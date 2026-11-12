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Match Italie - France en direct commenté
5e journée de UEFA Nations League - jeudi 12 novembre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Italie et France (UEFA Nations League, 5e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 5e journée de UEFA Nations League entre Italie et France. Ce match aura lieu le jeudi 12 novembre 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Italie et France.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Italie et France en France ?
Le match est à suivre en direct le 12 novembre 2026 à 20:45 sur TF1.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Italie et France ?
Italie : le coach R. Mancini a choisi une formation en 4-3-3 : G. Donnarumma, R. Calafiori, A. Bastoni, G. Scalvini, M. Kayode, N. Barella, S. Tonali, D. Frattesi, N. Cambiaghi, F. Esposito, S. Esposito.
France : de son côté, l'équipe dirigée par Z. Zidane évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : M. Maignan, A. Truffert, J. Jacquet, D. Upamecano, M. Gusto, A. Rabiot, L. da Cunha, Cherki, B. Barcola, D. Doué, M. Olise.
- Qui arbitre le match Italie France ?
István Kovács est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Italie France ?
Milano accueille le match au Stadio Giuseppe Meazza.
- Quelle est la date et l'heure du match Italie France ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 12 novembre 2026, coup d'envoi 20:45.
- Qui a marqué le but pour France ?
Un seul but a été inscrit pour France par M. Olise 11'.
- Qui a marqué des buts pour Italie ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Italie : F. Esposito 26', D. Frattesi 63'.