Ligue des Champions UEFA 2025/2026 Tour éliminatoire
Galatasaray
5 - 2
MT : 1-2
terminé
Juventus
Temps forts
87'
5 - 2
S. Boey (PD V. Osimhen)
75'
4 - 2
N. Lang
67'
J. Cabal
60'
3 - 2
D. Sánchez (PD Gabriel Sara)
50'
2 - 2
N. Lang
mi-temps
1 - 2
32'
1 - 2
(PD W. McKennie) T. Koopmeiners
16'
1 - 1
T. Koopmeiners
15'
1 - 0
Gabriel Sara

Notes des joueurs

#1 Logo Galatasaray SK Gabriel Sara 8.6 #2 Logo Galatasaray SK N. Lang 7.9 #3 Logo Galatasaray SK D. Sánchez 7.6
Note les joueurs
Statistiques

Possession 62% Galatasaray Juventus
Tirs 22 13 4 9 3 7
Grosses occasions créées 60% Galatasaray 3 Juventus 2
Compositions Galatasaray 4-2-3-1 Juventus 4-3-3

Prono

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Juventus Turin Weston McKennie 1 #2 Logo Juventus Turin Andrea Cambiaso 1 #3 Logo Galatasaray SK Noa Lang 1
Tirs (%)
#1 Logo Juventus Turin Teun Koopmeiners 2/2 100% #2 Logo Galatasaray SK Noa Lang 2/3 67% #3 Logo Galatasaray SK Abdülkerim Bardakcı 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Juventus Turin Kenan Yıldız 4 #2 Logo Juventus Turin Francisco Conceição 2 #3 Logo Galatasaray SK Gabriel Sara 2
Fautes subies
#1 Logo Galatasaray SK Barış Yılmaz 6 #2 Logo Galatasaray SK Roland Sallai 4 #3 Logo Galatasaray SK Yunus Akgün 3
Tirs (%)
#1 Logo Galatasaray SK Lucas Torreira 0/3 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Juventus Turin Pierre Kalulu 5/7 71% #2 Logo Galatasaray SK Victor Osimhen 5/8 63% #3 Logo Galatasaray SK Barış Yılmaz 9/15 60%
Interceptions
#1 Logo Galatasaray SK Gabriel Sara 4 #2 Logo Galatasaray SK Roland Sallai 4 #3 Logo Galatasaray SK Lucas Torreira 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Galatasaray SK Davinson Sánchez 2/2 100% #2 Logo Juventus Turin Pierre Kalulu 2/2 100% #3 Logo Galatasaray SK Victor Osimhen 3/4 75%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Galatasaray SK Noa Lang 0/6 0% #2 Logo Juventus Turin Manuel Locatelli 0/5 0% #3 Logo Galatasaray SK Gabriel Sara 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Galatasaray SK Barış Yılmaz 0/2 0% #2 Logo Juventus Turin Manuel Locatelli 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Galatasaray SK Lucas Torreira 52/55 95% #2 Logo Galatasaray SK Ismail Jakobs 33/35 94% #3 Logo Galatasaray SK Gabriel Sara 59/63 94%
Corners et centres réussis
#1 Logo Galatasaray SK Gabriel Sara 5

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
V
V
V
V
D
D
N
D
V
N
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Yunus Akgün Yunus Akgün Blessure au genou Sacha Boey Sacha Boey Inconnu Uğurcan Çakır Uğurcan Çakır Blessure musculaire Arda Ünyay Arda Ünyay Blessure musculaire Ismail Jakobs Ismail Jakobs Rupture du tendon d'Achille Leroy Sané Leroy Sané Blessure au pied Yusuf Demir Yusuf Demir Blessure au mollet
Khéphren Thuram Khéphren Thuram Blessure à la jambe Lloyd Kelly Lloyd Kelly Blessure à la cuisse Manuel Locatelli Manuel Locatelli Blessure à la cheville Dušan Vlahović Dušan Vlahović Blessure à l'aine

Match Galatasaray - Juventus en direct commenté

Tour éliminatoire de Ligue des Champions UEFA - mardi 17 février 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Galatasaray et Juventus (Ligue des Champions UEFA, Tour éliminatoire)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Tour éliminatoire de Ligue des Champions UEFA entre Galatasaray et Juventus. Ce match aura lieu le mardi 17 février 2026 à 18:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Galatasaray et Juventus.

Arbitres

Danny Desmond Makkelie arbitre principal
Jan de Vries arbitre assistant
Hessel Steegstra arbitre assistant
Allard Lindhout quatrième arbitre
Benjamin Brand arbitre VAR
Bastian Dankert arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

RAMS Park İstanbul
RAMS Park
  • Année de construction : 2011
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 53798
  • Affluence moyenne : 30599
  • Affluence maximum : 53775
  • % de remplissage : 57

FAQ

Quel est le résultat du match entre Galatasaray et Juventus ?

Galatasaray a remporté la rencontre sur le score de 5-2.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Galatasaray et Juventus en France ?

Le match est à suivre en direct le 17 février 2026 à 18:45 sur CANAL+ FOOT.

Où voir le match Galatasaray Juventus en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Galatasaray et Juventus ?

Galatasaray : le coach O. Buruk a choisi une formation en 4-2-3-1 : U. Çakır, I. Jakobs, A. Bardakcı, D. Sánchez, R. Sallai, Gabriel Sara, L. Torreira, N. Lang, Y. Akgün, B. Yılmaz, V. Osimhen.

Juventus Turin : de son côté, l'équipe dirigée par L. Spalletti évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : M. Di Gregorio, A. Cambiaso, L. Kelly, Bremer, P. Kalulu, T. Koopmeiners, M. Locatelli, K. Thuram, W. McKennie, K. Yıldız, Francisco Conceição.

Qui arbitre le match Galatasaray Juventus ?

Danny Desmond Makkelie est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Galatasaray Juventus ?

İstanbul accueille le match au RAMS Park.

Quelle est la date et l'heure du match Galatasaray Juventus ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 17 février 2026, coup d'envoi 18:45.

Qui a marqué des buts pour Galatasaray ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Galatasaray : Gabriel Sara 15', N. Lang 50' 75', D. Sánchez 60', S. Boey 87'.

Qui a marqué des buts pour Juventus ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Juventus : T. Koopmeiners 16' 32'.

