai Frimodt Vallys 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Strasbourg Mamadou Sarr 45/47 96% #2 Logo Strasbourg Ismaël Doukouré 50/54 93%

Série en cours
D
N
V
V
V
V
N
V
N
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 100% 1 Nul 0% 0 Victoire

Andrew Omobamidele Andrew Omobamidele Blessure musculaire Emanuel Emegha Emanuel Emegha Blessure au mollet Sékou Mara Sékou Mara Blessure à la cheville Junior Mwanga Junior Mwanga Inconnu

Match Brøndby - Strasbourg en direct commenté

Barrages de UEFA Europa Conference League - jeudi 28 août 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Brøndby et Strasbourg (UEFA Europa Conference League, Barrages)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Barrages de UEFA Europa Conference League entre Brøndby et Strasbourg. Ce match aura lieu le jeudi 28 août 2025 à 20:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Brøndby et Strasbourg.

Arbitres

Nenad Minaković arbitre principal
0
1.5
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Boško Božović arbitre assistant
Nikola Borović arbitre assistant
Milan Mitić quatrième arbitre
Jelena Cvetković arbitre VAR
Momčilo Marković arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Brøndby Stadion Brøndby
Brøndby Stadion
  • Année de construction : 1965
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 29000
  • Affluence moyenne : 13460
  • Affluence maximum : 25848
  • % de remplissage : 46

Date 28 août 2025 20:00
Compétition UEFA Europa Conference League
Saison 2025/2026
Phase Barrages
Diffusion BFM Alsace, Twitch
Code BIF-RCSA
Zone Europe
Équipe à domicile Brøndby
Équipe à l'extérieur Strasbourg
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Brøndby et Strasbourg en France ?

Le match est à suivre en direct le 28 août 2025 à 20:00 sur BFM Alsace ou Twitch.

Où voir le match Brøndby Strasbourg en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de Twitch.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Brøndby et Strasbourg ?

Brøndby : le coach F. Birk a choisi une formation en 3-4-3 : P. Pentz, L. Binks, R. Lauritsen, S. Klaiber, M. Köhlert, B. Tahirović, D. Wass, M. Divković, N. Vallys, F. Bundgaard, N. Nartey.

Strasbourg : de son côté, l'équipe dirigée par L. Rosenior évolue dans un système de jeu en 4-1-2-1-2 : M. Penders, D. Moreira, M. Sarr, L. Høgsberg, J. Mwanga, I. Doukouré, V. Barco, A. Ouattara, F. Lemaréchal, E. Emegha, S. Amo-Ameyaw.

Qui arbitre le match Brøndby Strasbourg ?

Nenad Minaković est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Brøndby Strasbourg ?

Brøndby accueille le match au Brøndby Stadion.

Quelle est la date et l'heure du match Brøndby Strasbourg ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 28 août 2025, coup d'envoi 20:00.

Qui a marqué des buts pour Strasbourg ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Strasbourg : E. Emegha 15', I. Doukouré 40'.

Qui a marqué le but pour Brøndby ?

Un seul but a été inscrit pour Brøndby par D. Wass 44'.

Top commentaires

Clint Bird 20:21 Allez le RCS ! 2 Répondre
Voir tous les commentaires (12)
Comparer les stats du match
