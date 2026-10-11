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Match Liverpool - Man City en direct commenté
6e journée de Premier League - dimanche 11 octobre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Liverpool et Man City (Premier League, 6e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 6e journée de Premier League entre Liverpool et Man City. Ce match aura lieu le dimanche 11 octobre 2026 à 17:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Liverpool et Man City.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Liverpool et Man City en France ?
Le match est à suivre en direct le 11 octobre 2026 à 17:30 sur CANAL+.
- Où voir le match Liverpool Man City en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Liverpool et Man City ?
Liverpool : le coach Andoni Iraola a choisi une formation en 4-2-3-1 : Alisson Becker, M. Kerkez, V. van Dijk, J. Jacquet, R. Araujo, A. Mac Allister, R. Gravenberch, B. Barcola, F. Wirtz, Víctor Muñoz, L. Koumas.
Manchester City : de son côté, l'équipe dirigée par E. Maresca évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : G. Donnarumma, N. O'Reilly, M. Guéhi, Rúben Dias, Matheus Nunes, E. Anderson, E. Fernández, A. Semenyo, Cherki, I. Ndiaye, E. Haaland.
- Qui arbitre le match Liverpool Man City ?
Chris Kavanagh est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Liverpool Man City ?
Liverpool accueille le match au Anfield.
- Quelle est la date et l'heure du match Liverpool Man City ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 11 octobre 2026, coup d'envoi 17:30.