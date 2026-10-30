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1 - 3
57'
Ligue 1 McDonald's 2026/2027 9e journée
Le Havre
1 - 3
MT : 1-2
57'
PSG
Diffusé sur DAZN, Ligue 1+
Temps forts
54'
1 - 3
A. Hakimi
mi-temps
1 - 2
29'
1 - 2
(PD S. Mayulu) A. Hakimi
26'
1 - 1
(PD A. Hakimi) M. Godts
18'
1 - 0
J. Maja (PD R. Fofana)
Voir le live commenté
Côtes en live 1 75.0 N 26.0 2 1.00 winamax 1er pari remboursé
Classement live 1 PSG 20 18 Le Havre 2
Possession 73% PSG Le Havre
Tirs 8 7 2 1 7 9
Grosses occasions créées 50% PSG 2 Le Havre 2
Compositions Le Havre 4-3-3 PSG 4-3-3
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Prono

Qui va gagner ?
HAC
NUL
PSG
1 8 N 6.5 2 1.23
472 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Paris Saint-Germain Achraf Hakimi 2 #2 Logo Le Havre Djibril Ouziad 1 #3 Logo Le Havre Rayan Fofana 1
Tirs (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Ferran Torres 2/2 100% #2 Logo Paris Saint-Germain Achraf Hakimi 3/4 75%
Dribbles réussis
#1 Logo Paris Saint-Germain Mika Godts 3 #2 Logo Le Havre Rayan Fofana 3 #3 Logo Paris Saint-Germain Warren Zaïre-Emery 2
Fautes subies
#1 Logo Le Havre Rayan Fofana 3 #2 Logo Paris Saint-Germain Mika Godts 2 #3 Logo Le Havre Mouhamed Lamine Ndiaye 2
Tirs (%)
#1 Logo Le Havre Rayan Fofana 0/2 0% #2 Logo Le Havre Djibril Ouziad 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Paris Saint-Germain Senny Mayulu 4
Duels gagnés (%)
#1 Logo Le Havre Mouhamed Lamine Ndiaye 7/10 70% #2 Logo Paris Saint-Germain Warren Zaïre-Emery 5/8 63% #3 Logo Paris Saint-Germain Mika Godts 5/8 63%
Interceptions
#1 Logo Le Havre Ayumu Seko 6 #2 Logo Le Havre Junior Mwanga 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Le Havre Josh Maja 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Achraf Hakimi 0/6 0% #2 Logo Paris Saint-Germain Dro Fernández 0/6 0% #3 Logo Le Havre Djibril Ouziad 0/6 0%
Dribbles subis
#1 Logo Le Havre Djibril Ouziad 4 #2 Logo Paris Saint-Germain Dro Fernández 3 #3 Logo Paris Saint-Germain Warren Zaïre-Emery 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Ilya Zabarnyi 0/3 0% #2 Logo Paris Saint-Germain Lucas Hernández 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Lucas Hernández 69/70 99% #2 Logo Paris Saint-Germain Ilya Zabarnyi 62/66 94% #3 Logo Paris Saint-Germain Lucas Digne 42/45 93%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Paris Saint-Germain Achraf Hakimi 23

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
8% 41% 51%
Série en cours
D
D
D
V
D
V
V
V
V
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 8% 1 Nul 92% 11 Victoires

Blessures & suspensions

Elias Jelert Elias Jelert Blessure à la cuisse Timothée Pembélé Timothée Pembélé Inconnu Lionel Mpasi Lionel Mpasi Rupture du tendon d'Achille Junior Mwanga Junior Mwanga Inconnu
Marquinhos Marquinhos Blessure à la cuisse Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche Maladie Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche Blessure à la hanche Nuno Mendes Nuno Mendes Blessure à la cuisse Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé Blessure à la cuisse Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure au genou Khvicha Kvaratskhelia Khvicha Kvaratskhelia Lésion du ligament croisé antérieur du genou

Top commentaires

RestonsCourtois75 19:39 Non il mettrait Warren dans les buts 😅😉 4 Répondre
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Match Le Havre - PSG en direct commenté

9e journée de Ligue 1 McDonald's - vendredi 30 octobre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Le Havre et PSG (Ligue 1 McDonald's, 9e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 9e journée de Ligue 1 McDonald's entre Le Havre et PSG. Ce match aura lieu le vendredi 30 octobre 2026 à 19:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Le Havre et PSG.

On en parle

Arbitres

François Letexier arbitre principal
0.5
3.2
Moyenne de cartons par match sur 6 matchs arbitrés
Steven Torregrossa arbitre assistant
Cyril Mugnier arbitre assistant
Karim Abed quatrième arbitre
William Lavis arbitre VAR
Hamid Guenaoui arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade CMA CGM Océane Le Havre
Stade CMA CGM Océane
  • Année de construction : 2012
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 25178
  • Affluence moyenne : 8591
  • Affluence maximum : 24569
  • % de remplissage : 34

Match en direct

Date 30 octobre 2026 19:00
Compétition Ligue 1
Saison 2026/2027
Phase Saison régulière - journée 9
Diffusion DAZN, Ligue 1+
Code HAC-PSG
Zone France
Équipe à domicile Le Havre
Équipe à l'extérieur Paris Saint-Germain
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Le Havre et PSG en France ?

Le match est à suivre en direct le 30 octobre 2026 à 19:00 sur DAZN ou Ligue 1+.

Où voir le match Le Havre PSG en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Le Havre et PSG ?

Le Havre : le coach D. Digard a choisi une formation en 4-3-3 : A. Bodart, L. Ndiaye, A. Touba, A. Seko, D. Ouziad, A. Richardson, J. Mwanga, S. Ebonog, R. Fofana, J. Maja, S. Nakamura.

Paris Saint-Germain : de son côté, l'équipe dirigée par Luis Enrique évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : M. Safonov, L. Digne, L. Hernández, I. Zabarnyi, A. Hakimi, S. Mayulu, Dro Fernández, W. Zaïre-Emery, M. Godts, Ferran Torres, M. Akliouche.

Qui arbitre le match Le Havre PSG ?

François Letexier est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Le Havre PSG ?

Le Havre accueille le match au Stade CMA CGM Océane.

Quelle est la date et l'heure du match Le Havre PSG ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 30 octobre 2026, coup d'envoi 19:00.

Qui a marqué le but pour Le Havre ?

Un seul but a été inscrit pour Le Havre par J. Maja 18'.

Qui a marqué des buts pour PSG ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour PSG : M. Godts 26', A. Hakimi 29' 54'.

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RestonsCourtois75 19:39 Non il mettrait Warren dans les buts 😅😉 4 Répondre
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