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0 - 0
34'
Premier League 2026/2027 6e journée
Liverpool
0 - 0
34'
Man City
Diffusé sur CANAL+
Temps forts
Pas d'événements majeurs
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Classement live 1 Man City 16 6 Liverpool 10
Possession 51% Man City Liverpool
Tirs 4 2 0 2 0 0
Compositions Liverpool 4-2-3-1 Man City 4-2-3-1
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Prono

Qui va gagner ?
1 LIV N NUL 2 MCI
344 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Dribbles réussis
#1 Logo Liverpool FC Ryan Gravenberch 3
Fautes subies
#1 Logo Manchester City FC Elliot Anderson 2
Duels gagnés (%)
#1 Logo Liverpool FC Ryan Gravenberch 5/6 83% #2 Logo Manchester City FC Matheus Nunes 4/6 67% #3 Logo Liverpool FC Bradley Barcola 4/9 44%
Interceptions
#1 Logo Liverpool FC Ryan Gravenberch 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Manchester City FC Rúben Dias 3/3 100% #2 Logo Manchester City FC Matheus Nunes 2/2 100% #3 Logo Liverpool FC Virgil van Dijk 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Liverpool FC Lewis Koumas 0/6 0% #2 Logo Manchester City FC Elliot Anderson 0/4 0% #3 Logo Manchester City FC Enzo Fernández 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Liverpool FC Bradley Barcola 0/3 0% #2 Logo Manchester City FC Erling Haaland 0/3 0% #3 Logo Liverpool FC Lewis Koumas 0/2 0%

Analyse avant-match

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Série en cours
V
V
N
V
V
V
V
V
V
V
Rencontres précédentes
42% 23 Victoires 29% 16 Nuls 29% 16 Victoires

Blessures & suspensions

Conor Bradley Conor Bradley Blessure au genou Jérémy Jacquet Jérémy Jacquet Blessure à l'épaule Cody Gakpo Cody Gakpo Ischio-jambiers Cody Gakpo Cody Gakpo Blessure à la cheville Alexander Isak Alexander Isak Blessure à la cuisse Alexander Isak Alexander Isak Blessure à la cuisse Giovanni Leoni Giovanni Leoni Lésion du ligament croisé antérieur du genou Virgil van Dijk Virgil van Dijk Coup Ronald Araújo Ronald Araújo Maladie Freddie Woodman Freddie Woodman Blessure à la cheville Hugo Ekitike Hugo Ekitike Rupture du tendon d'Achille Vítězslav Jaroš Vítězslav Jaroš Lésion du ligament croisé antérieur du genou
Abdukodir Khusanov Abdukodir Khusanov Blessure au mollet Marc Guéhi Marc Guéhi Inconnu Jérémy Doku Jérémy Doku Maladie Nico O'Reilly Nico O'Reilly Inconnu Phil Foden Phil Foden Carton rouge

Top commentaires

Lewis LP 17:56 Jusqu'au bout des 90 minutes, hués, sifflés, insultés ou non. 1 Répondre
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Match Liverpool - Man City en direct commenté

6e journée de Premier League - dimanche 11 octobre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Liverpool et Man City (Premier League, 6e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 6e journée de Premier League entre Liverpool et Man City. Ce match aura lieu le dimanche 11 octobre 2026 à 17:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Liverpool et Man City.

On en parle

Arbitres

Chris Kavanagh arbitre principal
0.3
4
Moyenne de cartons par match sur 4 matchs arbitrés
Daniel Cook arbitre assistant
Nick Greenhalgh arbitre assistant
Andy Madley quatrième arbitre
Nicholas Hopton arbitre VAR
Paul Howard arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Anfield Liverpool
Anfield
  • Année de construction : 1884
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 61276
  • Affluence moyenne : 44683
  • Affluence maximum : 60466
  • % de remplissage : 79

Match en direct

Date 11 octobre 2026 17:30
Compétition Premier League
Saison 2026/2027
Phase Saison régulière - journée 6
Diffusion CANAL+
Code LIV-MCI
Zone Angleterre
Équipe à domicile Liverpool
Équipe à l'extérieur Manchester City
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Liverpool et Man City en France ?

Le match est à suivre en direct le 11 octobre 2026 à 17:30 sur CANAL+.

Où voir le match Liverpool Man City en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Liverpool et Man City ?

Liverpool : le coach Andoni Iraola a choisi une formation en 4-2-3-1 : Alisson Becker, M. Kerkez, V. van Dijk, J. Jacquet, R. Araujo, A. Mac Allister, R. Gravenberch, B. Barcola, F. Wirtz, Víctor Muñoz, L. Koumas.

Manchester City : de son côté, l'équipe dirigée par E. Maresca évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : G. Donnarumma, N. O'Reilly, M. Guéhi, Rúben Dias, Matheus Nunes, E. Anderson, E. Fernández, A. Semenyo, Cherki, I. Ndiaye, E. Haaland.

Qui arbitre le match Liverpool Man City ?

Chris Kavanagh est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Liverpool Man City ?

Liverpool accueille le match au Anfield.

Quelle est la date et l'heure du match Liverpool Man City ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 11 octobre 2026, coup d'envoi 17:30.

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