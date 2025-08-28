Prono
Match Brøndby - Strasbourg en direct commenté
Barrages de UEFA Europa Conference League - jeudi 28 août 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Brøndby et Strasbourg (UEFA Europa Conference League, Barrages)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Barrages de UEFA Europa Conference League entre Brøndby et Strasbourg. Ce match aura lieu le jeudi 28 août 2025 à 20:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Brøndby et Strasbourg en France ?
Le match est à suivre en direct le 28 août 2025 à 20:00 sur BFM Alsace ou Twitch.
- Où voir le match Brøndby Strasbourg en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de Twitch.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Brøndby et Strasbourg ?
Brøndby : le coach F. Birk a choisi une formation en 3-4-3 : P. Pentz, L. Binks, R. Lauritsen, S. Klaiber, M. Köhlert, B. Tahirović, D. Wass, M. Divković, N. Vallys, F. Bundgaard, N. Nartey.
Strasbourg : de son côté, l'équipe dirigée par L. Rosenior évolue dans un système de jeu en 4-1-2-1-2 : M. Penders, D. Moreira, M. Sarr, L. Høgsberg, J. Mwanga, I. Doukouré, V. Barco, A. Ouattara, F. Lemaréchal, E. Emegha, S. Amo-Ameyaw.
- Qui arbitre le match Brøndby Strasbourg ?
Nenad Minaković est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Brøndby Strasbourg ?
Brøndby accueille le match au Brøndby Stadion.
- Quelle est la date et l'heure du match Brøndby Strasbourg ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 28 août 2025, coup d'envoi 20:00.
- Qui a marqué des buts pour Strasbourg ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Strasbourg : E. Emegha 15', I. Doukouré 40'.
- Qui a marqué le but pour Brøndby ?
Un seul but a été inscrit pour Brøndby par D. Wass 44'.