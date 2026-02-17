Notes des joueurs
Match Galatasaray - Juventus en direct commenté
Tour éliminatoire de Ligue des Champions UEFA - mardi 17 février 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Galatasaray et Juventus (Ligue des Champions UEFA, Tour éliminatoire)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Tour éliminatoire de Ligue des Champions UEFA entre Galatasaray et Juventus. Ce match aura lieu le mardi 17 février 2026 à 18:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Galatasaray et Juventus.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Quel est le résultat du match entre Galatasaray et Juventus ?
Galatasaray a remporté la rencontre sur le score de 5-2.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Galatasaray et Juventus en France ?
Le match est à suivre en direct le 17 février 2026 à 18:45 sur CANAL+ FOOT.
- Où voir le match Galatasaray Juventus en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Galatasaray et Juventus ?
Galatasaray : le coach O. Buruk a choisi une formation en 4-2-3-1 : U. Çakır, I. Jakobs, A. Bardakcı, D. Sánchez, R. Sallai, Gabriel Sara, L. Torreira, N. Lang, Y. Akgün, B. Yılmaz, V. Osimhen.
Juventus Turin : de son côté, l'équipe dirigée par L. Spalletti évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : M. Di Gregorio, A. Cambiaso, L. Kelly, Bremer, P. Kalulu, T. Koopmeiners, M. Locatelli, K. Thuram, W. McKennie, K. Yıldız, Francisco Conceição.
- Qui arbitre le match Galatasaray Juventus ?
Danny Desmond Makkelie est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Galatasaray Juventus ?
İstanbul accueille le match au RAMS Park.
- Quelle est la date et l'heure du match Galatasaray Juventus ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 17 février 2026, coup d'envoi 18:45.
- Qui a marqué des buts pour Galatasaray ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Galatasaray : Gabriel Sara 15', N. Lang 50' 75', D. Sánchez 60', S. Boey 87'.
- Qui a marqué des buts pour Juventus ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Juventus : T. Koopmeiners 16' 32'.