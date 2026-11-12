Match Italie - France en direct commenté

5e journée de UEFA Nations League - jeudi 12 novembre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Italie et France (UEFA Nations League, 5e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 5e journée de UEFA Nations League entre Italie et France. Ce match aura lieu le jeudi 12 novembre 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Italie et France.