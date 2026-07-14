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0 - 1
54'
Coupe du Monde 2026 Canada/Mexico/USA Demi-finales
France
0 - 1
MT : 0-1
54'
Espagne
Diffusé sur beIN SPORTS 1, M6
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
0 - 1
22'
0 - 1
(SP) Mikel Oyarzabal
Voir le live commenté
Côtes en live 1 5.40 N 3.20 2 1.62 winamax bonus 100€
Possession 54% Espagne France
Tirs 2 2 5 0 1 6
Grosses occasions créées 100% Espagne 1 France 0
Compositions France 4-2-3-1 Espagne 4-2-3-1
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Prono

Qui va gagner ?
FRA
NUL
ESP
1 2.5 N 3.05 2 3.1
2658 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Flag Espagne Lamine Yamal 1
Tirs (%)
#1 Flag Espagne Mikel Oyarzabal 1/2 50%
Fautes subies
#1 Flag France Michael Olise 3
Dépossédé du ballon
#1 Flag Espagne Dani Olmo 3
Duels gagnés (%)
#1 Flag Espagne Rodri 9/11 82% #2 Flag Espagne Fabián Ruiz 4/5 80% #3 Flag France Adrien Rabiot 6/10 60%
Interceptions
#1 Flag France Adrien Rabiot 3 #2 Flag Espagne Aymeric Laporte 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Espagne Rodri 4/4 100% #2 Flag Espagne Pedro Porro 2/2 100% #3 Flag Espagne Aymeric Laporte 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Flag Espagne Dani Olmo 0/5 0% #2 Flag France Kylian Mbappé 0/5 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag France William Saliba 0/2 0% #2 Flag France Bradley Barcola 0/2 0%
Passes (%)
#1 Flag Espagne Aymeric Laporte 52/55 95% #2 Flag France Dayot Upamecano 32/34 94% #3 Flag France Maxence Lacroix 28/30 93%

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
36% 35% 29%
Série en cours
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Rencontres précédentes
33% 2 Victoires 0% 0 Nul 67% 4 Victoires

Blessures & suspensions

N'Golo Kanté N'Golo Kanté Blessure au genou Aurélien Tchouameni Aurélien Tchouameni Blessure à l'aine Aurélien Tchouameni Aurélien Tchouameni Coup Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche Maladie Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche Blessure à la hanche Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure au genou
Pablo Fornals Pablo Fornals Inconnu Álvaro Morata Álvaro Morata Blessure au genou Rodri Rodri Blessure au genou Yeremi Pino Yeremi Pino Blessure à l'épaule Pau Cubarsí Pau Cubarsí Blessure au genou Samuel Omorodion Samuel Omorodion Lésion du ligament croisé antérieur du genou Pablo Barrios Pablo Barrios Blessure musculaire Pablo Barrios Pablo Barrios Blessure à la cuisse Carlos Soler Carlos Soler Blessure au genou

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Match France - Espagne en direct commenté

Demi-finales de Coupe du Monde - mardi 14 juillet 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre France et Espagne (Coupe du Monde, Demi-finales)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Demi-finales de Coupe du Monde entre France et Espagne. Ce match aura lieu le mardi 14 juillet 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : France et Espagne.

On en parle

Arbitres

Iván Arcides Barton Cisneros arbitre principal
0.3
2.5
Moyenne de cartons par match sur 4 matchs arbitrés
David Jonathan Morán Santos arbitre assistant
Henri Antonio Pupiro Esquivel arbitre assistant
Glenn Nyberg quatrième arbitre
Dennis Johan Higler arbitre VAR
Tomasz Kwiatkowski arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Dallas Stadium Arlington, Texas
Dallas Stadium
  • Année de construction : 2009
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 70649
  • Affluence moyenne : 61031
  • Affluence maximum : 70137
  • Affluence minimum : 41229
  • % de remplissage : 84

Match en direct

Date 14 juillet 2026 21:00
Compétition Coupe du Monde
Saison 2026 Canada/Mexico/USA
Phase Demi-finales
Diffusion beIN SPORTS 1, M6
Code FRA-ESP
Zone International
Équipe à domicile France
Équipe à l'extérieur Espagne
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre France et Espagne en France ?

Le match est à suivre en direct le 14 juillet 2026 à 21:00 sur beIN SPORTS 1 ou M6.

Où voir le match France Espagne en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions probables du match entre France et Espagne ?

France : le coach D. Deschamps a choisi une formation en 4-2-3-1 : M. Maignan, L. Digne, W. Saliba, D. Upamecano, J. Koundé, A. Rabiot, A. Tchouameni, B. Barcola, M. Olise, O. Dembélé, K. Mbappé.

Espagne : de son côté, l'équipe dirigée par Luis de la Fuente évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Unai Simón, Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Pedro Porro, Fabián Ruiz, Rodri, Álex Baena, Dani Olmo, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal.

Qui arbitre le match France Espagne ?

Iván Arcides Barton Cisneros est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match France Espagne ?

Arlington, Texas accueille le match au Dallas Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match France Espagne ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 14 juillet 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué le but pour Espagne ?

Un seul but a été inscrit pour Espagne par Mikel Oyarzabal 22' (sp.).

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