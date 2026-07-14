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Match France - Espagne en direct commenté
Demi-finales de Coupe du Monde - mardi 14 juillet 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre France et Espagne (Coupe du Monde, Demi-finales)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Demi-finales de Coupe du Monde entre France et Espagne. Ce match aura lieu le mardi 14 juillet 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : France et Espagne.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre France et Espagne en France ?
Le match est à suivre en direct le 14 juillet 2026 à 21:00 sur beIN SPORTS 1 ou M6.
- Où voir le match France Espagne en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions probables du match entre France et Espagne ?
France : le coach D. Deschamps a choisi une formation en 4-2-3-1 : M. Maignan, L. Digne, W. Saliba, D. Upamecano, J. Koundé, A. Rabiot, A. Tchouameni, B. Barcola, M. Olise, O. Dembélé, K. Mbappé.
Espagne : de son côté, l'équipe dirigée par Luis de la Fuente évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Unai Simón, Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Pedro Porro, Fabián Ruiz, Rodri, Álex Baena, Dani Olmo, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal.
- Qui arbitre le match France Espagne ?
Iván Arcides Barton Cisneros est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match France Espagne ?
Arlington, Texas accueille le match au Dallas Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match France Espagne ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 14 juillet 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué le but pour Espagne ?
Un seul but a été inscrit pour Espagne par Mikel Oyarzabal 22' (sp.).