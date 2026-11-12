Menu Rechercher
2 - 1
69'
UEFA Nations League 2026/2027 5e journée
Italie
2 - 1
MT : 1-1
69'
France
Diffusé sur TF1
Temps forts
63'
2 - 1
D. Frattesi
60'
S. Esposito (Penalty manqué)
mi-temps
1 - 1
26'
1 - 1
F. Esposito (PD N. Cambiaghi)
11'
0 - 1
M. Olise
Voir le live commenté
Classement live 1 Italie 10 2 France 10
Possession 62% France Italie
Tirs 9 5 9 4 5 14
Grosses occasions créées 60% France 3 Italie 2
Compositions Italie 4-3-3 France 4-3-3
La suite après cette publicité

Prono

Qui va gagner ?
1 ITA N NUL 2 FRA
1376 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Flag France Adrien Rabiot 1 #2 Flag France Désiré Doué 1 #3 Flag France Malo Gusto 1
Tirs (%)
#1 Flag France Adrien Rabiot 2/4 50% #2 Flag Italie Francesco Pio Esposito 2/4 50% #3 Flag Italie Sebastiano Esposito 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Flag France Bradley Barcola 2
Fautes subies
#1 Flag Italie Nicolò Cambiaghi 3 #2 Flag France Désiré Doué 3 #3 Flag Italie Francesco Pio Esposito 3
Tirs (%)
#1 Flag France Lucas da Cunha 0/2 0% #2 Flag France Bradley Barcola 1/4 25%
Dépossédé du ballon
#1 Flag France Michael Olise 3
Duels gagnés (%)
#1 Flag Italie Davide Frattesi 5/7 71% #2 Flag Italie Sebastiano Esposito 5/7 71% #3 Flag Italie Nicolò Cambiaghi 4/6 67%
Interceptions
#1 Flag France Lucas da Cunha 3 #2 Flag France Désiré Doué 2 #3 Flag Italie Alessandro Bastoni 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Italie Michael Kayode 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Flag France Michael Olise 0/5 0% #2 Flag France Malo Gusto 0/4 0% #3 Flag France Adrien Rabiot 0/4 0%
Passes (%)
#1 Flag France Michael Olise 41/42 98% #2 Flag France Désiré Doué 37/38 97% #3 Flag Italie Nicolò Barella 35/36 97%
Corners et centres réussis
#1 Flag Italie Nicolò Barella 3
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Flag France Désiré Doué 23 #2 Flag France Michael Olise 22

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
V
N
V
D
V
V
N
V
V
D
Rencontres précédentes
29% 2 Victoires 14% 1 Nul 57% 4 Victoires

Blessures & suspensions

Filippo Mané Filippo Mané Ischio-jambiers Francesco Pio Esposito Francesco Pio Esposito Blessure musculaire Francesco Camarda Francesco Camarda Maladie
Jérémy Jacquet Jérémy Jacquet Blessure à l'épaule N'Golo Kanté N'Golo Kanté Blessure au genou Aurélien Tchouameni Aurélien Tchouameni Coup Aurélien Tchouameni Aurélien Tchouameni Blessure à l'aine Maxence Lacroix Maxence Lacroix Ischio-jambiers Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche Blessure à la cuisse Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche Maladie Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche Blessure à la hanche Esteban Lepaul Esteban Lepaul Blessure à la cheville Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé Blessure à la cuisse Jules Koundé Jules Koundé Blessure à la cheville

Top commentaires

Anthony Boulaz 22:05 Sinon , y'a Warren ... 6 Répondre
Voir tous les commentaires (99+)

Match Italie - France en direct commenté

5e journée de UEFA Nations League - jeudi 12 novembre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Italie et France (UEFA Nations League, 5e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 5e journée de UEFA Nations League entre Italie et France. Ce match aura lieu le jeudi 12 novembre 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Italie et France.

On en parle

Arbitres

István Kovács arbitre principal
0
0
Nombre de cartons lors de son unique match arbitré
Ferencz Tunyogi arbitre assistant
Mihai Marius Marica arbitre assistant
Szabolcs Kovacs quatrième arbitre
Cătălin Popa arbitre VAR
Dennis Johan Higler arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stadio Giuseppe Meazza Milano
Stadio Giuseppe Meazza
  • Année de construction : 1926
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 75817
  • Affluence moyenne : 50627
  • Affluence maximum : 81766
  • % de remplissage : 63

Match en direct

Date 12 novembre 2026 20:45
Compétition UEFA Nations League
Saison 2026/2027
Phase Ligue A - Groupe 1 - journée 5
Diffusion TF1
Code ITA-FRA
Zone Europe
Équipe à domicile Italie
Équipe à l'extérieur France
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Italie et France en France ?

Le match est à suivre en direct le 12 novembre 2026 à 20:45 sur TF1.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Italie et France ?

Italie : le coach R. Mancini a choisi une formation en 4-3-3 : G. Donnarumma, R. Calafiori, A. Bastoni, G. Scalvini, M. Kayode, N. Barella, S. Tonali, D. Frattesi, N. Cambiaghi, F. Esposito, S. Esposito.

France : de son côté, l'équipe dirigée par Z. Zidane évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : M. Maignan, A. Truffert, J. Jacquet, D. Upamecano, M. Gusto, A. Rabiot, L. da Cunha, Cherki, B. Barcola, D. Doué, M. Olise.

Qui arbitre le match Italie France ?

István Kovács est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Italie France ?

Milano accueille le match au Stadio Giuseppe Meazza.

Quelle est la date et l'heure du match Italie France ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 12 novembre 2026, coup d'envoi 20:45.

Qui a marqué le but pour France ?

Un seul but a été inscrit pour France par M. Olise 11'.

Qui a marqué des buts pour Italie ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Italie : F. Esposito 26', D. Frattesi 63'.

Top commentaires

Anthony Boulaz 22:05 Sinon , y'a Warren ... 6 Répondre
Voir tous les commentaires (99+)
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier