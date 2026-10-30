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Match Le Havre - PSG en direct commenté
9e journée de Ligue 1 McDonald's - vendredi 30 octobre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Le Havre et PSG (Ligue 1 McDonald's, 9e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 9e journée de Ligue 1 McDonald's entre Le Havre et PSG. Ce match aura lieu le vendredi 30 octobre 2026 à 19:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Le Havre et PSG.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Le Havre et PSG en France ?
Le match est à suivre en direct le 30 octobre 2026 à 19:00 sur DAZN ou Ligue 1+.
- Où voir le match Le Havre PSG en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Le Havre et PSG ?
Le Havre : le coach D. Digard a choisi une formation en 4-3-3 : A. Bodart, L. Ndiaye, A. Touba, A. Seko, D. Ouziad, A. Richardson, J. Mwanga, S. Ebonog, R. Fofana, J. Maja, S. Nakamura.
Paris Saint-Germain : de son côté, l'équipe dirigée par Luis Enrique évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : M. Safonov, L. Digne, L. Hernández, I. Zabarnyi, A. Hakimi, S. Mayulu, Dro Fernández, W. Zaïre-Emery, M. Godts, Ferran Torres, M. Akliouche.
- Qui arbitre le match Le Havre PSG ?
François Letexier est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Le Havre PSG ?
Le Havre accueille le match au Stade CMA CGM Océane.
- Quelle est la date et l'heure du match Le Havre PSG ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 30 octobre 2026, coup d'envoi 19:00.
- Qui a marqué le but pour Le Havre ?
Un seul but a été inscrit pour Le Havre par J. Maja 18'.
- Qui a marqué des buts pour PSG ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour PSG : M. Godts 26', A. Hakimi 29' 54'.