31'
Liga 2025/2026 21e journée
Villarreal
0 - 0
31'
Real Madrid
Diffusé sur beIN SPORTS 2
Temps forts
Pas d'événements majeurs
Voir le live commenté
Classement live 2 Real Madrid 49 3 Villarreal 42
Possession 55% Real Madrid Villarreal
Tirs 2 2 2 0 2 4
Compositions Villarreal 4-4-2 Real Madrid 4-3-3
Qui va gagner ?
1 VIL N NUL 2 RMA
505 participants Terminé
Plus de statistiques
Tirs (%)
#1 Logo Real Madrid CF Arda Güler 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Real Madrid CF Franco Mastantuono 2 #2 Logo Real Madrid CF Arda Güler 2
Fautes subies
#1 Logo Villarreal Pape Gueye 3 #2 Logo Real Madrid CF Jude Bellingham 3
Dépossédé du ballon
#1 Logo Villarreal Tajon Buchanan 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Villarreal Pau Navarro 4/5 80% #2 Logo Villarreal Pape Gueye 4/5 80% #3 Logo Real Madrid CF Jude Bellingham 5/7 71%
Interceptions
#1 Logo Real Madrid CF Franco Mastantuono 2
Duels gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Álvaro Carreras 0/4 0% #2 Logo Villarreal Alfonso Pedraza 0/4 0% #3 Logo Villarreal Alberto Moleiro 0/4 0%
Dribbles subis
#1 Logo Villarreal Alfonso Pedraza 3
Corners et centres réussis
#1 Logo Villarreal Alfonso Pedraza 4

Série en cours
D
D
V
V
D
V
V
D
D
V
Rencontres précédentes
14% 6 Victoires 36% 16 Nuls 50% 22 Victoires

Pau Cabanes Pau Cabanes Lésion du ligament croisé antérieur du genou Santi Comesaña Santi Comesaña Carton rouge Santiago Mouriño Santiago Mouriño Accumulation de cartons jaunes
Antonio Rüdiger Antonio Rüdiger Blessure au genou Éder Militão Éder Militão Ischio-jambiers Trent Alexander-Arnold Trent Alexander-Arnold Inconnu Ferland Mendy Ferland Mendy Blessure au mollet Aurélien Tchouameni Aurélien Tchouameni Accumulation de cartons jaunes

LucienSocios13 21:17 s'est vraiment trop biens quand s'est l'om et real meme soir mdrrr Répondre
Match Villarreal - Real Madrid en direct commenté

21e journée de Liga - samedi 24 janvier 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Villarreal et Real Madrid (Liga, 21e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 21e journée de Liga entre Villarreal et Real Madrid. Ce match aura lieu le samedi 24 janvier 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Villarreal et Real Madrid.

Arbitres

César Soto Grado arbitre principal
0.3
4.4
Moyenne de cartons par match sur 11 matchs arbitrés
Rubén Becerril Gómez arbitre assistant
Carlos Álvarez Fernández arbitre assistant
Manuel Pozueta Rodríguez quatrième arbitre
Daniel Jesús Trujillo Suárez arbitre VAR
Lieu du match

Estadio de la Cerámica Villarreal
Estadio de la Cerámica
  • Année de construction : 1923
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 24500
  • Affluence moyenne : 14309
  • Affluence maximum : 25000
Match en direct

Date 24 janvier 2026 21:00
Compétition Liga
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 21
Diffusion beIN SPORTS 2
Code VIL-RMA
Zone Espagne
Équipe à domicile Villarreal
Équipe à l'extérieur Real Madrid
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Villarreal et Real Madrid en France ?

Le match est à suivre en direct le 24 janvier 2026 à 21:00 sur beIN SPORTS 2.

Où voir le match Villarreal Real Madrid en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Villarreal et Real Madrid ?

Villarreal : le coach Marcelino a choisi une formation en 4-4-2 : Luíz Júnior, Alfonso Pedraza, Renato Veiga, J. Foyth, Pau Navarro, Alberto Moleiro, P. Gueye, Dani Parejo, T. Buchanan, G. Mikautadze, Gerard Moreno.

Real Madrid : de son côté, l'équipe dirigée par Arbeloa évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : T. Courtois, Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Raúl Asencio, F. Valverde, J. Bellingham, E. Camavinga, A. Güler, Vinícius Júnior, K. Mbappé, F. Mastantuono.

Qui arbitre le match Villarreal Real Madrid ?

César Soto Grado est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Villarreal Real Madrid ?

Villarreal accueille le match au Estadio de la Cerámica.

Quelle est la date et l'heure du match Villarreal Real Madrid ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 24 janvier 2026, coup d'envoi 21:00.

