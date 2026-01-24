Prono
Match Villarreal - Real Madrid en direct commenté
21e journée de Liga - samedi 24 janvier 2026
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Villarreal et Real Madrid en France ?
Le match est à suivre en direct le 24 janvier 2026 à 21:00 sur beIN SPORTS 2.
- Où voir le match Villarreal Real Madrid en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Villarreal et Real Madrid ?
Villarreal : le coach Marcelino a choisi une formation en 4-4-2 : Luíz Júnior, Alfonso Pedraza, Renato Veiga, J. Foyth, Pau Navarro, Alberto Moleiro, P. Gueye, Dani Parejo, T. Buchanan, G. Mikautadze, Gerard Moreno.
Real Madrid : de son côté, l'équipe dirigée par Arbeloa évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : T. Courtois, Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Raúl Asencio, F. Valverde, J. Bellingham, E. Camavinga, A. Güler, Vinícius Júnior, K. Mbappé, F. Mastantuono.
- Qui arbitre le match Villarreal Real Madrid ?
César Soto Grado est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Villarreal Real Madrid ?
Villarreal accueille le match au Estadio de la Cerámica.
- Quelle est la date et l'heure du match Villarreal Real Madrid ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 24 janvier 2026, coup d'envoi 21:00.